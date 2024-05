Parteneriat media Joi, 23 Mai 2024, 15:28

Peste 100 de designeri tineri și consacrați, 300 de fotomodele, peste 500 de ținute, cel mai impresionant catwalk din țară, cu o lungime de aproximativ 50 de metri și panouri cu mii de leduri. Așa poate fi descris, pe scurt, Romanian Fashion Week, care va avea loc în Grădinile Palas din Iași, în perioada 24-26 mai 2024. Organizat în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din UE, evenimentul dedicat modei a atins, anul acesta, 25 de ani de când a fost organizat pentru prima dată la Iași. De atunci, sute de designeri au dat trendul în fashion, iar alte câteva sute de designeri debutanți s-au lansat în industrie de pe catwalkul din capitala Moldovei.

Romanian Fashion Week Foto: Romanian Fashion Week

„Marcăm, astăzi, începutul Romanian Fashion Week și al celui de-al șaselea pilon al Romanian Creative Week, New Media District, curatoriat de Andrei Cozlac, evenimente care vor începe concomitent vineri, 24 mai, de la ora 20.00. Romanian Fashion Week va fi o explozie de lumină, vor fi două secțiuni de modă, iar vineri începem cu tinerii designeri. Toate cele patru universități de design din țară, precum și Universitatea de Design de la Chișinău vor fi prezente pe podiumul de la Iași. Incluzând designerii din universități, Romanian Fashion Week aduce, anul acesta, peste 100 de designeri la Iași și observ atât de multă emoție, mai ales în secțiunea de debut. Vă invit să fiți alături de ei, să îi aplaudați, să le dați curaj, pentru că sunt la început de carieră și, chiar dacă prezintă poate doar un outfit pe podium, pentru ei este un vis împlinit. Iașul este extraordinar, publicul este fantastic, iar la această ediție avem cel mai mare trafic de spectatori în toate locațiile propuse și, după cum știți, am amenajat mai multe locații decât în edițiile precedente”, a declarat Irina Schrotter, în cadrul conferinței de presă organizate joi, 23 mai, de Romanian Creative Week.

Pentru toate schow-urile de modă din acest weekend, machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

„Ne-am alăturat festivalului Romanian Creative Week încă de la început, odată cu prima ediție din 2021, și suntem încântați să susținem în continuare această inițiativă care aduce numeroase oportunități de implicare în activități creative, schimburi de idei, proiecte inovatoare, de-a lungul celor 12 zile care celebrează creativitatea românească. Palas este locul care adună oamenii pentru experiențe unice, iar implicarea noastră în cadrul festivalului confirmă misiunea pe care ne-am asumat-o atunci când am realizat acest proiect. Romanian Creative Week a format o comunitate de oameni care au reușit împreună să realizeze nu doar un eveniment interdisciplinar și complex al industriilor creative, ci și o platformă care adună, an de an, profesioniști din domenii variate, antreprenori, artiști, dar mai ales, public numeros de toate vârstele”, a declarat Gabriel Iaţco, Shopping Center Manager Palas.

„Mă bucur să fim astăzi aici, la Iași, și să sărbătorim a patra ediție a Romanian Creative Week. La UniCredit, avem o tradiție îndelungată în a susține arta și cultura, prin credința că acest demers poate contribui la educația unui popor. De aproape 20 de ani, susținem această zonă și acordăm o atenție sporită tinerilor artiști și designeri și, bineînțeles, educației acestora. În acești ani, ne-am concentrat pe a dezvolta latura de business a tinerilor antreprenori, susținându-i în construirea viitoarelor afaceri de succes ale României.

În ultimii trei ani, în cadrul Romanian Creative Week, peste 120 de tineri antreprenori au participat la sesiunile noastre de mentorat cu unii dintre cei mai renumiți specialiști din diverse domenii, reușind astfel să obțină un know-how fără de care nu poți porni o afacere. O noutate pe care o aducem anul acesta la RCW este un hackaton de 48 de ore, în cadrul căruia mai mulți studenți s-au reunit și au lucrat împreună pentru a dezvolta soluții de business inovatoare, pe care le-au prezentat în fața juriului. Echipele plasate pe podium au primit premii de până la 2.500 de euro. Tot ceea ce facem vine din credința că arta și cultura, alături de educație, contribuie la crearea unei societăți puternice”, a precizat Andrada Creață, Events & Corporate Sponsorship Senior Officer, în cadrul aceleiași conferințe de presă.

O colecție care nu se lasă trecută cu vedere la ediția din acest an a Romanian Fashion Week este cea creată de Cristian Samfira, inspirată de telefonul HUAWEI Pura 70 Ultra. Designerul, cunoscut pentru abordarea lui creativă și avangardistă, a elaborat rochii care au ca motiv central triunghiul. Acesta este și simbolul reprezentativ pentru smartphoneul HUAWEI, denumit Super Symbol Design, un statement stilistic definitoriu pentru liniile geometrice moderne, minimaliste și elegant stilizate ale produsului.

„Seria HUAWEI Pura 70, și în special vârful de gamă - HUAWEI Pura 70 Ultra, este o reprezentare perfectă a strategiei Fashion Forward a brandului. Cu un design stilat, o tehnologie avansată de imagistică și o performanță puternică, smartphoneul devine un veritabil accesoriu fashion, care completează și elevează orice ținută, iar colecția creată de Cristian Samfira demonstrează cum nu se putea mai bine acest fapt”, a declarat Ana Macsim, Marketing Manager Huawei Consumer Business Group România.

