„Ne-au spus că nu e loc la raft pentru noi” / „Am prelungit contractul în decembrie. După două luni am fost delistat”. Producătorii locali și marii retaileri au fost audiați miercuri la comisia de economie din Senat. Iar senatorul PSD Dănuț Cristescu i-a cerut miercuri în mod public demisia președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Moment din timpul intalnirii retaileri-producatori din Senat Foto: HotNews / Dan Popa

„Este inacceptabil că președintele Consiliului Concurenței nu s-a prezentat astăzi în Parlamentul României. Îi ce public demisia, pentru că de 16 ani a distrus această țară. Am să-i cer public demisia și într-o declarație politică, să fie foarte clar!”, a spus senatorul Cristescu.

În ședința de miercuri a fost dezbătută relația dintre marii retaileri și producătorii români delistați fără explicații. HotNews a relatat cum mai mulți producători români reclamă un comportament abuziv al marilor retaileri. Șeful Concurenței nu a luat nicio măsură. În plus, el nu a participat miercuri la întâlnirea cu comisia senatorială, trimițându-l pe secretarul instituției.

Senatorul Daniel Zamfir: ”Reușiți să mă enervați”

Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, vădit iritat de ceea ce numea el „lipsa de respect la adresa instituției Parlamentului, a convocat miercurea viitoare întreaga conducere a Consiliului Concurenței. „Reușiți să mă enervați. Iertați-mă, dar ce e mai important pentru Chirițoiu? L-am invitat la Parlament, a venit aici și ministrul Agriculturii, iar Chirițoiu e în Harghita cu nu știu ce caravană. Nu, domnule, aici trebuie să vină, aici sunt problemele, înțelegeți? Uitați-vă toți oamenii ăștia care semnalează încălcarea legilor concurenței!”, a spus Zamfir.

Cornel Panait, Avicola Poiana Constanța: ”Ne-am regăsit în proporție de aproape sută la sută”

Cornel Panait, de la Avicola Poiana Constanța a relatat la ședința din comisia senatorială că ”Ne-au spus că nu e loc la raft pentru noi. Firma noastră se ocupă exclusiv de creștere și procesare a cărnii de curcan. Firma nu este una foarte mare însă din punct de vedere calitativ îndeplinim toate criteriile pe care hypermarketurile le le pot solicita”.

”Intenția noastră de a ne adresa Comisiei a pornit de la momentul în care am citit în HotNews un articol în care ne-am regăsit în proporție de aproape sută la sută”, a explicat Panait.

”Pot să vorbesc despre marii retaileri cu care am avut relații: este vorba de Metro, este vorba de Carrefour, este vorba de Profi, este vorba de Kaufland. E drept, în anumite cazuri am fost acceptați pe rafturi însă numai pentru o perioadă foarte scurtă de timp. După care am fost îndepărtați de acolo pe otiv că nu avem capacitatea de a fi un furnizor național. E corect, nu putem fi un furnizor național, dar putem fi unul regional”, a mai spus el.

”Un alt mare retailer ne-a spus că produsele noastre se vând prost și să mai scădem adaosul comercial. Am zis ok și l-am scăzut. Numai că partenerul nostru- retailerul- și-au mărit adaosul la produsele noastre astfel că la raft produsul era mai scump decât înainte”, a relatat reprezentantul Avicola Poiana Constanța.

Florin Ioniță, Prăvălia D'Art: Am semnat prelungirea contractului în decembrie 2023. După două luni am primit notificarea că mi se reziliază contractul

”Eu sunt aici să semnalez regulile pe care le-am întâlnit în relația de business cu Profi. Mai exact, aceștia nu ne-au returnat contractele după semnarea lor de către mine. Apoi, schimbă unilateral condițiile contractuale. Inițial ne-am listat cu 10 produse, ni s-au promis anumite volume de comenzi. La nici șase luni am rămas doar cu trei produse pe raft, lucru care a dus către pierderi majore”, a spus și Florin Ioniță, prăvălia D'Art, un magazin alimentar concept store.

”Am semnat prelungire a contractului în decembrie anul trecut. În februarie anul acesta am primit notificare cum că se reziliază contractul. Nu există niciun fel de autoritate care poate să protejeze producătorul. În momentul în care alegi să semnezi contractul, trebuie să știi că acesta din start este foarte defavorabil producătorului”, a mai spus Ioniță.

Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Acolo unde suntem listați, adaosurile practicate de rataileri ajung la 90%, scumpind consistent produsul.

”Am dori ca toate aceste produse pe care le avem și care au origine controlată și care reprezintă țara la nivel european, să fie listate în magazine. Noi am reușit în unele, dar în altele nu”, a susținut la discuția cu parlamentarii și Mircea Todoran, care produce gama de lactate Ibănești.

”Noi am încercat să ne listăm în Austria și Germania. Ceea ce ni s-a spus este că nu au voie să facă așa ceva. Ei caută mai întâi în landul lor produse pe care să le listeze, apoi în restul țării și doar dacă nu există producție internă se uită spre importuri! Acolo unde suntem listați, adaosurile practicate de rataileri ajung la 90%, scumpind consistent produsul”, a conchis producătorul..

George Bădescu, reprezentantul retailerilor: Nu există un conflict între retaileri și producătorii locali

„Noi spunem că aceste cazuri nu reprezintă o practică generalizată. Și vă spunem și de ce: pentru că totuși eu cred că avem și parteneri cu care colaborăm de foarte mult timp și care au reușit să aibă un succes comercial. Însă ce încercăm să spunem este că, chiar dacă ar fi și numai un caz care e nemulțumit, important este să vedem cauza și să încercăm să nu mai fie. Adică, așa vedem lucrurile. Nu credem că există un conflict între retaileri și producătorii locali!”, a spus George Bădeascu, președintele asociației care îi reprezintă pe marii comercianți.

Reprezentantul Carrefour: Avem acest tip de susținere a producătorilor locali în ADN-ul nostru!

„Noi la Carrefour avem undeva peste 4000 de furnizori locali. Dintre aceștia, undeva la 1400 sunt ultra-locali, adică lucrează și livrează în apropiere de punctul de producție. Mai avem 30 de cooperative care lucrează cu noi, din care 10 sunt exclusiv ale noastre. Deci facem eforturi”, a susținut reprezentantul Carrefour.

”Sigur că poate nu facem suficient, dar facem eforturi în fiecare zi să oferim clienților noștri produse românești. Clientul nostru cere produsul românesc și noi vrem să vindem și e normal să-i oferim produsul românesc. Deci nu există nicio conspirație în a nu susține producătorul local, dimpotrivă. Avem acest tip de susținere a producătorilor locali în ADN-ul nostru!”, a mai spus el.

Reprezentant Penny: Ce pot să menționez este că oricât de multe acte normative ar apărea, numărul de rafturi este limitat.

„Unii dintre dumneavoastră știu deja proiectul Triplu Ro. Care înseamnă provenit, procesat și ambalat în România. Targetul declarat este de 60% produse care să respecte acest standard- cu ingredientul principal provenit din România. În acest moment putem spune că avem 39% dintre produse care respectă acest standard. Am pornit la acest drum greu plecând de la un studiu în care balanța comercială a României are un deficit foarte clar și care sunt domeniile”, a spus reprezentantul rețelei Penny.

”Acum căutăm zi de zi să ne atingem un target de 60% , deși 60% nu este ușor de atins”, a completat oficialul Penny

”Ce pot să menționez este că oricât de multe acte normative ar apărea, oricât de multe lucruri mi s-ar cere, numărul de rafturi este limitat”.

Daniel Zamfir: ”Ele nu sunt cazuri izolate!”

Președintele Comisiei Economice din Senat, daniel Zamfir, a spus că ”Nu putem pleca în discuția asta dacă prezentăm toate aceste sesizări drept cazuri izolate. Ele nu sunt cazuri izolate! Și vom reglementa această piață, dar nu dorim să emitem niște acte normative care la un moment dat să vă facă mai mult rău. Dar trebuie să repet, să fie limpede pentru toată lumea: trebuie să susținem produsele din România, Dincolo de a fi o opțiune personală, ar trebui să avem această datorie, pentru că aici trăim toți. Noi trebuie să încurajăm producătorii locali pentru că ei aici plătesc impozite, aici plătesc salarii, aici ne crește nouă nivelul de trai”.