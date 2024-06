ESENTIAL Joi, 13 Iunie 2024, 14:45

12

Bianca, sora tânărului artist Babasha huiduit miercuri seară la concertul Coldplay, a reacționat și ea în dezbaterea momentului provocată de momentul neașteptat de miercuri seară de la concertul Coldplay de pe Arena Națională. „Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă față rasismului”, întreabă ea pe Facebook și subliniază că nu este prima dată când „ne lovim de rasism, discriminare și ura voastră”.

Babasha Foto: Captura YouTube

Societatea românească s-a împărțit de miercuri seară în două - persoanele care trimit mesaje de susținere pentru Babasha și cei care afirmă că nu ar fi trebuit să cânte manele pe scenă, susținând că huiduielile nu au fost pornite pe motiv discriminatoriu.

Bianca Babasha este sora interpretului, care cochetează tot cu arta, mai exact cu teatrul, și care a lăsat și ea un mesaj pe contul său personal de Facebook.

„Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni”

„Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă față rasismului, discriminării și urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva..

Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne in comunitățile noastre. Eu petrec zeci de ore cu tineri din comunități marginalizate, lucrez și vorbesc cu copii și tineri despre curaj, ii învăț despre empatie, prietenie, exprimarea liberă si căutarea potențialului lor artistic. De câțiva ani mă implic in mediul social, m-am întors recent dintr-o vizita de studiu din Norvegia unde am mers sa învăț despre drepturile omului, despre drepturile femeilor, despre tineri, într-o țara care funcționează pe concepte ca încredere, sustenabilitate și comunitate.

Vlad Babașa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul in care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este. Fratele meu și-a descoperit pasiunea de mic, și-a dat seama de la o vârsta foarte fragedă de iubirea pentru muzică, de impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. A studiat câteva instrumente și a apoi a ales să fie solist, să compună, să își scrie singur muzica și a ales să facă asta cu bucurie și cu sufletul curat, să muncească să fie din ce in ce mai bun”, scrie Bianca într-o postare pe Facebook.

„Eu și fratele meu nu luptam cu oameni ca voi, cu răutăți”

„Eu și fratele meu nu luptam cu oameni ca voi, cu răutăți, nu ne dorim succesul cu orice preț. Muncim la noi, la limitele noastre, cu fricile si cu propria persoană, pentru ca ne-am dat seama că lupta nu e cu ceilalți, ci cu noi înșine, ghidați de Dumnezeu.

Voi ce ați realizat in viața? Ce vă place, ce nu vă place? Va cunoașteți pe voi? Conștientizați viața din voi? După ce va ghidați?

Eu înțeleg ca nu v-ați așteptat la acest moment, dar dacă in Europa avem reputația proasta pe care o avem, voi nu ați făcut altceva decât sa o întăriți. Vlad Babasa ești cel mai bun frate de pe pământ si te iubesc mult de tot”, a încheiat tânăra mesajul.

Cine este Bianca Babașa

Potrivit CV-ului, public pe Scribd, Bianca Babașa are 27 de ani și este actriță. A absolvit cursurile Facultății de Teatru de la U.N.A.T.C., București. Are și diplomă de master în Arta Actorului, la aceeași universitate.

Joacă în piese de teatru la Teatrul Municipal Bacovia din 2019 și este și organizator și moderator al unei emisiuni la un post de radio local din Bacău.