Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua naţională de comemorare a copiilor decedaţi în timpul sarcinii, la naştere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, intitulată „Ziua Părinţilor de Îngeri”, transmite News.ro. Actul normativ prevede că părinţii care au trecut printr-o astfel de experienţă vor beneficia gratuit de şedinţe de consiliere psihologică. Două ministere urmează să elaboreze normele de aplicare.

Persoane lanseaza baloane colorate umplute cu heliu in amintirea copiilor si bebelusilor decedati, in timpul unui eveniment al Organizatiei E.M.M.A, in Bucuresti, duminica, 11 iunie 2017 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea