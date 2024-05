Parteneriat media Luni, 27 Mai 2024, 16:10

Peste 1 milion de oameni au interacționat cu cele peste 200 de evenimente ale Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din UE, care s-a desfășurat la Iași în perioada 15 – 26 mai 2024. Alte peste 20 de milioane de interacțiuni ale publicului au existat și pe conturile evenimentului de pe rețelele sociale, fiind o creștere spectaculoasă, de aproximativ 25%, față de ediția precedentă.

Romanian Fashion Week 2024 Foto: Romanian Fashion Week

Timp de 12 zile, Iașul a devenit inima modei, a artei și a culturii în România: peste 1.000 de artiști români și străini, 200 de evenimente, zeci de expoziții, festivaluri de film, de teatru și de dans, trei zile de show-uri de modă, spectacole de arte vizuale, concerte, conferințe, workshop-uri și concursuri. Nu mai puțin de 350 de voluntari, sprijiniți de McDonald's, au fost prezenți zilnic la evenimentele RCW, pentru a veni în sprijinul publicului.

„Cea de-a patra ediție a Romanian Creative Week a fost un succes. An de an, RCW a crescut, s-a diversificat și ne bucură să vedem că publicul s-a bucurat de toate cele peste 200 de evenimente pe care le-am propus ediția aceasta. Iașul este un oraș minunat, care a demonstrat încă o dată că știe să-și primească artiștii. În aceste 12 zile, au venit la Iași oameni din toată țara, dar și din străinătate, pentru a vedea evenimentele RCW”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), organizatorul evenimentului.

Printre numele sonore care s-au aflat în această perioadă la Iași se numără Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Vasile Bănescu și Ioan Stanomir, invitații ai Conferințelor Creativității, eveniment lansat începând cu această ediție a Romanian Creative Week. Una dintre premierele aduse de RCW anul acesta a fost prezența la Romanian Creative Week a lui Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp (2011), care a expus la Baia Turcească din Iași cel mai recent proiect al său, realizat la invitația celebrei case de modă Dior. Artistul român a reimaginat în manieră proprie faimoasa geantă Lady Dior, în cadrul celei de-a opta ediții a proiectului de colaborare între casa de modă și artiștii internaționali.

Scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, invitat alături de artistul vizual Andrei Cozlac în cadrulFestivalul de Teatru de autor ACT, au dat un sens artistic inedit marelui eveniment. De altfel, Festivalul de Teatru de autor ACT a fost tot o altă premieră a Romanian Creative Week. Cei doi, alături de arhitectul Andrei Bodnar, au fost și autorii instalației „Shifting Realities”, susținută de glo și expusă pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe toată perioada RCW.

Premieră națională în timpul Romanian Fashion Week

Cea de-a patra ediție a RCW s-a încheiat, duminică seară, cu ultimul show al Romanian Fashion Week, în timpul căruia unii dintre cei mai cunoscuți designeri din țară și-au prezentat splendidele colecții pentru sezonul toamnă-iarnă 2024-2025, în fața a mii de spectatori prezenți în Grădinile Palas din Iași.

Colecția Irinei Schrotter, care a încheiat Romanian Fashion Week, a adus și opremieră națională: un moment de Realitate Augumentată, realizat împreună cu artiștii vizuali Valentina Druțu și Leontin Păun, împreună cu arhitectul Sebastian Comănescu și compania Centric IT Solutions. Inclus în timpul prezentări colecției Irinei Schrotter, momentul de Realitate Augumentată a putut fi admirat de mii de spectatori, în timpul show-ului de fashion, folosind aplicația mobilă RCW.

Romanian Fashion Week, evenimentul cu cea mai lungă tradiție din România dedicat modei, care anul acesta a împlinit un sfert de veac de la prima ediție, a fost contextul în care peste o sută de designeri tineri și consacrați și-au prezentat ultimele colecții la Iași, pe cel mai impozant catwalk din țară.

Între aceștia: Affair 37, Atelier Hamza, BOL Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Smaranda Almășan, AXENTE, Carmen Secăreanu, Chic Utility, Irina Schrotter, House of Compulsion, Ioana Ciolacu, Sandra Chira, Scapadona, Tearless street, Tudor Halațiu, Laura Lazăr și Andreea Tincu. Lor li s-au adăugat zeci de tineri designeri, de la toate cele patru universități de design din țară - Universitatea de Arte și Design din Cluj, Universitatea Națională de Artă din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Gheorghe Asachi din Iași, precum și de la Universitatea de Design din Chișinău, care și-au prezentat colecțiile în prima seară a Romanian Fashion Week. Pentru toate show-urile de fashion, machiajul a fost asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul a beneficiat de sprijinul echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

Pe catwalk a defilat și o colecție specială, realizată de Lenor România în colaborare cu designerul Agnes Keszeg, care și-a dorit să transpună în niște eșarfe colorate parfumurile celei mai noi dintre colecțiile de produse lansate, Fragrance Therapy. Eșarfele, integrate în piese vestimentare, au spus povestea unui moment de liniște și relaxare, departe de toată agitația zilnică. Datorită tehnologiei uleiurilor parfumate, noua colecție Lenor vine cu un parfum intens, care rămâne cu tine întreaga zi.

O colecție inedită a fost și cea creată de Cristian Samfira, inspirată de telefonul HUAWEI Pura 70 Ultra. Designerul, cunoscut pentru abordarea lui creativă și avangardistă, a elaborat rochii care au ca motiv central triunghiul. Acesta este și simbolul reprezentativ pentru smartphoneul HUAWEI, denumit Super Symbol Design, un statement stilistic definitoriu pentru liniile geometrice moderne, minimaliste și elegant stilizate ale produsului.

