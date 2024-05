Parteneriat media Luni, 27 Mai 2024, 10:07

Anul acesta, la Romanian Fashion Week (RFW), eveniment care s-a desfășurat la Iași în perioada 24 – 26 mai 2024, un rol central îl au tinerii designeri, care, prin creativitate și autenticitate, sunt promotorii noului pe catwalk-ul amenajat în Grădinile Palas. Nu mai puțin de opt tinere designere care au trecut prin faimoasa Universitate de Artă și Design din Cluj-Napoca, și-au prezentat pe scena RFW, în prima seară a evenimentului, demersurile masterale incluse într-un program de practică, pe care le-au transformat în veritabile colecții, derivate, după cum ele însele spun, din fibra lor cea mai intimă.

Premieră la Romanian Fashion Week Foto: Romanian Fashion Week

UAD•FASHION•RESEARCH by irina schrottera prezentat anul acesta, pe catwalk-ul din Grădinile Palas, patru demersuri masterale incluse în proiectul instituțional de practică, în cadrul căruia echipele Departamentului modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca și ale brandului internațional irina schrotter colaborează din 2017. Colecțiile sunt veritabile proiecte de cercetare, dar și formule artistice de a spune povești personale.

Trimiteri la Istoria Costumului, referințe culturale țesute în planșele de tip „Development Boards” sau „Thinking Process”, metode de reciclare, materiale de tip „deadstock”, imprimeuri digitale modulare, broderii, tehnici arhaice modernizate, o abordare minuțioasă a de(re)construcției tiparelor clasice – sunt elemente ce configurează proiecte complexe, cu identități vizuale distincte.

Camelia Boaru, Maria-Virginia Cârlig, Sonia-Jessica Durco, Alexandra Giulia Groșan, Carina Hârșan, Renata Mihaly, Iuliana-Daniela Nistorică și Mara-Elena Popa sunt cele opt tinere designere care au oferit o demonstrație de talent, dar care au și spus povești foarte personale pe scena Romanian Fashion Week, în prima seară a evenimentului.

Iuliana-Daniela Nistorică are doar 24 de ani și e din Brașov. S-a orientat repede către domeniul modei, fiind atrasă de îmbrăcatul păpușilor de la o vârstă foarte fragedă: „Pasiunea mea pentru modă a început din momentul în care am mers la psiholog și m-a întrebat cu ce mă jucam când eram mica. Am avut relevația că făceam haine pentru păpuși, iar după ce am aplicat la Facultatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, am constatat că am o afinitate pentru zona teatrului și a filmului, pentru că acolo hainele prind o altă valoare. Îmi place să construiesc personaje, cred, și îmi place să construiesc povestea în care personajele să defileze. Am reușit să lucrez în teatru, am văzut cum decurg lucrurile. Ca să înțeleg perfect tot procesul creației vestimentare, m-am angajat, pentru opt luni, într-o fabrică. Tema mea de studiu face referire la dimensiunile teatralității în moda contemporană și suprarealismul la nivel vestimentar cu influențe baroce, iar numele colecției mele este Allegory of Opulence, pentru că am încercat să fac o fabulă din tot ceea ce am create. Spun o poveste, dar și un protest la adresa industriei, într-un fel, pentru că am vrut să punctez și ce nu e neapărat plăcut: poluarea și relaționarea individului cu consumul de modă. Suntem privilegiate să fim anul acesta la RFW și să primim materiale de la Irina Schrotter care să ni se potrivească”, a spus Iuliana-Daniela Nistorică.

La cei 23 de ani ai ei, Carina Hârșan spune că e în domeniu pentru că vrea să vină cu elemente noi, ea însăși definindu-se drept diferită de ceilalți. Pentru ea, creația de fashion e un proces extrem de personal, pe care îl gestionează mai ales cu emoție și cu dorința de a se vindeca de prejudecăți: „Interesul meu pentru modă a început în copilărie. Aveam o carte de povești care se numea Cumpărături în lumea zânelor. Îmi plăcea foarte mult să o răsfoiesc și să mă uit la modelele acelea. Cred că de acolo vine și pasiunea mea pentru ilustrație și pentru desen, să construiesc personaje. Așa că am vrut să creez haine cu care să mă identific. Mă refer la piese care sunt printate și pe care pot să-mi pun tușa personală. Cel mai mare succes al meu până acum e acela că am reușit să împac cu mine și partea asta, de a mă accepta așa cum sunt, că îmi plac lucrurile făcute diferit și că vreau să fac ceva ieșit din comun.”

