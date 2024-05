ESENTIAL Joi, 30 Mai 2024, 12:51

Un articol publicat miercuri în HotNews de către Ciprian Necula, activist și voce a societății civile, despre filmarea cu familia terorizată de vecini, postată de primarul Fritz de la Timișoara, a determinat reacția colegului primarului, fostul ministru USR Cristian Ghinea. Necula și Ghinea au conversat îndelung, pe WhatsApp. S-au gândit, apoi, că discuția ar fi utilă și pentru public. Redacția consideră că dezbaterea lor este valoroasă pentru că polemica civilizată și cu argumente este condiție a unei vieți democratice.

Timișoreni agresați de vecini din curtea comună Foto: Captura Facebook

Ghinea: „E o luptă cu niște infracțiuni evidente. Dacă tu, ca activist rom, sari tot pe Fritz, nu faci decât să descurajezi acțiuni de clarificare”.

Necula: „E important să existe o responsabilă disociere a lui Fritz. Majoritatea romilor cu care am vorbit (vreo 50 de oameni) sunt oripilați de comportamentul agresorilor. Nu sunt în tabăra aia și nu ar trebui să fie duși acolo din ignoranță”.

Ghinea: „Nu mă pricep la asta cu cuvântul «clan», eu o percep ca fiind legată de lumea interlopă, fără etnie. Una peste alta, ideea e că există o problemă gravă de stat slab, pămpălau. Statul milițienesc tradițional, pasiv așa”.

Necula: „Păi atunci Fritz să iasă public și să spună că nu e vorba despre romi, ci despre infractori”.

Introducerea lui Cristian Ghinea

„Cu Ciprian Necula mă știu demult, de prin ONG-uri. În 2016 mi-a fost secretar de stat când eram ministru la Fonduri. Acum conduce cea mai mare organizație internațională care se ocupă de educația romilor, Roma Education Fund.

Alaltăieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a publicat un video unde o familie este terorizată de un clan care vrea să o evacueze din casă. Aici dacă nu l-ai văzut. Ieri, Ciprian mi-a trimis un articol scris de el pe platforma HotNews unde critică acțiunea pentru că aprinde stereotipuri. De fapt, nici nu știu cum să-l rezum, mai bine citește-l tu. A urmat o discuție pe WhatsApp cu replici date între ședințe și treburi. Când am recitit, am zis, băi hai să o publicăm că poate e util. Deci, iat-o”.

Introducerea lui Ciprian Necula

„Cu Cristian Ghinea mă știu demult, cred că încă de la debutul nostru profesional când am interacționat în diverse dezbateri ale societății civile. Ulterior, am lucrat împreună la Ministerul Fondurilor Europene în guvernul tehnocrat, eu moștenind demnitatea de secretar de stat de la regimul anterior, neînrolat politic (deci, tehnocrat, înainte de vreme). Cristi e acum unul dintre liderii USR, unul dintre cei care elaborează politici publice, gândește strategii și își consumă nervii în birou, departe de «teren» (sau așa cred eu că face).

Alaltăieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a publicat un video șocant care expune o agresiune între vecini, un caz dramatic, de neconceput pentru vremurile noastre, și care necesită intervenția rapidă a autorităților fără nici o rezervă. Dar, fiind și campanie electorală, într-un articol publicat ieri în HotNews, am sesizat un impact și o tactică politică care a mai bântuit prin România, respectiv etnicizarea criminalității și transformarea romilor în țap ispășitor pentru a apela la emoții și prejudecăți latente pentru un câștig politic iresponsabil.

A urmat o discuție pe WhatsApp, deșănțată, dar sinceră și, pe seară, mă trezesc cu propunerea lui Cristi: băi hai să o publicăm că poate e util. Am fost de acord, deci, iat-o”.

Discuția de pe WhatsApp

Ghinea: Nu înțeleg de ce iei pe piept tema romi legat de clanuri. Dominic nu a zis nicăieri asta, e o luptă cu niște infracțiuni evidente. A fost o sintagmă într-un comunicat național al USR care folosea „clan de romi”, a fost stupidă, au cerut scuze, nu a trecut pe la nimeni politic comunicatul și Dominic însuși a zis că aia a fost o greșeală.

Necula: Nope, a comunicat despre clanurile rome, a lăsat frâu liber instrumentalizării etniciste. Și o face foarte bine.

Ghinea: Nu, nu a făcut asta.

Necula: Ok, și vreo reacție din partea USR la cum vorbește presa despre acest conflict? Unde e responsabilitatea acțiunii politice?

Ghinea: Cum vorbește presa despre acest conflict? Și cum poate USR, care e măcelarit de presă să facă ceva, orice?

