ESENTIAL Marți, 04 Iunie 2024, 10:31

​Luni a fost prima zi de caniculă din România pentru 2024, temperaturile depășind pragul de 35 C. Cel mai aproape de pragul de caniculă am fost la jumătatea lui aprilie, când maxima a fost de +33,7 C la Bechet. Prognoza ANM arată că întreaga lună iunie va avea temperaturi mai mari decât cele normale.

Canicula Foto: Marc Bruxelle / Alamy / Alamy / Profimedia

Luni la prânz au fost +35,1 C la stațiile meteo București Filaret și Fetești, iar pragul de 34 C a fost depășit la mai multe stații meteo din Muntenia. Cele mai scăzute temperaturi de la amiază au fost de sub 11 C, la stațiile meteo de la vârfu Omu și Țarcu, la peste 2.000 m alt.

Marți dimineață cele mai ridicate temperaturi au fost de +21 C la Sulina și +20,9 C la Mangalia. La stația meteo București Filaret minima a fost de +18,2 C.

Estimările ANM arată că luna iunie va avea în România temperaturi peste medie în toate cele patru săptămâni.

Și în zilele următoare va fi cald: marți vor fi maxime de 32 C, miercuri de 33 C, iar joi, de 31 C. La București vor fi 33 C miercuri și vineri și 34 C sâmbătă.