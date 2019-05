Social-democrat european: Victor Ponta nu este deloc de încredere. Comentariu extrem de acid găzduit de EURACTIV.com la adresa lui Victor Ponta, după afilierea la conservatorii europeni

Articolul de opinie găzduit de EURACTIV.com sub titlul " Minciuni gogonate din Balcani (Fat Balkan Lies)" prezintă punctul de vedere al autorilor. "În primul rând, am aflat cu stupoare că Victor Ponta, fostul premier fost social-democrat al României, care și-a înființat propriul partid, s-a alăturat ECR [„Conservatori și Reformiști Europeni”], grupul eurosceptic fondat de fostul lui coleg David Cameron. Nu e tocmai o potrivire ideologică, presupunem noi, dar tot a făcut-o. Nu am fi fost atât de surprinși dacă acest domn n-ar fi venit recent în redacția noastră și nu ne-ar fi dat asigurări într-un amplu interviu că partidul său este adevăratul partener al PES [Partidul Socialiștilor Europeni].", scriu semnatarii comentariului, Georgi Gotev și Zoran Radosavljevic.