Necula: Simplu, să se disocieze public de etnicizarea acestui conflict. E unul între vecini, agresiv și intolerabil, dar etnia agresorilor e irelevantă în această poveste.

Ghinea: „E o problemă reală cu niște infractori”

Ghinea: Fritz nu a zis vreodată de etnie, etnicizarea, dacă există, nu e de la noi.

Necula: Păi, citește textul meu!

Ghinea: E o problemă reală cu niște infractori. E complet legit să ceară poliției să facă ceva. Nu a zis nimic de romi. Robu (fostul primar al Timișoarei, actual candidat PNL-PSD) a asistat pasiv la problemă și PNL conduce poliția națională. E complet legit în campanie să vorbești de asta. Și, spre deosebire de alți primari, Fritz nu a etnicizat și ar trebui lăudat că nu a făcut asta. În schimb, îi cauți nod în papură. Alternativa era să nu zică nimic de o problemă care e reală.

Necula: Nicidecum, dar uită-te dincolo de “caz”, la efectul produs, vezi articole, vezi miile de comentarii, vezi activiști USR care o dau cu clanurile rome pe internet

Ghinea: Dacă ai exemple de activiști USR rasiști dă-mi-le, cu nume și prenume. Altfel e bla bla.

Necula: Nu rasiști, dar promovând un astfel de discurs. Stai așa.

Necula: „E important să existe o responsabilă disociere”

Ghinea: Pe subiectul Fritz let's agree to disagree, nu mă convingi că a facut el ceva nașpa. Și mișcarea politică e complet legit când ești condus de niște tolomaci. Poliția e ineptă și ineficientă, e o problemă reală.

(Necula dă un exemplu de doamnă înfierbântată care vorbește de clanuri de romi)

Ghinea: Nu e activist USR, e dimpotrivă o hateriță a mea și a USR. Câte a zis despre mine … și acum eu răspund pentru ea? E la REPER, progesistă, frumos. Call Dacian.

Necula: Nu e vorba de tipul ăsta de răspundere, Cristi! O acțiune, o piatră aruncată, provoacă valuri, și e important să existe o responsabilă disociere și de interpretările altora, presa centrală a reintrodus etnicizarea agresiunilor, era mult mai ponderată. Știi de ce, pentru că da, e condamnabil ce făceau “vecinii” și ne aprinde acea chestie latentă, acea problemă nerezolvată. Mafioții la pușcărie dar, de ce e nevoie să lăsăm propagarea urii față de romi și să navigăm confortabil pentru că e legit să condamni agresiunile (ceea ce e)?

Ghinea: „Că există încă rasism în societate așa este, dar care e standardul de acțiune pentru un partid?”

Ghinea: Păi tocmai îți zic că în acest caz a fost o greșeală într-un comunicat folosind cuvântul ”rom” și partidul a avut grijă să-și ceară scuze. Și Dominic a zis că el nu a vorbit niciodată de romi și chiar așa și e. Adică instituțional e chiar ok. Că există încă rasism în societate așa este, dar care e standardul de acțiune pentru un partid? Pe bune, asta înseamnă că nu poți să faci niciodată nimic. că poate unii sunt rasiști. Deci dacă ai avea acest standard de comunicare aplicat de noi aici, generalizat la asemenea acțiuni în România, ar fi un mare progres.

Necula: După cum ai citit, nu zic că primarul a zis acum, ci că e confortabil în a instrumentaliza niște frici. Și nu cred că poți nega asta.

Ghinea: E proces de intenție că ar instrumentaliza frica de romi. Dacă e vorba de o frică, e frica de infractori și stat slab, ceea ce e un subiect legitim, oamenii ăia chiar au fost agresați.

Necula: „Să iasă public și să spună că nu e vorba despre romi, ci despre infractori”

Necula: Ok, atunci, să iasă public și să zică, once again după efectele pe care le-a produs piatra aruncată, că nu e vorba despre romi, ci despre infractori. Btw, conceptul de “clan”, de la Băsescu citire, e asociat instant doar cu romii. Știu că aveți chestii mai importante pe cap, dar efectul acestui tip de comunicare e nasol, ne duce înapoi. Iar eu cred în onestitatea voastră, sincer. Și, de altfel, e datoria mea să reacționez tocmai în astfel de situații.

Ghinea: Nu cred asta, cu clan e asociat cu romi. Clanul Sportivilor din Sectorul 4 sunt români.

Necula: Sunt studii pe asta.

