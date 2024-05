ESENTIAL Vineri, 31 Mai 2024, 14:06

Poliţistul Valer Kovacs, care este anchetat de IGPR după ce Diana Şoşoacă s-a filmat pe motocicleta lui din dotare, spune, într-un live pe Facebook în care cere susținerea oamenilor, că filmarea senatoarei „nu e un mesaj de propagandă politică”.

Diana Șoșoacă și polițistul Valer Kovacs Foto: Captură video Facebook

Valer Kovacs spune în mesaj că a fost luată o primă măsură faţă de el, și anume i-a fost retrasă motocicleta de Poliţie, relatează News.ro. El face apel la oamenii care îi urmăresc live-ul să trimită mesaje de susținere pentru el pe adresa instituțiilor de Poliție care acum îl anchetează.

„Când ați avut nevoie de un polițist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi și nu am încercat să vă amendez, am incercat să ajut”, spune Kovacs.

Legat de filmarea senatoarei Șoșoacă, el susține că „nu e un mesaj de propagandă politică, eu nu fac politică de nicio culoare”.

„Chiar am şi spus că dacă venea şi Marcel Ciolacu pe autostradă, că şi dumnealui are numărul meu, şi mă suna şi îmi solicita că vrea să facă o poză cu mine sau cu motocicleta de poliţie, bineînţeles că acceptam. Nu sunt încuiat la minte”, a mai spus polițistul.

News.ro arată însă că polițistul Valer Kovacs posta pe reţelele de socializare mesaje similare celor promovate de Diana Şoşoacă, şi a avut apariţii la Zeus TV, alături de Luis Lazarus, un apropiat al senatoarei.

Poliţia Română a demarat verificări, după ce Diana Şoşoacă a postat pe reţelele de socializare un clip în care se urcă pe o motocicletă a Poliţiei, purtând o cască de poliţist. De asemenea, senatoarea s-a fotografiat şi cu un agent de poliţie, îmbrăcat în uniformă, verificările vizând posibila încălcare a Statutului Poliţistului.