ESENTIAL Vineri, 31 Mai 2024, 06:57

0

Cazul Adinei Florea, jurnalista care a declarat public că a fost violată de un fost coleg în urmă cu nouă ani, a stârnit sute de reacții în mediul online - mesaje de susținere, dar și de blamare. Odată ajunsă la radio, dezbaterea a înclinat spre învinovățirea victimei: o mare parte a ascultătorilor au acuzat-o pe jurnalistă că minte și i-au luat apărarea bărbatului acuzat de viol.

Victimă a abuzului Foto: Releon8211 | Dreamstime.com

HotNews a analizat două emisiuni - cea a lui Lucian Mîndruță de la Digi FM din 21 mai și „România în direct” cu Cătălin Striblea de la Europa FM, din 22 mai, care au avut ca subiect cazul Adinei Florea.

„S-au trezit atâtea dive care erau no-name și când au ajuns într-o poziție după mai mulți ani, ies în evidență cu ce abuzate au fost ele acum 30 de ani”, spune un ascultător al lui Striblea, revoltat pe mișcarea #Me Too

„Dar un bărbat se poate simți agresat, în momentul în care e în club și o domnișoara dansează lasciv și se atinge provocator de el?”, se întreabă alt ascultător

„Firea mea ca femeie nu e să tac. Și nu tac 15 ani și apoi îl văd pe ăla pe scenă și mă apuc să scrie în social media”, afirmă o femeie în emisiunea lui Lucian Mîndruță

„Asta cu rușinea e discutabilă. La un moment dat poate să dispară, te obișnuiești cu trauma, cu rușinea în sine și trece”, spune un alt ascultător Digi FM

Atitudinea celor doi moderatori a fost diferită. Lucian Mîndruță a realizat un sondaj care, aprioric, punea sub semnul îndoielii mărturia femeii. Cătălin Striblea a dat replici dure când a întâlnit misoginism și le-a pus întrebări de reflecție ascultătorilor.

Cazul a început când jurnalista Adina Florea a postat pe Facebook un mesaj în care îl acuză pe Florin Băltărețu, fost redactor-șef Vice România, de viol. L-a scris în dimineața de după premiile „Superscrieri”, unde bărbatul a acceptat un premiu oferit redacției Vice.

„De ce tocmai acum?”

Fapta s-a petrecut în 2015, iar cei doi au mai avut contacte sexuale după acel episod. Pentru majoritatea ascultătorilor care au intrat în direct la radio, aceste două amănunte anulează complet violul.

„De ce tocmai acum?” este întrebarea în buclă ce se aude la radio de la capătul celălalt al liniei telefonice.

„În momentul în care ești victima abuzului, de cele mai multe ori, este și greu să vorbești în acel moment despre abuz. Există trauma și fiecare reacționează în felul lui, mai ales când societatea nu este foarte deschisă către subiectul ăla”, explică sociologul Gelu Duminică, pentru HotNews.ro.

Specialistul spune că teama de a fi blamat poate produce și mai multă traumă.

„Faptul că tu vorbești după ceva timp despre chestiile care te-au traumatizat nu înseamnă decât că atunci ai putut tu să-ți activezi resorturile interne necesare unei astfel de mărturisiri. Deci, dacă vorbești după mai mult timp despre o traumă, înseamnă doar că atunci ai avut contextul, tăria, mecanismele interne necesare pentru a putea vorbi despre ea”, a mai explicat sociologul.

Blamarea victimei și mila pentru abuzator

„Apropo, el și-a pierdut joburile, toate. HotNews și-a întrerupt orice colaborare cu el. HotNews și încă o publicație (n.r. PressOne)”, subliniază Lucian Mîndruță, repetitiv, înainte să le ceară părerea ascultătorilor dacă s-a procedat greșit în cazul lui Băltărețu.

Cei mai mulți, majoritatea bărbați, susțin că publicațiile au procedat greșit, pentru că nu există probe, iar „cariera bărbatului este distrusă”.