Giulia Groșan vrea ca hainele pe care le gândește să fie o reflecție a propriului simț al umorului. La 23 de ani înțelege că stilul vestimentar face parte din sensul personalității fiecărei persoane, așa că el trebuie să spună povestea și felul de a fi al fiecărui individ: „Mi se pare că prezența mea la Romanian Fashion Week este o oportunitate majoră, pentru că pot, prin piesele pe care le voi prezenta, să extind și latura asta de umor a mea, care mă definește. Îmi place să fac oamenii să zâmbească, așa că am realizat o colecție care e bazată pe conceptul de pop-art și am făcut din paiete niște figurine care semnifică câte ceva. Am vrut să corelez ideea cu umorul, la fel ca și gama cromatică, care e una foarte ludică, deci reflectă personalitatea mea”

Mara Popa (24 ani) spune, prin vestimentația pe care o creează, povestea propriei ei cicatrici, rezultate dintr-o operație pe cord deschis, cicatrice pe care a acceptat-o foarte greu în copilăria ei și pe care acum o vindecă prin artă: „Pentru mine, în toate colecțiile, contează foarte mult emoția, toate au foarte multe semnificații în spate și sunt teme destul de profunde. Primele două colecții ale mele au fost despre cicatrici și despre laitmotivul copilăriei mele: insectele. Când eram mică, colecționam multe lucruri, aveam inclusiv insectare, mă inspiră estetica acestora. Anul acesta, tema mea de cercetare e negrul și, prin cercetare, am ajuns la niște artiști care folosesc negrul în arta lor. Pentru mine e totul foarte personal, consider că sunt importante poveștile din spatele colecțiilor“.

Pe catwalk a defilat și o colecție specială, realizată de Lenor România în colaborare cu designerul Agnes Keszeg, care și-a dorit să transpună în niște eșarfe colorate parfumurile celei mai noi dintre colecțiile de produse lansate, Fragrance Therapy. Eșarfele, integrate în piese vestimentare, au spus povestea unui moment de liniște și relaxare, departe de toată agitația zilnică. Datorită tehnologiei uleiurilor parfumate, noua colecție Lenor vine cu un parfum intens, care rămâne cu tine întreaga zi.

„Anul acesta Lenor a lansat o nouă colecție de balsamuri, care se numește Fragrance Therapy, ele având la bază o serie de uleiuri parfumate. Atunci, ne-am gândit că o modalitate foarte creativă prin care să ne ducem la oameni cu colecția asta e să venim și cu o colecție de eșarfe, designul eșarfelor fiind inspirat chiar de ingredientele acestor variante de balsam. Ele sunt șapte la număr și în designul colorat al eșarfelor se regăsesc elemente din ingredientele balsamului propriu-zis. Ce vrem să transmitem publicului e că, așa cum ai eșarfa lângă tine mereu, așa ai și parfumul Lenor, adică acel ceva în plus, care îți face ziua mai frumoasă și îți schimbă starea de spirit. Acesta e ideea: vrem să le arătăm oamenilor că atunci când miros bine se simt bine. Aceste parfumuri îți dau o stare de bine și de liniște, într-o zi haotică, și asta e legătura între balsamuri și eșarfe“, a declarat Geanina Ana-Maria Iamandi, reprezentant și manager de comunicare al Lenor România.

O colecție care nu poate fi trecută cu vederea este cea creată de Cristian Samfira, inspirată de telefonul HUAWEI Pura 70 Ultra. Designerul, cunoscut pentru abordarea lui creativă și avangardistă, a elaborat rochii care au ca motiv central triunghiul. Acesta este și simbolul reprezentativ pentru smartphoneul HUAWEI, denumit Super Symbol Design, un statement stilistic definitoriu pentru liniile geometrice moderne, minimaliste și elegant stilizate ale produsului.

