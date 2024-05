Articol susținut de Raiffeisen Bank România Vineri, 31 Mai 2024, 09:06

Raiffeisen Bank România susține Asociația Dăruiește Viață cu 1 milion de euro pentru demararea construcției campusului medical de la Marie Curie astfel încât toți pacienții care se tratează la acest spital din București să beneficieze de aceleași condiții la cele mai bune standarde. În plus, Raiffeisen Bank a lansat Cardul Galben Care Face Bine - la fiecare tranzacție la POS sau online făcută de clienți cu noul card galben de debit în lei, indiferent de sumă, Raiffeisen Bank donează în contul Asociației Dăruiește Viață.

Vladimir Kalinov Foto: HotNews

Am discutat cu Vladimir Kalinov, vicepreședinte Retail la Raiffeisen Bank, despre cum va funcționa sistemul cu Cardul Galben Care Face Bine și de ce au ales Dăruiește Viață: „Am decis să dăm și o sponsorizare de un milion de euro care are funcția principală de a demara următoarea etapă a construcției spitalului Marie Curie.”

HotNews: Ați lansat, de curând, Cardul Galben Care Face Bine. Povestiți-ne ce este și cum funcționează.

Vladimir Kalinov: Într-adevăr, am lansat Cardul Galben Care Face Bine, o premieră pe piața românească, și vrem să dăm șansa tuturor clienților noștri, prin utilizarea cardului, să participe la construirea, în a doua etapă, a campusului medical de la Marie Curie.

Ca mecanism este foarte simplu: Pentru fiecare tranzacție pe care clienții o fac cu cardul, Raiffeisen va face o donație în favoarea Asociației Dăruiește Viață.

De ce ați ales specific Asociația Dăruiește Viață?

Am ales Dăruiește Viață pentru că este un proiect foarte interesant, care într-adevăr susține dezvoltarea comunității locale. Împreună, peste 350.000 de români, persoane fizice, și peste 8000 de companii au reușit în ultimii ani să construiască un spital de la zero, ceea ce este un moment foarte, foarte important în istoria noastră economică, în sensul în care vedem mai multe inițiative din sistemul privat în care, întorcând o parte din profituri și participând la această dezvoltare a comunității noastre locale, reușim să ajungem la o etapă mai modernă în dezvoltarea noastră. Un alt element este că, într-adevăr, proiectul în sine este un proiect complet nou pentru București și pe plan național. Putem spune și că va servi întreaga comunitate.

Cum va funcționa acea susținere a Asociației Dăruiește Viață cu un milion de euro de către Raiffeisen Bank?

Am decis ca, pe lângă faptul că le dăm clienților noștri, care utilizează Cardul Galben Care Face Bine, șansa să participe la construirea spitalului, să dăm și o sponsorizare de un milion de euro care are funcția principală de a demara următoarea etapă a construcției. Credem că prin banii aceștia o să permitem accelerarea construcției și vom merge mai departe cu completarea campusului medical.

Ce puteți să ne spuneți despre parteneriatul exclusiv cu Visa?

Visa este un partener de-al nostru foarte vechi, este liderul mondial în plăți digitale, așa că nu este ceva întâmplător. Pe altă parte, este unul dintre cei mai vechi parteneri ai noștri noi de când am intrat pe piața locală. Primul card pe care Raiffeisen l-a emis a fost Visa, așa că avem o istorie lungă. Ce este important de știut este că noul card Visa are câteva lucruri interesante. Primul ar fi că noi am reușit să schimbăm și să facem un make-over pentru tot portofoliul nostru, așa că avem un design nou și modern. Al doilea element interesant este că acest card este făcut din 99% material reciclat, așa că încercăm să avem un card mai prietenos cu mediul. Știm foarte bine că plasticul este o problemă la ora actuală.