O femeie, Ștefania din București, îl numește pe Băltărețu victimă. „Dacă trauma a fost atât de mare, ea avea căi legale să-l acuze, fără să-l facă de râs în public. El este la fel de victimă ca orice femeie abuzată sexual care nu are puterea să vorbească. Și ea în cazul ăsta este abuzator”.

O altă ascultătoare admite că Adina a fost violată, dar o blamează pe Adina Florea pentru cele întâmplate. „Cred că a fost violată, dar cred că nu a avut suficientă minte să înțeleagă că ea i-a dat semnale”, spune Ioana din București la Mîndruță, iar apoi compară situația cu cea a unui câine agresiv, pe care „nu-l mai adopți dacă te mușcă”.

Lucian Mîndruță: „Dacă înțelegeam femeile eram departe în viața asta”

Moderatorul emisiunii de la Digi FM le-a spus ascultătorilor că nu vrea să se poziționeze în niciun fel în acest caz. „În orice direcție m-aș duce sunt pe teren minat”, spune Lucian Mîndruță la începutul emisiunii.

El a invitat ascultătorii să spună „dacă îl credeți pe el, dacă o credeți pe ea”. Când o ascultătoare l-a întrebat pe el de crede că „femeia s-a întors la violator”, Mîndruță a răspuns: „Dacă înțelegeam femeile eram departe în viața asta” și a amintit că Centrul Filia spune că victimele trebuie crezute.

La un moment dat, vorbind despre joburile pe care Băltărețu le-a pierdut, Mîndruță a precizat că este împotriva fenomenului „Cancel Culture”.

„Nu cred că un om trebuie interzis, blamat pentru că a avut o opinie. Atenție! Nu vorbim de viol, pentru că fenomenul Cancel Culture nu a pornit de la viol, a pornit de la un delict de opinie pedepsit de diferite grupuri sociale care se organizează în acest scop în social media”, a spus Mîndruță.

Psiholog: „Nu există justificare pentru un act de agresiune sexuală”

Psihoterapeuta Iulia Barca, a explicat recent de ce o invitație acasă nu este o invitație la sex, chiar dacă au existat anterior „semnale” și a precizat că oricare dintre parteneri are „dreptul de a se răzgândi”.

„Da, poate fi frustrant pentru cel respins, dar acest lucru nu îl îndreptățește să desconsidere drepturile celuilalt asupra propriului corp. Problema nu este refuzul primit după o invitație, ci propria capacitate de a ne controla impulsurile și a ne regla emoțiile neplăcute. Nu există justificare sau explicație plauzibilă odată ce un act de agresiune sexuală a avut loc”, a spus psiholoaga.

h2 Sociolog: „Am fost educați într-o zonă de masculinitate feroce”

Sociologul Gelu Duminică are o explicație despre tendința societății de a blama victima.

„Noi nu avem o cultură a abuzului. Pentru noi, bărbatul încearcă, femeia este cea care este de vină dacă cedează. Și nu înțelegem că, spre exemplu, există spațiu privat și că nu este ok să intri în spațiul privat al cuiva. Și că o mână sau o palmă pe fund sau a striga «pisi, pisi» sau alte lucruri pe care noi le-am trecut în sintagma asta, «bărbatul încearcă» sunt de fapt încălcări ale demnității umane”, afirmă Gelu Duminică.

„Noi am fost educați într-o zonă așa, de masculinitate feroce, în care bărbatului i se permite orice. Nu-i așa că dacă o femeie are mai mulți parteneri e târfă? Dar dacă un bărbat care are mai multe partenere e un bărbat care se descurcă, e băiat deștept? Din păcate. Standarde duble. Da, o societate misogină care își arată limitele”.

„De ce s-a întors la abuzator?”

Ascultătorii de la radio, în marea lor majoritate, anulează fapta violului pentru că Adina Florea și Florin Băltărețu au mai avut relații sexuale ulterior.

Cătălin, un ascultător de la emisiunea lui Striblea acuză: „Tu ai continuat să ai relații și după te trezești că, stai, că nu se pune prima, că a fost viol?”

La Mîndruță, chiar o victimă a unei agresiuni sexuale condamnă același lucru: „Dacă a avut loc un viol, cum adică s-au mai întâlnit și au avut o relație în continuare?”.

