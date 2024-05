ESENTIAL Vineri, 24 Mai 2024, 09:43

Compania de stat Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) îl acuză pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, că „minte și dezinformează” privind lipsa apei calde în mai multe sectoare din București.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Claudiu Crețu, administrator ELCEN București Foto: Inquam Photos / George Călin

ELCEN l-a acuzat vineri pe Nicușor Dan că induce în eroare opinia publică declarând că există probleme cu apa caldă în mai multe sectoare din București se datorează funcționării cu doar două CET-uri ale ELCEN, lucru pe care Electrocentrale Bucureşti îl consideră fals, a precizat compania într-un comunicat de presă pe care îl redăm integral.

„Primarul General Nicușor Dan transmite informații false cu scopul de a deturna atenția opiniei publice de la problema reală: PMB/Termoenergetica continuă să nu plătească datoriile curente.



Astăzi datoria către ELCEN a ajuns la peste 1 miliard de lei. Pe perioada verii, în fiecare an, de aprox 20 de ani, energia termică se produce din două CET-uri. Pe baza solicitării Termoenergetica, în funcție de temperaturile exterioare, ELCEN trece de la regimul de funcționare de iarnă la regimul de funcționare de vară, fapt ce presupune funcționarea a două CET-uri din cele patru.

Termoenergetica nu solicită furnizarea de agent termic din toate cele 4 CET-uri, fiindcă necesarul de energie termică doar pentru prepararea apei calde (nu și a căldurii) este scăzut pe perioada verii. Primarul General cunoaște aceste detalii, întrucât Termoenergetica se află în subordinea PMB. Cele două CET-uri care se află în funcțiune în acest moment – CET București Vest și CET București Sud – acoperă fără probleme necesarul de energie termică pentru asigurarea apei calde către locuitorii capitalei. ELCEN livrează agent termic în conformitate cu parametrii solicitați de Termoenergetica.

ELCEN are în prezent disponibilitate de a livra agent termic din toate cele 4 CET-uri dacă PMB/Termoenergetica solicită acest lucru. Primarul General cunoaște foarte bine faptul că dacă în regim de vară ar funcționa toate cele 4 CET-uri simultan, s-ar produce mult mai mult decât necesarul de agent termic de care Termoenergetica are nevoie pentru termoficare.

Anual, de aprox. 20 de ani, pe perioada verii, ELCEN derulează un program de mentenanță și reparații ale utilajelor energetice, stabilit de comun acord cu Termoenergetica încă de la începutul anului, ce are drept scop executarea principalelor lucrări ce trebuie efectuate în mod regulat pentru a asigura funcționarea eficientă a CET-urilor în sezonul rece, fără riscuri și provocări majore. Reviziile anuale din timpul verii nu indisponibilizează CET-urile respective și nu afectează sub nicio formă furnizarea apei calde către locuitorii capitalei.

Acestea sunt efectuate tocmai pentru ca bucureștenii să nu aibă de suferit. ELCEN nu poate fi făcută responsabilă de starea avansată de degradare a conductelor de termoficare aflate în grija Primăriei Municipiului București, de pierderile din rețea, de avariile frecvente, de lipsa apei calde și neplata datoriilor curente.

Incapacitatea Primarului General de a gestiona situația gravă a termoficării din București nu poate fi pusă în sarcina ELCEN. E nevoie de asumare, de respectare a angajamentelor PMB privind plata datoriilor și de implementarea unor soluții clare și eficiente.

Subliniem încă o dată faptul că datoriile PMB/Termoenergetica față de ELCEN la acest moment sunt de peste 1 miliard de lei, situație ce pune în pericol furnizarea agentului termic, crescând riscul major de compromitere a întregului sistem de termoficare din București.

În ciuda dificultăților majore provocate de neplata serviciilor furnizate de ELCEN către Termoenergetica și a datoriilor acumulate din cauza faptului că Primăria Municipiului București nu plătește la timp subvenția, ELCEN continuă să livreze agent termic pentru prepararea apei calde pentru locuitorii din București.”

ELCEN este o companie de stat controlată de ministerul Energiei, condus până de curând de candidatul PNL la Primăria Generală, Sebastian Burduja. El a renunțat la atribuțiile sale de ministru al energiei, pe perioada campaniei electorale, iar cel care a preluat atribuțiile, potrivit unui ordin de delegare, este Constantin Saragea, secretar general în Ministerul Energiei, un apropiat al lui Burduja.

Ce a spus Nicușor Dan despre ELCEN

Întrebat joi în cadrul unei conferințe de presă despre problemele cu apa caldă din mai multe sectoare din București, Nicușor Dan a spus:

„Din fericire, în această iarnă a fost mult mai bine decât iernile trecute. Pentru sistemul de termoficare există doi actori: există Elcen-ul, care produce energie termică și există Primăria Capitalei prin compania Termoenergetica, care transportă agentul termic. Elcen-ul are mari probleme, de asemenea. Adică folosește niște instalații din anii '70, mai puțin CET Vest, care au nevoie de o lungă revizie în perioada de vară. În această perioadă, noi, în loc să folosim 4 CET-uri, cele 4 CET-uri mari și cele mici pe care le cunoașteți, folosim 2 CET-uri, atunci este evident că distanța este mult mai lungă și sistemul care are găurile istorice nu rezistă la presiuni. Și în plus, tocmai pentru că facem foarte multe lucrări care să îmbunătățească sistemul de termoficare este nevoie de oprire de câteva zile”, a declarat Nicușor Dan.

În urmă cu două săptămâni, ELCEN a acuzat-o pe Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei și fost edil al Bucureștiului, că „a creat un șir lung de tergiversări, manipulări ale opiniei publice, ceea ce a blocat reabilitarea sistemului de termoficare”, potrivit Buletin de București, care citează un comunicat de presă al companiei de stat difuzat după ce președintele PSD București ar fi pus falimentul RADET pe seama principalului producător de energie termică și electrică din Capitală.

Comunicatul de presă a fost transmis ca „urmare a informațiilor transmise cu intenție clară de manipulare a opiniei publice de către Gabriela Firea în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” difuzată în data de 16.05.2024 cu privire la faptul că ELCEN a cerut falimentul RADET”, notează publicația locală.