Președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită, a fost prezent vineri dimineață la Tribunalul Vaslui, acolo unde judecătorii vor stabili dacă prelungesc măsura arestului la domiciliu.

Dumitru Buzatu și avocatul său Foto: HotNews.ro / Simona Voicu

Însoțit de fostul său consilier personal, social-democratul Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu nu a dorit să comenteze despre acuzațiile care i se aduc de DNA, precizând că are încredere în justiție, „așa cum au toți cetățenii români”.

Nu a dorit să vorbească nici despre campania electorală la care, de data aceasta asistă ca simplu cetățean, și nu ca lider organizator așa cum a fost obișnuit decenii la rând.

„În momentul acesta nu aș vrea să fac niciun comentariu despre campania aflată în desfășurare. Nu mai sunt membru al vreunui partid, sunt simpatizant și după cum știți, simpatizanții sunt mult mai răi decât membrii”, a declarat Buzatu la ieșirea din instanță.

Întrebat cum comentează excluderea sa din partid, imediat după flagrantul DNA, Buzatu a precizat că „a fost o măsură care s-a considerat că este normală la momentul respectiv, nu am niciun fel de comentariu. Ce am avut de spus am spus în cei 30 de ani în care am fost membru al acestui partid”.

Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv în septembrie anul trecut, după ce a fost prins de DNA având în portbagaj o geantă cu 1,25 milioane de lei. Bani despre care omul de afaceri Emil Savin a reclamat că reprezenta 10% din valoarea proiectului finanțat de CJ Vaslui și pe care Buzatu i-ar fi cerut, indirect, cu titlu de mită.

Luna trecută Tribunalul Vaslui a decis înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Dosarul în care Dumitru Buzatu este judecat alături de un expert din Iași se află în procedura camerei preliminare, pe rolul Curții de Apel Iași. Luna trecută, Tribunalul Vaslui a decis excluderea mai multor înregistrări din dosar. DNA a contestat decizia.