Specialiștii întrebați de HotNews.ro au explicat cum se poate ajunge în situația aceasta.

„Vorbim de foarte multe ori despre sindromul Stockholm sau ne gândim la ideea că victima se îndrăgostește de propriul ei abuzator. Și atunci are tendința să se întoarcă acolo, pentru că de fapt, nevoia ei este, poate, o nevoie inconștientă să repare cumva relația. Aici contribuie foarte mult și agresorul, pentru că ei au avut o relație, dar și agresorul a vrut să aibă o relație, nu doar victima. Nu e ca și cum victima a tras de agresor și a zis gata, acum o să vrem noi o relație și tu trebuie să fii cu mine”, a spus, pentru HotNews.ro, psihoterapeuta Adela Szentes.

„E cam același lucru, păstrând proporțiile, cu cei care stau în relații toxice, în care violența este la ea acasă. Stau pentru că, uite, consideră că celălalt a început să-și ceară scuze, să plângă și a zis că nu mai face în viața lui. Și eu îl iubesc atât de mult încât trec peste. Stau pentru că m-a amenințat că se sinucide și că se aruncă de la etaj, că avem copii, că am făcut casă împreună, de gura lumii. Sunt atât de multe motive”, crede și sociologul Gelu Duminică.

Ce a susținut ziarista

Marțea trecută, jurnalista Adina Florea a scris pe Facebook că nu a fost la Gala Superscrieri de pe 20 mai „pentru că am o problemă să-mi văd violatorul premiat pe scenă”. Ea a relatat că în 2015, Răzvan Băltărețu, fost redactor-șef al publicației Vice a violat-o. Sunat de HotNews.ro, Băltărețu susține că „noi am avut o relaţie” și că „nu am discreditat niciodată ideea de consimţământ şi necesitatea consimţământului”.

„În iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniți, s-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu. Apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, a scris marţi jurnalista Adina Florea pe Facebook, în contextul în care jurnalistul Răzvan Băltăreţu a ridicat, luni seara, la concursul Superscrieri, premiul onorific pentru întreaga activitate acordat redacţiei Vice, unde Băltărețu a ocupat funcţia de redactor-şef din 2021.

HotNews.ro l-a contactat pe Răzvan Băltăreţu pentru a vedea cum răspunde el acuzaţiilor. Violul este un act penal, chiar presupunând că el s-a prescris. Băltărețu a negat acuzaţiile şi a spus că îi pare rău că a avut un impact negativ atât de puternic şi că nu ar fi vrut ca jurnalista să perceapă interacţiunea dintre ei drept abuzivă ori care depăşeşte limitele.

Vocea Adinei a dat curaj și altor două femei

Mărturia jurnalistei Adina Florea, care îl acuză pe fostul coleg Răzvan Băltăreţu că a violat-o în urmă cu aproape 9 ani, le-a determinat pe încă două femei să vorbească.

În dialogul cu reporterul HotNews.ro, o altă femeie l-a acuzat pe Răzvan Băltăreţu că a trecut peste refuzul său şi că a existat o interacţiune sexuală fără consimţământ, însă nu a vrut să ofere detalii. „Azi sunt bine şi vie, nu vreau să mă mai întorc în mizeria aia”, a spus aceasta.

O altă femeie, a treia, a vorbit despre faptul că jurnalistul nu i-a cerut permisiunea atunci când, pe parcursul unui act sexual, el a iniţiat o variantă cu care ea nu era de acord. Ea spune că incidentul cu sexul anal neconsimțit s-a petrecut tot în anul 2015, când ea avea 21 de ani. Anul 2015 este cel în care și jurnalista Adina Florea a spus că a suferit din cauza violului.

CITEȘTE ȘI:

Într-un act sexual, „«NU» are aceeași valoare, indiferent când este verbalizat”, explică o terapeută / După jurnalistă, alte două femei îl acuză pe Răzvan Băltăreţu că nu le-a respectat consimțământul

O jurnalistă susține că a fost violată de un fost coleg. El spune că „noi am avut o relație” / Reacția centrului FILIA