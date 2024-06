Articol susținut de BAT Duminică, 02 Iunie 2024, 12:55

Abordarea de reducere a riscurilor în cadrul politicilor publice este una dintre cele mai mari oportunități de sănătate la nivel mondial, reprezentând calea prin care sute de milioane de fumători care altfel nu ar renunța la fumat să treacă de la produsele consumate prin arderea tutunului la alternative fără fum, a declarat recent într-un interviuJames Murphy, Director pentru Știință și Cercetare în cadrul BAT, una dintre cele mai mari companii globale din acest sector.

James Murphy Foto: BAT

Oficialul companiei face referire la numeroasele percepții greșite care continuă să circule în spațiul public și la necesitatea implicării guvernelor și autorităților de reglementare în corectarea acestora, pentru a se putea face corect distincția între produsele care nu ard tutunul și care au un risc redus comparativ cu fumatul astfel dezideratul unei lumi fără fum să devină realitate.

Se acordă o atenție din ce în ce mai sporită reglementărilor privind fumatul și vapatul în întreaga lume, iar în acest context este momentul să adoptăm acțiuni care să realizeze obiectivele globale de reducere a incidenței fumatului. Este nevoie de un consens global cu privire la cea mai eficientă abordare pentru a genera schimbări susținute și de durată în comportamentul consumatorilor prin abordarea de reducere a efectelor asociate fumatului pentru realizarea acestei viziuni, subliniază James Murphy în interviu.

În prezent abordarea de reducere a riscurilor asociate fumatului este una dintre cele mai mari oportunități de sănătate publică, reprezentând o cale pentru ca sute de milioane de fumători care altfel nu ar renunța la fumat să treacă de la produsele consumate prin arderea tutunului la alternative fără fum.

Suedia, SUA, Marea Britanie și Japonia, modele de succes în reducerea fumatului

Țările care au recunoscut oportunitatea pe care o reprezintă abordarea de reducere a riscurilor asociate fumatului și care au adoptat politici de susținere în acest sens au înregistrat un succes remarcabil în ceea ce privește reducerea ratei fumatului. SUA, Marea Britanie și Japonia înregistrează în prezent cele mai scăzute rate istorice ale fumatului, în timp ce Suedia este pe cale să se declare în acest an ca fiind prima țară nefumătoare- având sub 5% din populație care fumează zilnic - cu 16 ani înaintea obiectivului UE stabilit pentru 2040. Renunțarea la fumat a suedezilor a coincis cu utilizarea produsului numit "snus", care se comercializează acolo sub forma unor pliculețe cu nicotină pentru uz oral.

“Aceste transformări remarcabile au fost determinate de acceptarea pe scară largă a abordării de reducere a riscurilor din partea celor care elaborează politicile publice, a autorităților de reglementare, a oficialilor din domeniul sănătății și a consumatorilor de pe aceste piețe, permițând și încurajând fumătorii să treacă de la produsele consumate prin arderea tutunului, cum ar fi țigările, la produse pentru vapat, punguțe cu nicotină pentru consum oral, snus și produse din tutun încălzit sau din plante. Accesibilitatea pe scară largă a produselor fără fum este esențială pentru succesul abordării de reducere a riscurilor,” a declarat Directorul pentru Știință și Cercetare BAT.

Pentru a realiza pe deplin potențialul de sănătate publică al reducerii riscurilor asociate fumatului autoritățile de reglementare din întreaga lume ar trebui să adopte știința bazată pe dovezi pentru a obține rezultate pozitive în materie de sănătate publică. Acest lucru înseamnă punerea în aplicare a unui cadru de reglementare de sprijin care să încurajeze fumătorii adulți care, în caz contrar, ar continua să fumeze, să facă tranziția la noile produse, protejând în același timp consumatorii prin standarde de siguranță stricte și prevenind utilizarea acestora de către minori, a mai spus oficialul companiei în cadrul interviului.

Succesul constă în corectarea percepțiilor greșite

În plus, succesul global al abordării de reducere a riscurilor depinde și de corectarea de către guverne și autorități de reglementare a percepțiilor greșite care persistă în ceea ce privește produsele care nu implică ardere, spre deosebire de țigări, subliniază James Murphy.

“Sunt necesare eforturi mai mari pentru a contracara aceste percepții greșite - un lucru pe care BAT încearcă să îl abordeze. În postura de cea mai mare companie producătoare de produse pentru vapat din lume și din poziția de lider în categoria produselor fără ardere, ne angajăm să producem mărci inovatoare susținute de știință de clasă mondială și de standarde de siguranță și calitate a produselor de top din industrie. Abordarea noastră de reducere a riscurilor se bazează pe un număr tot mai mare de cercetări și pe o abordare bazată pe dovezi solide, care susțin convingerea noastră cu privire la profilul de risc redus al acestor produse în comparație cu fumatul, care a fost acceptată de multe instituții internaționale de sănătate publică. Publicăm cercetările noastre științifice pentru a spori înțelegerea abordării de reducere a riscurilor și pentru a crește gradul de conștientizare a părților interesate,” subliniază reprezentantul BAT.

Industria producătoare are un rol esențial în acest context, iar pentru a realiza condițiile necesare pentru a face reducerea riscurilor un succes, este necesar un dialog incluziv, deschis și onest cu toate părțile interesate, se mai arată în interviu. Acesta îi include pe cei care elaborează politici, autoritățile de reglementare și comunitățile medicale.

“Avem ocazia să inițiem o nouă lume fără fum, bazată pe cercetare științifică și pe un angajament ferm față de sănătatea publică. Avem soluții disponibile azi. Tot ceea ce este necesar este ca actorii relevanți să colaboreze în mod activ pentru a acorda prioritate reducerii riscurilor și bunăstării a milioane de oameni din întreaga lume,” a mai spus James Murphy, Directorul pentru Știință și Cercetare BAT.