Secțiunea Design a RCW, susținută de Iulius, Lancome, Philips, UniCredit Bank, Pepsi, glo, Lenor, , Huawei, Centric, Stella Artois, Freudenberg, Purcari, BMW Apan Motors Iași, Moxy Hotels, Noir, Printco, a cuprins, între altele, și RFW Forum, o conferință dedicată drepturilor de autor, susținută de experți în domeniu și la care au participat zeci de tineri designeri.

De asemenea, FREUDENBERG INNOVATION - Expoziția finaliștilor concursului RFW, expozițiile Season Zero, UAD•FASHION•RESEARCH empowered by irina schrotter și lansarea cărții „O nouă victimă a modei” de Ovidiu Buta au fost printre evenimentele incluse în pilonul Design, care au atras mii de oameni în public.

Peste 50 de locații din Iași au găzduit evenimentele RCW

În afară de pilonul Design, Romanian Creative Week a mai avut șase mari piloni: Arts&Crafts, New Media, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Innovation & Digital, Sustenabilitate și Comunități Creative. Evenimentele s-au desfășurat în peste 50 de locații din Iași.

După debutul de succes de anul trecut, festivalul de dans HazarDance s-a extins la o săptămână de festival și a pus sub lumina reflectoarelor dansul contemporan, flamenco, dansul nomad și street dance, în spectacole excepționale în care au performat atât artiști români, cât și din Spania, SUA și Ungaria. Una dintre surprizele HazarDance, susținut de Pepsi, a fost prezența a doi dintre cei mai renumiți dansatori de flamenco din lume, spaniolii Patricia Guerrero și Alfonso Losa, care au deschis săptămâna de dans de la Iași cu „Alter Ego”, un spectacol ca o întâlnire a oglinzilor emoționale.

New Media District a propus publicului nu mai puțin de 40 de instalații spectaculoase, interactive, realizate de 37 de artiști vizuali din Iași, București, Timișoara, Cluj și Chișinău

ACT – arthouse cinema&theatre, festivalul de teatru și film, a dus la Iași nouă lungmetraje, șase piese de teatru, precum și conferințe din domeniu. Fiecare lungmetraj a fost precedat de proiecția unui scurtmetraj, cu o temă complementară acestuia. Selecția de filme de anul acesta a inclus două avanpremiere naționale: Averroès & Rosa Parks, în regia lui Nicolas Philibert, și Girasoli, debutul regizoral al lui Catrinel Marlon, ambele distribuite în România de Voodoo Films.

Festivalul de muzică NeMO, curatoriat de Cătălin Alionte, a generat o săptămână de concerte, petreceri și conferințe din domeniul muzical. Susținut de Pepsi, la NeMO au concertat, între alții, Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea ultimei ediții a „Vocea României”, Delta Pe Obraz și Tajnic.

Creative Entrepreneurship, pilon susținut de UniCredit Bank, a propus un program de mentorat pentru tinerii antreprenori, reunind șapte dintre cei mai importanți experți în banking, business, financiar, juridic, digital marketing și branding din țară. Timp de o zi, pe 22 mai 2024, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, zeci de antreprenori aflați la început de drum au beneficiat de consultanță personalizată pentru dezvoltarea afacerilor lor.

Secțiunea Innovation & Digital a pregătit, prin evenimentul UniCredit FinTech Hack, o competiție cu premii de până la 2.500 de euro pentru studenți. În timpul hackatonului de 48 de ore, echipe mixte de Coding, Design și Marketing au fost invitate să lucreze împreună, iar apoi să își prezinte soluțiile în fața unui juriu format din specialiști și experți fintech, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai unor business-uri din domeniul tehnologiei.

Secțiunea Arts & Crafts a venit cu câteva zeci de expoziții, care au provocat imaginația publicului, printre care: Egologia, expoziția centrală a RCW (curator Marian Pălie), FF | Fashion & Film (curatori: Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu), Eternity as Attempt (curator: Marlene Herberth), Wanna Be Fog with Me? (curator Bogdan Iacob), Glimpses of Infinite Symmetry 2014 — 2024 (Galateca).

Sustenabilitate și Comunități Creative, cea mai nouă dintre secțiunile RCW, a propus publicului documentarul „Ceea ce ne unește”, realizat de jurnalista și curatoarea Irina Păcurariu. Filmul, care pune în prim-plan „manipularea, distorsionarea adevărului, ascensiunea frivolității”, a fost proiectat la Baia Turcească.

Pilonul dedicat sustenabilității a mai oferit expoziții, dezbateri și proiecte urbanistice interactive dedicate comunității, precum: MYC_Casa, Sustainable Cities. Sustainable Living și „Real, Modelat, Virtual – Mănăstirea Frumoasa”. Conferința intitulată „Sustainable Cities. Sustainable Living”, la care au participat atât experți din mediul privat, cât și din administrația locală, a pus în discuție o serie de teme de actualitate din domeniul sustenabilității și a impactului la nivelul societății.

Anul acesta, RCW a lansat magazinul offline dedicat promovării și vânzării lucrărilor artiștilor plastici locali, precum și shop-ul online. Magazinul, aflat în Galeria de Artă „Nicolae Tonitza”, aparținând UAP Iași, a fost amenajat printr-o finanțare de 20.000 de euro oferită de RCW și de parteneri.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Weekeste organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

