ESENTIAL Duminică, 26 Mai 2024, 21:32

0

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a reacționat, după ce foștii generali din SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au fost pus sub acuzare pentru trafic de influenţă de către procurorii anticorupție, printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, în care afirmă că „Stăpânul Cătușelor iese pe ușa DNA așa cum, împreună cu Kovesi, m-a scos pe mine în februarie 2015, doar că el fără cătușe” și în care invocă un psalm din Biblie.

Elena Udrea și Florian Coldea Foto: Colaj foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru / Agerpres

„«Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca» -psalmul 74:2. După aproape zece ani, Stăpânul Cătușelor iese pe ușa DNA așa cum, împreună cu Kovesi, m-a scos pe mine în februarie 2015, doar că el fără cătușe!”, a scris Elena Udrea, în mesaj.

„Sper că prin dărâmarea soclului pe care cei doi generali s-au ridicat și care va duce și la căderea lui Kovesi, JUSTIȚIA (sublinierea autoarei, n.r.) se va simți eliberată, iar procurorii și judecătorii vor avea curaj să acționeze și să judece după lege și conștiința proprie!”, a adăugat ea, referindu-se la fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi.

DNA a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, că i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost şef în SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea”, au transmis procurorii anticorupție.

Dosarul îi vizează pe generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă, iar a patra persoană pusă sub acuzare este Dan Tocaci, un apropiat al celor trei.

Aceştia au fost audiaţi timp de aproape 15 ore, fiind lăsaţi să plece din sediul DNA, vineri dimineaţă, în jurul orei 3:00.

Procurorii au stabilit o cauțiune de 500.000 de lei, cu un termen de 7 zile pentru plata sumei.

Dosarul a fost deschis în urma unui denunț făcut de omul de afaceri Cătălin Hideg.

„În perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale. În contextul menţionat mai sus, în aceeaşi perioadă, martorul ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială în sumă de aproximativ 100.000 euro”, susţin procurorii DNA.

Florian Coldea a transmis, vineri seară, prin intermediul avocatului său, că se consideră nevinovat și că a respectat întotdeauna spiritul și litera legii.

„Mă consider nevinovat pentru faptele de care am fost acuzat. Am respectat întotdeauna spiritul și litera legii, atât că demnitar al statului român, cât și ca persoană privată, având convingerea fermă că nimeni nu este mai presus de lege. Am încredere în justiția din România, așa cum am avut întotdeauna, pentru a-mi susține și dovedi nevinovăția în ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc. Pe parcursul desfășurării procesului penal, voi susține cu onestitate și promptitudine toate demersurile legale și voi colabora pe deplin cu organele de cercetare penală pentru stabilirea adevărului și nevinovăției mele. În condițiile intenselor campanii mediatice interesate, pe care le derulează anumite trusturi media, cu promovarea de afirmații defăimătoare la adresa mea care nu au nicio legătură cu realitatea și cu interesul public, ci cu interese obscure ale unor personaje decredibilizate, nu voi face alte declarații publice înainte de finalizarea anchetei”, a precizat fostul general SRI, în comunicat.

Încă din 2015, Elena Udrea anunțase, într-un interviu acordat HotNews.ro, că a depus un denunț la DNA împotriva lui Florian Coldea (fost director interimar al SRI).

Udrea l-a acuzat pe Coldea că ar fi instrumentat campania împotriva sa și l-a mai acuzat că i-ar fi cerut fostului ei soț, omul de afaceri Dorin Cocoș, să îi dea 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță pentru a-i susține televiziunea de știri. România TV. Udrea a susținut că banii au fost dați de Dorin Cocoș prin intermediul fiului său, Alin Cocoș.

Fostul ministru Elena Udrea se află acum în Penitenciarul de femei Târgșorul Nou, unde execută 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Sentinţa definitivă de condamnare a fost dată în iunie 2018 şi confirmată în aprilie 2022 prin respingerea unei contestaţii în anulare.

Citiți și: