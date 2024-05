ESENTIAL Joi, 23 Mai 2024, 15:37

Smile Media

0

Munca înnobilează omul, concluzionează o zicală care este oricum dar nu neglijabilă când vine vorba despre ce înseamnă să-ți câștigi pâinea. Cei mai norocoși dintre noi facem exact ceea ce ne place, așa că nu putem spune neapărat că muncim, însă unii acceptăm joburi de compromis, pentru că facturile nu se plătesc singure.

Importanța relaxării după o zi de muncă Foto: casino.com.ro

Din păcate, indiferent de motivul pentru care alegem să ne ducem zilnic la muncă, adesea lucrul aduce și situații de stres, că este sau nu ceva cu presiune ridicată. Termenele limită, întâlnirile și fluxul constant de e-mailuri, discuțiile cu colegii, proiectele în derulare, cerințele de îndeplinit, toate ne pot lăsa epuizați până la sfârșitul zilei, dar pot avea și efecte negative asupra sănătății noastre, dispoziției și în principiu pot afecta calitatea generală a vieții.

Tocmai de asta este esențial să știm să ne facem timp și pentru propria persoană, la finalul fiecărei zile - relaxarea, această activitate atât de comună și neglijabilă, poate îmbunătăți starea de bine, starea de spirit și pe termen lung poate spori randamentul a doua zi. În definitiv trebuie să existe un echilibru între viața personală și cea profesională și să nu se ajungă la epuizare. Sigur, nu vei putea niciodată să te joci ce vrei la birou sau în pauza de masă, că doar demo slotnu este ceva de făcut la muncă, dar sunt câteva activități pe care le poți adopta și care te pot ajuta.

Importanța relaxării după o zi de muncă

O activitate cât se poate de comună și pe care o neglijăm din motive la fel de comune: lipsa de timp! Să te relaxezi și să ai câteva ore doar ale tale, după o perioadă de opt ore sau chiar mai mult la locul de muncă este esențial mai ales pentru a da randament a doua zi, cât mai ales pentru a lua o pauză de la orice gânduri care te aglomerează în viața de zi cu zi.

Sunt extrem de multe beneficii pe care relaxarea după o zi de muncă le poate aduce unui individ și aici numim faptul că reduce nivelul de stres (diminuează activitatea de sarcini din timpul zilei și automat te ajuta să te liniștești), scade șansele de a te îmbolnăvi (o minte sănătoasă înseamnă un corp sănătos, pentru că lipsa de stres ajută la întărirea sistemului imunitar), întărește capacitatea mentală (astfel eviți să iei decizii bazate pe o judecată slabă, dar și evită instalarea de anxietate, depresie sau iritabilitate). Să iei o pauza la finalul zilei poate înseamnă și o stare emoțională mai puternică, căci se îmbunătățește calitatea somnului, te ajută să ai o stare generală mai bună și o doză mai mare de energie.

Pe scurt, dincolo de orice argumente aducem noi aici, este important să înțelegi tu însuți importanța celor enumerate, fie că este vorba despre beneficiile psihologice sau despre cele fizice. Pentru că o viață profesională, dincolo de orice reușite, nu poate fi una sănătoasă, dacă nu exista un echilibru echitabil între birou și casă.

Practic, trebuie să faci tot ce poți pentru a evita durerile de cap, migrenele, tensiunea din gât și umeri, oboseală, stări de amețeală, schimbarea apetitului, diverse alte simptome care se se instalează ca urmare a solicitării corpului și a sedentarismului.

Activități pe care să le faci pentru a te relaxa după o zi lucrătoare

Există mai multe lucruri pe care le poți face doar pentru tine, nu o să pretindem că deținem noi adevărul absolut. Dar dacă ai nevoie de câteva idei care să te scoate din monotonia ciclului muncă-locuință, iată câteva idei care ți s-ar putea părea convingătoare sau atrăgătoare:

angajează-te în activități fizice, mai ales dacă vrei să nu mai ai dureri musculare și osoase; poate fi vorba despre înscriere la sală, despre făcut programe acasă, despre plimbare prin parc sau pur și simplu exerciții de întindere

practică exerciții de meditație sau de mindfulness, iar pentru asta ai nevoie de doar câteva minute; nu trebuie să fie nimic complicat, ar putea fi suficient să stai câteva minute în liniște și să te concentrezi pe respirație, pe ascultat propriile gânduri

citește o carte pe care ai amânat-o de foarte mult timp, cu toate că ai primit-o sau cumpărat-o cu foarte mult entuziasm

urmărește un film sau un serial, dintr-un gen care te bucură și care nu te solicită sau încarcă, doar ca să îți amintești că viață nu este doar despre muncă; poate fi o comedie, ceva de dragoste sau dacă vrei să-ți antrenezi mintea, despre un thriller

gătește, dacă asta este ceea ce îți place și fă-o cu pasiune, cu dedicare, și implicare, fără grabă și fără compromisuri, ba chiar îți poți pregăti prânzul de a doua zi

fă-ți un duș sau o baie caldă, cât se poate de în tihnă, pregătit până la cel mai mic detaliu, întocmai cum mai vedeai prin filmele de la Hollywood

ieși în oraș și distrează-te! poate că ai uitat cât de mult îmi plăceau serile cu prietenii la bar sau restaurant și nici nu mai ai energia de altădată, dar încă ai timp să faci asta, așa că pregătește-te să te simți bine!

Tipuri de jocuri care te pot relaxa

Sigur că am numit printre cele mai comune lucruri pe care le poți face pentru câteva ore dedicate doar ție, dar poate că am omis un detaliu cât se poate de provocator: joacă-te! Nu uita că omul a fost făcut să se distreze, iar pentru asta are nevoie să fie antrenat tot timpul în diverse acțiuni. Poți încerca de la jocuri de cărți, la jocuri cu zaruri, de la board games-uri și până la diverse titluri online, cum ar fi ruleta, bingo sau jocurile de păcănele. Îți poți antrena și mintea cu jocuri de cultură generală, cu jocuri clasice precum rummy, șah sau table.

La fel de bine poți încerca și alternative mai dinamice, cum ar fi jocurile pe televizor, care sunt disponibile în diferite teme și prestate pe variate stiluri. Dar noi recomandăm mai degrabă jocuri terapeutice, disponibile pe aplicații dedicate, iar aici amintim despre PowerWash Simulator, Stardew Valley, Doom, Journey, Abzu, Tetris Effect.

Concluzie

Avem certitudinea că foarte multe lucruri s-au schimbat de-a lungul anilor, astfel că acum și organizațiile sau companiile pun accent pe tot ce înseamnă bunăstarea angajatului, un concept care până acum câțiva ani era o utopie.

Însă, dincolo de toate măsurile pe care un angajator le poate impune, cel mai important este ce anume facem fiecare dintre noi pentru propria persoană și cum învățăm să ne respectăm mintea, trupul și mai ales timpul liber, care trebuie să însemne detașare de la task-urile de birou.