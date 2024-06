ESENTIAL Duminică, 09 Iunie 2024, 10:44

Președintele unei secții de votare din județul Vaslui a fost înlocuit după ce s-a prezentat băut la secție. Incidentul s-a petrecut la una din cele trei secții de votare din Muntenii de Sus. În urma testării alcoolscopice, s-a constatat că bărbatul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

Etilotest Foto: Politia Romana

Președintele secției de votare nu s-a prezentat la secție la ora 6.00, așa cum este prevăzut în reglementările electorale, iar colegii s-au alertat. Bărbatul a ajuns în grabă, mai târziu, când a aflat că este căutat de colegii de secție. În momentul în care a ajuns la secția de votare, bărbatul părea băut, motiv pentru care președintele circumscripției electorale 54, în subordinea căreia se afla secția de votare, a solicitat intervenția unui echipaj de poliție pentru testarea cu etilotestul a președintelui de secție.

„Nu a fost o chestiune subiectivă. Atât eu cât și colegii mei am avut anumite suspiciuni. Interesul meu era în dublu sens: procesul electoral să se desfășoare corect și să mă asigur că domnul președinte se află în deplinătatea facultăților pentru a-și exercita atribuțiilor. De aceea, am apelat la concursul organelor abilitate care, în urma verificărilor, au constatat acest lucru (că președintele secției se afla sub influența băuturilor alcoolice n.r.), a declarat pentru HotNews.ro judecătorul Alin Spînachi, președintele Circumscripției 54 Muntenii de Sus.

În aceste condiții, președinte circumscripției a decis înlocuirea președintelui de secție.

„Lucrurile au intrat în normal. Am efectuat o instruire a noului președinte, iar în acest moment procesul electoral se desfășoară firesc. Noi trebuie să fim pregătiți pentru toate situațiile neprevăzute și să intervenim prompt, astfel încât procesul electoral să nu aibă de suferit”, a completat Alin Spînachi.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au precizat că fac cercetări în acest caz pentru a se stabili dacă președintele secției de votare s-a deplasat cu autoturismul la secție. Dacă situația se va confirma pe numele său va fi întocmit un dosar penal, au transmis oficialii IPJ Vaslui.