„Seria HUAWEI Pura 70, și în special vârful de gamă - HUAWEI Pura 70 Ultra, este o reprezentare perfectă a strategiei Fashion Forward a brandului. Cu un design stilat, o tehnologie avansată de imagistică și o performanță puternică, smartphoneul devine un veritabil accesoriu fashion, care completează și elevează orice ținută, iar colecția creată de Cristian Samfira demonstrează cum nu se putea mai bine acest fapt”, a declarat Ana Macsim, Marketing Manager Huawei Consumer Business Group România.

Cristian Samfira, declarat în 1999, tot la Romanian Fashion Week, cel mai promițător tânăr designer, a revenit anul acesta pe catwalk-ul de la Iași cu această colecție despre care spune că, mai mult decât orice altceva, e una purtabilă: „Acum 25 de ani, am luat premiul pentru cea mai tânără speranță, cel mai tânăr designer la Romanian Fashion Week. Colecția mea de anul acesta e o colaborare cu Huawei, pentru că ei căutau un designer care să aibă în colecțiile lui inspirația geometrică. Eu, de 20 de ani, imediat după Iași, mi-am făcut o semnătură care are foarte mult legătură cu ceea ce ei propun acum și de aceea ne-am unit forțele pe tema acesta a geometriei. Colecția e minimalistă, elegantă, clasică, modernă, sofisticată. Formele sunt simple, hainele sunt clasice și îndeplinesc niște standarde pe partea de execuție. Am folosit elementul acesta 3D geometric, care e semnătura mea și am folosit linii foarte simple”, a spus Cristian Samfira.

Romanian Fashion Week continua la Iași pe parcursul întregului weekend. Pentru toate show-urile de modă, machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

Sâmbătă, 25 mai 2024, de la ora 20.00, la Romanian Fashion Week, din Grădinile Palas, vor putea fi văzute colecțiile designerilor: Ioana Ciolacu, Axente, Scapadona, Sandra Chira, Cristian Samfira, Smaranda Almășan, Tudor Halațiu, Hamza, House of Compulsion - video proiecție fashion film

New Media District: 40 de instalații de arte vizuale dau viață Copoului

Tot vineri seară, în cadrul Romanian Creative Week, a început New Media District, cel mai așteptat show de arte vizuale din România, care a adus în capitala Moldovei nu mai puțin de 40 de instalații spectaculoase, interactive, realizate de 37 de artiști vizuali din Iași, București, Timișoara, Cluj și Chișinău. Susținut de glo, Pepsi și Vodafone, evenimentul găzduiește în acest weekend atât lucrările unor artiști consacrați în domeniu, cât și ale unora din noua generație, sub umbrela Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană.

„În cele trei zile dedicate secțiunii New Media, care încurajează noi forme de cunoaștere artistică și alte modalități de utilizare a tehnologiei și a noilor media, ne propunem să surprindem publicul cu zeci de instalații de arte vizuale, interactive, de lumină, scenografice și de video-mapping, care să îi provoace imaginația, curiozitatea și simțurile. Aseară, la vernisajul evenimentului, am simțit emoția spectatorilor și sunt încântat că, alături de echipa mea extraordinară, putem anima Iașul și să oferim o dinamică aparte. În acest weekend, concomitent cu alte evenimente ale Romanian Creative Week, Parcul Voievozilor, de lângă Casa Studenților, întreg Bulevardul Copou, Academia Română, Casa Universitarilor, dar și alte locuri din Iași vor fi sub amprenta New Media”, a transmis Andrei Cozlac, curatorul New Media.

În fiecare an, New Media District devine un important centru creativ în Iași, oferind artiștilor și pasionaților de media digitală o platformă inovatoare pentru a-și împărtăși ideile și a explora noi forme de creativitate. Sub tema din acest an, „Energy Pattern”, în perioada 24 – 26 mai, după orele 21.00, New Media District propune publicului celei de-a patra ediții a RCW, pe lângă experiențele inedite ale interacțiunii cu zecile de instalații de arte vizuale, și reprezentații excepționale susținute de artiștii Paul Bondane și Oana Jipa. Între artiștii care își expun lucrările sunt: Dan Băsu, Noiseloop, Dr0mp, Dan Adrian Ionescu, Teodor Buruiană.

