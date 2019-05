Rareș Bogdan: Cei din PNL care nu vor face campanie vor avea de suferit. Voi cere excluderi

Rareș Bogdan a participat la o dezbatere cu Diaspora din Marea Britanie, organizată de PNL în Luton, la care au mai participat secretarul general al PNL Robert Sighiartău, senatoarea PNL Iulia Scântei și deputatul PNL Pavel Popescu, relatează Mediafax.Întrebat de un participant la dezbatere de ce nu se implică în campanie membrii PNL cu funcții de conducere, mai ales de la sate, Rareș Bogdan a spus că va cere excluderea celor care fac „răfuieli” cu liderul partidului sau alți colegi și care nu au acțiuni în campania electorală.„Vă asigur că cei care nu vor face campanie și care vor face pluta pe spate vor avea de suferit direct, lideri. Dacă eu alerg de dimineața de la 7 până noaptea la 1 și nu am stat de șapte săptămâni de când am intrat în partidul ăsta, vă dați seama că indiferent de rezultat, și dacă vom avea 32% și 29, 27, 25% - e un rezultat mult mai bun decât ar spera ăștia care fac așa - vă spun direct, cei care fac asta și își închipuie că pe mici răfuieli cu lideri de filială, cu liderul partidului, cu secretarul general, cu mine sau cu alții pot să scape nepedepsiți, eu voi cere direct excluderi și dizolvarea organizațiilor. Milităria trebuie dată din pod în România. O țară nu poate să fie condusă decât cu reguli. Un partid nu se poate conduce decât cu reguli. Un Guvern nu se poate conduce decât cu reguli clare, așa că dacă sunt din ăștia care stau și dacă își închipuie că au acoperit afișele, să le țină sub pat pentru pisici, vă asigurăm că aflăm lucrurile, uite, cum ne spuneți dumneavoastră de Bacău. Eu vineri sunt la Bacău. Sunt curios ce vor face ei la Bacău, pentru că le voi spune ce am auzit. Dacă se activează partidul, toată armata asta extraordinară, spulberăm tot. Sper să înțeleagă toți”, a declarat Rareș Bogdan.