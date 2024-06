ESENTIAL Vineri, 14 Iunie 2024, 14:32

Vlad Pascu, şoferul care, drogat fiind, a intrat cu mașina în două grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, va fi judecat în continuare pentru ucidere din culpă. Judecătoria Mangalia a respins vineri solicitarea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat, așa cum ceruse avocatul familiei lui Sebi Olariu, unul dintre studenții uciși.

Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / George Călin

Decizia a fost luată vineri de noua judecătoare în acest caz, care este și președintele Judecătoriei Mangalia, notează News.ro și Ziua de Constanța.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Maria – Selena, Olariu Maria, Olariu Marin, Tănase Andreea, Dinu Gabriela, prin avocat Ganea Daniela. Repune cauza pe rolul instanţei şi fixează termen de judecată la data de 21.06.2024, ora 10:00, cu citarea părţilor şi a martorului Radu Gabriel, propus de părţile civile, inclusiv telefonic. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei”, se arată în minuta instanţei.

Următorul termen al procesului este programat pentru 21 iunie.

Este a doua cerere respinsă de schimbare a încadrării juridice, prima fiind depusă la începutul procesului și respinsă de fostul magistrat din dosar, Ancuța Ioana Popoviciu.

Cine este noua judecătoare din procesul lui Vlad Pascu

Din mai 2023, Carmen Claudia Berevoescu este, prin delegare, președinta Judecătoriei Mangalia.

Marți, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis să îi prelungească judecătoarei delegarea la conducerea Judecătoriei Mangalia, „începând cu data de 22.05.2024, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni”.

Carmen Berevoescu este judecător cu grad profesional de curte de apel.

Ea a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în 2000. A fost avocat stagiar timp de an an, consilier juridic la S.C. TERRASAT S.R.L., în perioada 2001-2004, apoi, până în 2008, a fost consilier juridic la S.C. RCS RDS S.A. Carmen Claudia Berevoescu a absolvit Institutul Național de Magistratură (INM) în 2010, ajungând în același an judecător la Judecătoria Mangalia.

Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, ceea ce i-ar putea reduce pedeapsa

Vlad Pascu și-a recunoscut faptele din seara tragediei de la 2 Mai, la al doilea termen al procesului. La acel termen, procesul încă era judecat de Ancuța Ioana Popoviciu.

Judecătoarea a acceptat procedura simplificată, la cererea avocaților lui Pascu, ceea ce ar însemna o reducere cu o treime a pedepsei.

„Doamna judecător i-a acceptat procedura simplificată, adică să obţină şi o reducere a pedepsei de o treime înainte să dezbată cererea de schimbare a încadrării juridice (...) Aveam zece ani şi vreo şase luni la care aplicaţi o reducere de o treime”, a explicat atunci Cuculis.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.