Ghinea: Dacă tu, ca activist rom, sari tot pe Fritz, nu faci decât să descurajezi acțiuni de clarificare

Ghinea: Nu mă pricep la asta cu cuvântul „clan”, eu o percep ca fiind legată de lumea interlopă, fără etnie. Una peste alta, ideea e că există o problemă gravă de stat slab, pămpălau. Statul milițienesc tradițional, pasiv așa. De zeci de ani PNL a frecat-o la rece. A venit Fritz care arată așa ca un sfrijit, nu pare că e cu aplicarea legii, cu mușchi așa, ca tot USR-ul, dar tocmai că ăștia chiar aplică legea. Că nu a început acum, în campanie, povestea. Acum au trimis oamenii ăia filmul. Fritz a acționat pe temă de mai multă vreme.

A recuperat o stradă închisă, de pildă, a fost cu amenințări, adică omul chiar a făcut ceva pe subiect. Și poliția națională o freacă pe subiect. E absolut legit să iasă cu subiectul. Și tu zici: nu are voie, că se aprinde rasismul în unii din public.

El a făcut chiar un act ok zicând: comunicarea națională USR a dat-o în bară folosind într-un singur comunicat, o dată, cuvântul rom lângă clan. Și partidul a zis: da, băi, am dat-o în bară în acel punct. Deci noi ca liberali, și el, zicem: nu e despre etnie, e despre aplicarea legii. Deci ce am putea face concret noi? Să nu facem nimic pe subiect?

Oricum, deja a făcut de mai multă vreme. Ceea ce înseamnă curaj, că e amenințat, el și oamenii lui, pe persoană fizică. Nu folosim etnia in comunicare, și tu zici, băi, trebuie să vă disociați. De cine? Dimpotrivă, băltirea în situația de acum alimentează rasismul, că oamenii amestecă temele.

Pe un fond de temere față de un stat pămpălău vine la pachet percepția că romii fac asta. Cum ieși din asta? Nu nefăcând nimic.

Dacă tu, ca activist rom, sari tot pe Fritz, nu faci decât să descurajezi acțiuni de clarificare. Iar asta cu "activiștii USR" care e oricine de pe Facebook care a scris vreodată de bine de noi sau a fost vreodată la o acțiune sau doar te-ai certat cu el despre USR odată, etc etc, e deja legendă. Există influenceri care urăsc USR pentru că cred ei că unii care îi critică ar fi din USR sau puși de USR. Nu sunt. Fiecare își face legende legat de cine e USR. Bref, resping vehement ce zici. E o diferență de natură uriașă între cum comunicăm / ne poziționăm noi și alte instrumententalizări reale ale temei romi în politică.

Necula: „Din păcate, a produs și un efect contrar intenției primarului - nu infractorii sunt în discuție, ci infractorii romi”

Necula: De acord cu principiul pe care îl invoci, ce critic eu este responsabilitatea post acțiune. E normal să intervină, e normal să se lupte cu “interlopii” - unii abonați politic - și să o facă cât de public poate.

Efectul pe care l-a produs aceasta intervenție justificată este că a alimentat un discurs latent și care a dominat ieri, aproape toata presa (pagini de socializare etc, inclusiv unele comentarii la postările primarului, pe care, din lipsa de timp probabil, nu le-a sancționat). Unde se oprește responsabilitatea?

Căci, din păcate, a produs și un efect contrar intenției primarului - nu infractorii sunt în discuție, ci infractorii romi. Adică, reapare țapul ispășitor (pentru problemele colective), generalizările, opiniile anti-democratice. Bașca, mai vine și pesedistul cu o schimbare legislativă peste noapte, în Parlament, căci e un discurs pe care s-ar urca și el. Deci, infractorii la pușcărie, disociere de modul în care acest incident a fost reflectat in presă. Btw, majoritatea romilor cu care am vorbit ieri (vreo 50 de oameni) sunt oripilați de comportamentul agresorilor. Nu sunt în tabăra aia și nu ar trebui să fie duși acolo din ignoranță.

Responsabilitatea nu se oprește la “noi am acționat corect” dacă efectul este unul care afectează o altă parte din populație. Apropo, acum se spune și “de etnie…” și se înțelege că te referi la romi, a scris despre asta și Vintilă Mihăilescu (“clanuri” și “etnie”) într-o carte la Polirom, nu mai știu care - dar caut dacă vrei să citești.

Și cu asta te las, că presupun că ai multă treabă, eu văd din tot ce spun o oportunitate: Timișoara interculturală, toți cetățenii valorizați, indiferent de etnie, etnicizarea ulterioară din presă nu contribuie cu nimic la un climat social decent. Un nou context de comunicare și poziționare mai detaliată față de înțelegerea dinamicilor sociale! Altfel, apreciez reacția ta, faptul că îți pasă și că putem discuta în contradictoriu, în cel mai firesc mod posibil.

Ghinea: E ok, că mai iau pauză de la organizare. Practic eu nu înțeleg dacă tu ne reproșezi nouă ceva sau mediului. Dacă e vorba de reacția presei, pe televiziuni avem două, cele mai mari, unde suntem măcelăriți pentru că patronii borfași știu că nu se pot înțelege cu noi și alte două unde patronii au acum în mod curent interese de afaceri în energie și telecom cu guvernul, vezi ce promovat este omul "antisistem" Burduja.

Ăștia au dat ordin „fără USR, fără Drulă la TV”. Iar PNL plătește sume imense nu doar cu condiția să fie pupați în fund ci să fie ban sau măcel la USR. E un mediu toxic acolo, unde USR nu există decât pentru demonizare.

Ce am putea face noi pe asta cu romii, în ce fel suntem responsabili? În mediul online daca e vorba despre membri sau angajați USR, dacă avem cazuri le vorbim și vom acționa, mai ales că a fost discuția asta după acea frază nefericită din comunicat și ei știu. Categoria "simpatizanți USR" e vastă și fluentă și de multe ori ne luăm hate pe chestii făcute de oameni care ne hate-uiesc și pe noi, oricum nu avem acolo cum acționa. Și chiar dacă risc să te enervez, intervenția ta descurajează de fapt acțiuni curajoase de aplicare a legii.

Tocmai că știu lideri comunitari romi care se străduie să facă chestii mișto în teren si au găsit în primarii noștri parteneri. Starea de fapt de la Timisoara alimenteaza rasismul latent de care zici tu, acțiunea ar trebui să clarifice. M-am enervat când am citit articolul, în ideea asta că pui un standard de acțiune imposibil pentru USR, fără să recunoști că, în acest caz, Fritz a acționat având un standard de a nu implica etnia. Auzi, hai să publicăm chestia asta, că deși ne-am ciondănit, măcar a ieșit o dezbatere.

Încheiere Cristian Necula: „Scopul este electoral căci poliția rezolvase cazul cu 11 zile înainte”

Ce nu am apucat să îl întreb pe Cristi în conversația WhatsApp și sper să accepte după ce am decis că publicăm conversația!

Primarul Fritz a susținut pe pagina sa de Facebook “ Coşmarul durează de 20 ani. Aşa trăieşte familia Dragoş cu vecinii în curtea comună. De când am primit aceste imagini terifiante, înregistrate acum 10 zile şi transmise prin portalul primăriei „stopabuz”, m-am frământat dacă să le public sau nu”.

A ales această cale și ar fi fost neapărat o problemă dacă nu ar fi gândit acest lucru ca fiind o cale de exploatare electorală a unor prejudecăți anti rome, chiar și fără să pomenească de romi.

Scopul este unul electoral, o instrumentalizare (a romilor - alții decât agresorii și a victimelor agresiunii) în scop electoral, căci poliția rezolvase cazul cu 11 zile înainte, agresorul fiind reținut pentru distrugere. Deci, e legit?

Încheiere Cristian Ghinea: ”Sunt interesant și de cum oamenii ăștia au distrus justiția”

Ghinea: Uite că răspund. Da, e legit pentru că fără presiune publică nu se rezolvă de fapt, acolo nu era un singur individ implicat, ci un mod de lucru pe care poliția națională îl ignoră în pofida cererilor lui Dominic.

Și tu ca activist știi bine că a atrage atenția publică este un instrument legit de acțiune. Dovadă că după acest val de reacții națională, ministerul de Interne pare că are deranj la burtică și promite că se va implica.

Fără să vorbească lumea despre caz, li se rupea în paișpe. Și dacă tot completăm, după dialogul nostru am văzut acest articol care ne atrage atenția asupra unei chestii (https://spotmedia.ro/stiri/opinii-si-analize/de-cine-sa-se-teama-interlopii-clanurile-mostenirea-lasata-de-procurorul-general-la-timisoara). DIICOT Timiș a lăsat fenomenul necontrolat, DIICOT fiind parchetul special creat pentru crima organizată. De bun ce era, șeful DIICOT Timiș a fost pus de PNL procuror general al României. Aici vorbim despre responsabilitate politică, decizia de numire e a unor politicieni: Cătălin Predoiu (ministru al Justiției), Klaus Iohannis (care a avut dureri la burtică când a realizat că un ministru USR al Justiției va face nominalizări de procurori la DNA și parchetul general) și Marcel Ciolacu.

Acești oameni trebuie să ne răspundă azi de ce au numit procuror general pe cel care anterior a condus structura anti-clanuri de la Timiș. Deci, da, uite încă o dovadă că Dominic a făcut ceva bine: putem avea dezbateri pe subiect, că e sus pe agendă, tu ești interesat de efectele asupra percepțiilor etnice, e ok, ți-am răspuns cum m-a dus capul, eu sunt interesant și de cum oamenii ăștia au distrus justiția.