În al treilea rând, am introdus elemente din limbajul Braille care ajută clienții noștri cu dizabilități de vedere și, nu pe ultimul loc, rămân toate beneficiile pe care clienții noștri le-au avut până acum. Așa că este o simplă schimbare pe partea de brand, după părerea mea. Acum ce urmează ca proces este important. De la 15 iulie până la 31 octombrie anul acesta începem să schimbăm cardurile de credit, în prima etapă, și de la 1 august până la sfârșitul primului trimestru al anul viitor vor fi schimbate și cardurile de debit. Clienții noștri vor fi puși în loturi de câteva zeci de mii, ca să nu creăm un blocaj. În același timp, clienții care vor să primească Cardul Galben Care Face Bine pot veni direct la noi să-l solicite.

Sunteți VP Retail la Raiffeisen Bank de 13 ani. Cum ați văzut evoluția brandului în ultimii ultimul deceniu?

Da, e o poveste interesantă, în sensul în care am văzut și am auzit destul de multe declarații care s-au făcut în timp, că vom deveni complet digitali, că branch-ul va dispărea, că vor intra noile bănci digitale și băncile tradiționale vor dispărea. Nu s-a întâmplat nimic în acest sens. În schimb, ce vedem este că, într-adevăr, piața se dezvoltă destul de mult, clienții noștri, mai ales după COVID și, acesta este un moment important pe care totuși trebuie să-l marcăm, sunt mult mai disponibili și dispuși să utilizeze soluții digitale, așa că în acest sens tranzacționarea s-a accelerat foarte mult. De ce este important? Pentru că, în principiu, întotdeauna accesul la servicii bancare a fost unul dintre cele mai importante elemente în economie și viteza este foarte importantă. Am pus la dispoziție posibilitatea de transfer instant pentru persoane fizice și, de anul trecut, și pentru persoane juridice, pentru IMM-uri.

Într-adevăr, am văzut și o evoluție în rolul agenției, așa-numitele „branch-uri”, cum spunem noi. Ce vedem este că branch-urile se mișcă împreună cu ce se întâmplă în zona tehnologică, dar continuă să fie un element important în interacțiunea cu clientul, mai ales pe partea de a pune la dispoziție informații și de a le arăta clienților cum pot fi utilizate produsele bancare mai bine. Așa că, pentru moment, nu văd nici agențiile să dispară, nici să mutăm totul în zona digitală, dar într-adevăr, se vede un trend foarte, foarte bine conturat în zona noastră. De exemplu, peste 60% din clienții noștri utilizează aplicația noastră mobilă, zi de zi, ceea ce este un pas foarte mare spre a simplifica lucrurile, spre a economisi timpul petrecut cu mersul la bancă pentru anumite lucruri mai simple și spre a atinge un nivel de calitate, de servicii, mult mai bun.

Ce schimbări ați văzut pe partea de retail?

Pe retail, noi deja ne ducem într-o direcție mult mai apropiată de companiile de tehnologie. Nu vreau să spun că suntem o companie de tehnologie, pentru că nu suntem, dar într-adevăr am introdus anumite metode de lucru în care suntem mai aproape de companiile tehnologice, dar aici văd că reprofilarea oamenilor vine cu o viteză destul de mare. Oamenii deja încep să gândească în alt fel. Avem în plus față de gândirea de bancheri de retail și gândirea de ingineri, de cum vrem să facem anumite procese, cum să poate fi integrate acestea în aplicația noastră. Așa că, în acest sens, clar este un pas foarte mare în față și cu siguranță colegii mei de când am venit în 2005, în România, probabil nu și-ar mai recunoaște munca de zi cu zi. Colegii din branch-uri lucrează deja pe tabletă. Procesul nostru de Banking 1:1 care susține această inițiativă, este foarte bine ancorat.

Deja vedem cum clienții înțeleg mult mai bine produsele bancare, pot să ia decizii mult mai bune și mai bine informate. Așa că noi vedem și o creștere în utilizarea produselor bancare, care vine ca o consecință a acestui fapt. Cam asta va fi direcția de dezvoltare în retail.

