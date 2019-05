VIDEO Viralul zilei: Cel mai puternic îndemn la vot/ "Du-te şi alege-l pe ăla care ţi se pare mai puţin prost, că dacă ies tot ăştia, noi suntem cei mai proşti"

Actorul Ștefan Pavlu transmite, prin interemediul unui filmuleț cu hashtag-ul „#gatacugluma“, unul dintre cele mai puternice mesaje prin care critică guvernanții și îi îndeamnă pe români să iasă la vot, în loc să se amuze pe rețelele de socializare. “Du-te şi alege-l pe ăla care ţi se pare mai puţin prost, că dacă ies tot ăştia, noi suntem cei mai proşti şi pe urmă o să avem timp până la următoarele alegeri să ieşim în Piaţă şi să facem unicorni din luminiţe şi meme pe Facebook“.Deși clipul începe într-un mod ironic, asemenea multor postări din ultima perioadă, discursul actorului se concentrează pe critici dure exprimate fără rețineri la adresa guvernanților pe care ironiile nu par să-i afecteze: „Chiar stau şi mă gândesc cât de afectaţi trebuie să fie ăştia când se trezesc tăvăliţi pe net, cum le crapă obrazul de ruşine şi nu mai ies din casă câteva zile."Ba, mai mult, el subliniază că „datorită acestor meme-uri câteva zeci de ordonanţe şi de graţieri au fost întârziate cel puţin cu câteva zile.”Pavlu le transmitre un mesaj și celor care se declară nemulțumiți că nu au cu cine să voteze, însă nici revolta și glumele de pe Facebook nu vor rezolva situația. „Eu ce pot să le zic copiilor mei dacă peste zece ani mă întreabă: alo, tata, tu ce-ai făcut când Dragnea a spus că pe el şi dacă-l condamnă nu se pune? Cum, tată, ce-am făcut? Am făcut mişto, am făcut meme pe Facebook, am făcut un mişto de ne-am căcat pe noi de râs.„Filmulețul a fost postat de editorul de imagine Andu Radu și a adunat peste 12.000 de share-uri într-o oră.