ESENTIAL Joi, 13 Iunie 2024, 12:27

23

În momentul în care, miercuri seară, la concertul Coldplay de la București, aproximativ o treime din stadionul de 50.000 de oameni l-a huiduit copios pe tânărul cântăreț Babasha, solistul Chris Martin a continuat să cânte maneaua, alături de invitatul său. La finalul piesei, Chris l-a îmbrățișat călduros pe tânărul fluierat. Concertul a continuat la un nivel ridicat, dar Chris a fost vizibil mai puțin interactiv cu publicul. După eveniment, ajunși la hotel, starea de șoc s-a extins la cei din trupă și la echipa lor, susțin surse din rândul organizatorilor, pentru HotNews.ro.

Chris Martin, solistul trupei Coldplay Foto: Adam Ihse / Associated Press / Profimedia Images

Astăzi, are loc încă un concert și nimeni nu știe dacă cei de la Coldplay vor avea același invitat pe scenă. Inițial, după concert, Babasha anunțase că „mâine urmează un show și mai și”.

Joi, la ora prânzului, organizatorii de la Emagic lucrau la remedierile tehnice pentru a doua reprezentație, care începe la 20:30, dar refuzau să comunice cu presa. Accesul ziariștilor în zona stadionului este blocat.

Regizorul Tudor Giurgiu, care alături de alți artiști români a asistat la o întâlnire privată, la hotel, cu trupa Coldplay, după concert, a confirmat că „l-am văzut pe Chris Martin vizibil cătrănit”.

„Una e să nu-ți placă muzica și altceva e să strigi: ”Dă-te jos, ți…”, cum mi s-a povestit că s-a strigat, chiar de lângă scenă”, a spus regizorul.

O altă informație dinspre organizatorii români, obținută de HotNews.ro, e aceea că „Chris Martin a fost informat înainte de concert că există riscul unei reacții ostile, dar a rămas ferm, spunând că, pentru Coldplay, turneu semnifică exact asta: sprijinul pentru minorități, pentru cei fără de putere”.

Coldplay a avut, inițial, un singur concert planificat la București în cadrul turneului global Music of the Spheres World Tour: pe 12 iunie. Datorită cererii imense s-a mai organizat, sold out, încă un concert, pe 13 iunie.

Joi însă, la București, organizatorii de la Emagic și Live Nation nu răspund apelurilor întregii prese și o stare aparte premerge concertului de astăzi de pe Arena Națională, unde se așteaptă, din nou, prezența a 50.000 de oameni.

”Aseară, la primul concert, Chris și colegii săi au fost șocați. Au auzit imediat fluierăturile violente ale unei părți a publicului contra băiatului invitat de Chris Martin pe scenă, și care a cântat o manea. S-au întrebat ce se întâmplă. Ei au continuat profi concertul, dar au fost afectați. După, au stat ore în șir discutând despre ce e de făcut”, a explicat unul dintre oamenii din echipa de organizare, sub condiția anonimatului.

Ajunși la Hotelul Marmorosch, din Bucureștiul Vechi, unde locuiesc pe timpul șederii în România, cei de la Coldplay s-au întâlnit, informal, cu mai mulți artiști români, o întâlnire dinainte planificată. Cântăreț Babasha, cel huiduit, a fost prezent și el. Ce s-a întâmplat?

„O experiență dincolo de această lume”

Turneul lui Coldplay reprezintă, potrivit presei internaționale, unul dintre cele mai puternice reprezentații ale muzicii de azi.

„A fost cel mai bun concert la care am participat vreodată, și nu spun asta cu ușurință”, a scris un critic cu mare experiență după reprezentația din Seattle. „O experiență dincolo de această lume”, a spus acesta.

Fanii din toată lumea apreciază Music of the Spheres datorită forței artistice și prestigiului trupei britanice, dar și grației scenografiei și a mijloacele tehnice puse la dispoziție. Și mai acționează încă ceva: mesajul Coldplay este unul generos.

În concertul turneu se promovează toleranța, protejarea comunităților defavorizate și a planetei. O parte a încasărilor din bilete merg în favoarea minorităților care au nevoie de sprijin.

Tineri artiști și oameni din public invitați să concerteze cu trupa

În plus, concertele aduc pe scenă oameni obișnuiți sau artiști tineri, invitați de Chris Martin să cânte împreună cu el. The Guardian a numit un astfel de moment, de la Perth, Australia, „cea mai emoționantă secvență a serii”. Chris a invitat pe scenă o adolescentă pe nume Jasmine, pe a cărei pancartă scrie „Am învins cancerul pentru a fi aici”. „El a interpretat o versiune acustică delicată a cântecului ei preferat, Everglow, în timp ce ea stă lângă el și își reține lacrimile”.

Două astfel de momente au existat și la București, în primul concert. În primul moment, publicul a aplaudat când o tânără a fost invitată să cânte alături de liderul Coldplay. Apoi a urmat alt moment.

Ce s-a întâmplat lângă scenă

Ca orice trupă importantă, cei de la Coldplay au văzut multe în cariera lor. Nu mai departe de acum câteva zile, la Atena, un spectator purtând un steag israelian a încercat să urce pe scenă, dar marginea scenei s-a prăbușit, odată cu omul. Formația a întrerupt concertul, îngrijorată că s-a întâmplat ceva cu el. Până la urmă, incidentul de la Atena s-a încheiat cu bine.

„Dar pe Stadionul Național șocul lui Chris a fost de altă natură”, a explicat cineva din organizare. O mare parte a publicului a fluierat un tânăr artist român, care cânta manele, o muzică contestată de o parte a societății, îndrăgită de altă parte. De aproape se scenă, lucrurile au fost și mai dure. I s-au strigat tânărului fraze rasiste și i s-a spus să coboare de pe scenă, au relatat mai mulți martori oculari.

După concert, cei de la Coldplay au încercat să înțeleagă. Au folosit masa planificată de la Hotelul Marmorosch, cu mai mulți artiști români, ca să întrebe. „Am fost acolo, dar nu am vorbit cu Chris Martin. Însă l-am văzut vizibil cătrănit. Sigur, era și obosit, era un mix, dar era cătrănit”, a spus regizorul Tudor Giurgiu, unul dintre cei prezenți și la concert și la întâlnirea de la hotel.

„Mi s-a părut hiper exagerat ce s-a întâmplat. Una e să nu-ți placă muzica, chiar să fluieri, OK. Altceva e să strigi: ”Dă-te jos, ți…”, cum mi s-a povestit că s-a strigat, chiar de lângă scenă”, a confirmat și regizorul.

Joi dimineață, întrebată repetat de către redacția HotNews.ro care este starea trupei și dacă Babasha va mai fi invitat joi, Laura Coroianu, liderul Emagic, care a organizat venirea Coldplay la București, nu a răspuns solicitărilor. Accesul presei pe Arena Națională, ca să discute cu organizatorii, este blocat.

Recitalul Coldplay începe la ora 20:30, dar, din experiența primei seri, spectatorii pot calcula aproape o oră din momentul în care stau la coadă în preajma Arenei Naționale și până ajung în tribună.