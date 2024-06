ESENTIAL Luni, 10 Iunie 2024, 16:36

Canicula se simte în sudul și estul țării, iar luni a fost cea mai caldă zi de până acum în România, cu temperaturi de 37 C. Marți va fi și mai cald, cu maxime ce vor atinge 39 C în Dobrogea, arată datele ANM.

Temperaturi in Europa in 10 iunie 2024 la pranz Foto: Meteociel

Luni erau 37 C la stațiile meteo București Filaret, Roșiorii de Vede, Alexandria și Zimnicea, arată datele ANM pentru ora 16. Cel mai rece era la stația montană Țarcu, 12 C, la 2.100 m alt.

Nopțile sunt și ele greu de suportat: minimele luni dimineața au fost de +20,8 C la București Filaret, +22 C la Tulcea, +22,3 C la Sf Gheorghe-Deltă și +22,6 C la Sulina.

Vremea va fi și pe mai departe foarte caldă, mai ales marți

La București vor fi 37 C marți și 35 C miercuri. Maxima va fi de 30 C vineri și de 31 C sâmbătă, conform prognozei ANM pe 5 zile.

Cum va fi vremea în țară

Marți 11 iunie

Minime între 11 și 23 C

Maxime între 21 și 39 C

Miercuri 12 iunie

Minime între 11 și 21 C

Maxime între 21 și 36 C

Joi 13 iunie

Minime între 10 și 21 C

Maxime între 21 și 33 C