Fostul atacant al celor de la FCSB, Andrea Compagno a petrecut aproape 4 ani în România. A lăsat în urmă imaginea unui profesionist desăvârșit și a unui tip civilizat. La rândul lui, a plecat de aici cu mai multe amintiri frumoase decât dezamăgiri, scrie noul site de sport Golazo.ro.

Andrea Compagno Foto: Profimedia

Compagno a fost golgheter pentru FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, după care a fost vândut la FCSB. S-a impus în primul an și aici, apoi a căzut în dizgrația lui Gigi Becali și a plecat în China.

Într-un interviu pentru noul site de sport Golazo.ro, Compagno vorbește despre surpriza pe care o trăiește în China și lasă să se înțeleagă amarul plecării de la FCSB.

Întrebat cum e viața în China, Compagno e tranșant: „O altă viață! N-am ieșit foarte mult, știi bine că iubita mea a fost gravidă, acum a venit copilul în viața noastră, sunt mult timp ocupat. Dar ce-am văzut mi-a plăcut. Totul e ciudat pentru noi, ca europeni, dar e frumos. Ciudat într-un sens bun, să nu se înțeleagă greșit. Aici totul e digital, de pe telefon. Practic văd viitorul! Nu ai portofel, nu ai nimic. Totul e pe coduri QR. Nu ai cash, e ciudat, dar cumva e mai simplu. Ne-am adaptat totuși și aici. Orașul e tare frumos seara, mai ales în weekend. În centru totul e cu lumini, ceva ce nu vezi în Italia. Hai, poate la Milano puțin. E totul de sticlă, lumini, ca tehnologie e ceva incredibil. Uite, eu stau la un hotel, la început am cerut ceva de la recepție. O pungă de gheață, ceva de genul. Mi-au zis: „Gata, vine imediat”. Am urcat în cameră, am așteptat puțin și a sunat cineva la ușă. A venit un robot micut, s-a deschis ușa, mi-am luat punga, s-a închis, mi-a zis la revedere și a plecat, cu liftul. Mi-am zis atunci: "Doamne, unde am ajuns!". Totul e diferit aici. E normal pentru ei, pentru noi însă e wow. Pare totul ca în filme SF.”, povestește Compagno.

