ESENTIAL Marți, 04 Iunie 2024, 19:10

0

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat marți că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, în urma apariției în spațiul public a documentului furnizat de o filieră PSD în care se susține că edilul a colaborat cu Securitatea pe vremea când avea 17 ani și că a dat note despre colegii săi.

Nicuşor Dan Foto: Inquam Photos / Saul Pop

„Am depus astăzi o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (articolul 320 din Codul penal) și uz de fals (articolul 323 din Codul penal), cu privire la documentul intitulat «Raport privind încadrarea informativă a cetățenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaționale de Matematică»”, a transmis Primarul General al Bucureștiului, într-un comunicat de presă.

„Consider că prin diseminarea masivă pe unele canale mass-media și pe rețelele de socializare a acestui fals mi-a fost grav afectată imaginea”, a acuzat Nicușor Dan.

Edilul mai afirmă că, „deși nu se cunoaște proveniența acestui înscris, scopul difuzării sale este de a altera competiția electorală și de a induce în eroare alegătorii”.

„Vreau să-i asigur de considerația mea pe jurnaliștii care au abordat echilibrat și deontologic aceste informații și îmi exprim încrederea că bucureștenii se informează corect și știu să distingă între un fake news și o știre reală”, conchide Nicușor Dan.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a transmis marţi că nu a eliberat documentul privind o presupusă colaborare a lui Nicuşor Dan cu Securitatea comunistă, dar că se vor verifica toate informaţiile conţinute de acesta „cu celeritate”, având în vedere suspiciunile referitoare la autenticitate.

"În contextul apariţiei în spaţiul public a documentului intitulat «RAPORT- privind încadrarea informativă a cetăţenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaţionale de Matematică» (9-21 iulie 1988), Colegiul CNSAS face următoarele precizări: 1. Documentul menţionat nu a fost eliberat de CNSAS; 2. Având în vedere suspiciunile referitoare la autenticitatea documentului, Colegiul CNSAS a dispus verificarea cu celeritate a tuturor informaţiilor conţinute de acesta, respectând procedurile interne; 3. Rezultatul verificărilor va fi făcut public după finalizarea procedurilor prevăzute de lege”, a anunţat CNSAS marți, după ce s-a reunit într-o ședință.

Ce scrie în documentul apărut pe filieră PSD

Documentul furnizat presei de către un om din echipa PSD apare ca fiind întocmit de „Serviciul I - Securitatea Municipiului București - Ministerul de Interne” și se numește „RAPORT Privind încadrarea informativă a cetățenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaționale de Matematică”.

El este calificat drept „Strict secret” și susține că a fost întocmit într-un exemplar unic.

Raportul începe spunând că „În perioada 9-21 iulie 1988 are loc la Canberra, Australia, cea de-a XXIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică, la care participă 250 de concurenți din 49 de țări. Republica Socialistă România participă cu un număr de șase concurenți care au fost selecționați de Ministerul Educației și Învățămîntului.

În urma acestui proces și a pregătirilor anterioare, deplasarea este făcută de Vasiu Adrian din Cluj Napoca, Dan Nicușor Daniel din Făgăraș, Faracășanu Octavian Petre din Craiova, Rădulescu Banu Andrei, Moroianu Andrei și Belgun Florin Alexandru din București”.

Despre Nicușor Dan, raportul precizează „că au început demersurile de recrutare înainte de deplasarea în Rep. Cuba”, iar „în procesul de cunoaștere personală a persoanei vizate s-a constatat că acesta manifestă dorință de colaborare și aptitudini în acest sens”.

Olimpiada internațională de matematică din Cuba a fost în 1987, cu un an înainte de cea din Australia.

Expresia „Au început demersurile de recrutare”, susține unul dintre specialiștii contactați de HotNews.ro, este complet străină nu doar limbajului epocii, ci și strategiilor Securității. Este unul dintre argumentele pentru care specialistul suspectează că ne aflăm în fața unui fake”.

Potrivit documentului, elevul „a manifestat o ură față de Vasiu Adrian cu care se afla în concurență la concursurile de matematică”. Nicușor Dan a furnizat două note informative despre acesta, dar „fără o valoare informativă deosebită”.

După participarea la olimpiada internațională din Cuba, Nicușor Dan „a mai furnizat o notă informativă cu valoare operativă pe linie de securitate”. În baza acestei notei, Securitatea a decis să-i retragă avizul de deplasare lui Barcau Mugurel Alexandru, din Craiova.

Raportul mai precizează că elevul Nicușor Dan „a oferit note de interes în ceea ce îl privește pe Cocorada Sorin, profesor la lic. Industrial Radu Negru din Făgăraș”.

Prima reacție a lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a transmis luni, după apariția documentului în spațiul public, că nu a avut „vreun angajament de colaborare cu Securitatea”, iar CNSAS a emis două adeverințe în acest sens, în 2012 și 2017.

Edilul a mai precizat luni că, în relaţia cu autorităţile statului de atunci, a avut doar interacţiunile obligatorii pentru toţi românii care călătoreau în străinătate şi că documentul prezintă mai multe „neconformităţi faptice”.

„Faţă de documentul «Raport privind încadrarea informativă a cetăţenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaţionale de Matematică» care a început să circule în presă fac următoarele precizări: am plecat din România de trei ori înainte de 1989 - la Balcaniada de Matematică din 1987 (Grecia) şi la Olimpiadele Internaţionale de Matematică din 1987 (Cuba) şi 1988 (Australia); în relaţia cu autorităţile statului de atunci am avut doar acele interacţiuni obligatorii conform legislaţiei din acei ani pentru toţi românii care călătoreau în străinătate; nu am avut vreun angajament de colaborare cu Securitatea, de altfel CNSAS a emis două adeverinţe în acest sens, în 2012 şi 2017; documentul prezintă mai multe neconformităţi faptice”, spunea ieri Primarul General al Capitalei, tot într-un comunicat de presă.

Ciolacu spune că documentul e „un fals”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi că este „un fals” documentul privind presupusa colaborare a lui Nicuşor Dan cu Securitatea, susţinând că apariția raportului ar încerca „să creeze alte ştiri” pentru a nu discuta despre mandatul actualului edil la conducerea municipalităţii.

„Ne-a demonstrat Nicuşor Dan că se poate şi mai rău. Eu tot aştept, care sunt proiectele lui Nicuşor Dan. Ce a făcut. Să vină să spună. Înţeleg şi asta cu Securitatea, încearcă să creeze alte ştiri, să fie altă dispută, să nu fie despre ce s-a întâmplat”, a afirmat Ciolacu, la DC News.

El a fost întrebat dacă este de părere că acel document a fost dat publicităţii chiar de Nicuşor Dan.

„E un fals. Dacă nu ai ce spune... Acum încearcă să spună că a fost trimisă de un .... Ce treabă are? Eu am ieşit din primul moment. Eu nu cred în acest document. Nu cred. Că ai tu de dat explicaţii, dacă e ceva sau nu, e treaba ta. Explică, dar nu asta e tema. Bucureştenii vor să îşi aleagă cel mai bun gospodar, bucureştenii vor să vorbească despre proiecte. De ce nu vine Nicuşor Dan la dumneavoastră să stea cu Gabriela Firea să discute? Să spună doamna Firea ce a făcut ea ca primar general şi ce vrea să facă şi să spună domnul Nicuşor Dan de cele 10 bărcuţe şi ce vrea să facă”, a afirmat premierul, citat de Agerpres.