„Colecția lui Cristian Samfira, care se reîntoarce pe podiumul de la Romanian Fashion Week sub umbrela Huawei, este o dezvoltare asupra simbolului Huawei, care este triunghiul. Ccolecția lui pleacă de la simbolul triunghiului și este dezvoltată exact în această direcție. Vorbim de ținute de seară, ținute prețioase și pretențioase, în care avem inclusiv intervenții 3D, pornind de la același simbol. Este o colecție foarte bună”, a precizat și Ovidiu Buta, curatorul secțiunii Romanian Designers a Romanian Fashion Week.

Anul acesta, Romanian Creative Week și Centric IT Solution au lansat aplicația RCW, care cuprinde informații despre programul celor 170 de evenimente, precum și o parte inovativă de realitate augumentată, poate fi descărcată din magazinele Google Play și Apple Store.

„Centric își lasă amprenta asupra Romanian Creative Week cu trei proiecte tehnologice de ultimă generație: aplicația dedicată evenimentului RCW, aplicația de valorificare a patrimoniului expus în Palatul Culturii din Iași - MuzeAR și aplicația de design urban participativ FURBAN. De la începutul evenimentului, peste 3.000 de utilizatori au descărcat și au apreciat interactivitatea oferită de aplicația RCW, accesul ușor la informații și posibilitatea de a se bucura de două experiențe de realitate augmentată la fața locului. Centric pregătește o surpriză specială și pentru Romanian Fashion Week. Colaborarea inovatoare cu un designer de renume va demonstra potențialul tehnologiei XR de a transforma experiențele din industria modei” a declarat Robert Dumitru, Business Development Manager, Centric IT Solutions România.

Suprizele pilonului Design al Romanian Creative Week

Secțiunea Romanian Designers a Romanian Fashion Week, curatoriată de stilistul Ovidiu Buta, este dedicată celor care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes pe piața românească și/sau internațională. La fiecare ediție ai RFW sunt invitați să participe în această secțiune doar cei care și-au demonstrat atât continuitatea pe piața de modă cât și dorința de a evolua.

„Am selectat o parte din numele care și-au dovedit valoarea de-a lungul timpului în sistemul modei românești, dar am introdus și noi nume preluate din secțiunea de tineri designeri care merită să fie susținuți și promovați sub titulatura de Romanian Designers. Vorbim de 17 colecții de toamnă-iarnă, care prezintă viziunea personală asupra felului în care moda ar trebui să arate în următorul sezon. Romanian Designers se desfășoară anul acesta de-a lungul a două zile, prezentările vor fi deschise de Ioana Ciolacu pe 25 mai și se vor încheia cu Irina Schrotter pe 26 mai”, a precizat Ovidiu Buta.

Secțiunea de Design a festivalului din acest an vine cu noutăți și cu evenimente cu totul și cu totul deosebite. În primele trei ediții ale Romanian Creative Week, Innovative Future Platform a răspuns la mai multe întrebări legate de ce poate să însemne un viitor sănătos al modei românești. Începând cu ediția 2024, secțiunea se numește RFW Platform și se dezvoltă în trei direcții: curatorierea unor fashion designeri inovativi și invitarea unor prestigioase universități care își vor prezenta colecțiile de catwalk, organizarea – RFW Forum – unde se vor dezbate aspecte importante ale industriei modei, lansarea de Call-for-Projects-uri alături de parteneri strategici, dedicate studenților și masteranzilor Departamentelor de Modă de la Universitățile de Artă din țară, pentru sprijinirea și promovarea creativității încă din primii ani de studii. RFW Platform este curatoriată de designerii Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu.

„La Romanian Fashion Week Platform, împreună cu Ioana Ciolacu, ne-am propus să dezvoltăm anul acesta platforma și să invităm, pe lângă cele patru universități care participă (Universitatea de Arte și Design din Cluj, Universitatea Națională de Artă din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Gheorghe Asachi din Iași) și invitatul nostru internațional Universitatea Tehnică a Moldovei. Toate aceste universități vor prezenta câte o colecție de grup în care se vor reliefa aspecte diferite legate de moda contemporană, ce vizează sustenabilitatea în primul rând și designul responsabil. Cele cinci colecții vor fi urmate de un foarte important moment de premiere prin care un reprezentant al partenerului nostru FREUDENBERG va înmâna trofeul și premiul, urmat de 14 colecții individuale ale designerilor curatoriați de Ioana și de mine. Sunt 14 designeri tineri care abordează în mod diferit fenomenul modei contemporane”, a precizat Lucian Broscățean.

„Având în vedere că gestionez backstage-ul, mă aștept, ca și în anii trecuți, să plece toată lumea fericită, să avem grijă de fiecare designer în parte, de fiecare membru al echipei și de fiecare model, astfel încât să iasă totul exact așa cum fiecare a visat. În ce privește modul în care am selectat designerii, am făcut selecția pentru Platform și am ales designeri fresh, care au performat anul trecut, voci noi și inovative, criteriile fiind vizibilitatea și modul în care ne coincid viziunile.” – Ioana Ciolacu.

Expoziții și o lansare de carte. Evenimentele de pe catwalk vor fi completate în acest an și de evenimente conexe, ce se vor desfășura la Palas și la Palatul Culturii

UAD•FASHION•RESEARCH by irina schrotterva prezenta anul acesta patru demersuri masterale incluse în proiectul instituțional de practică în cadrul căruia echipele Departamentului modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca și ale brandului internațional irina schrotter din Iași colaborează din 2017.

În Atrium Palas are loc, între 21 și 26 mai, expoziția finaliștilor Call-for-Projects-ului – RFW Platform, din cadrul celor cinci universități invitate. Premiul de 1.500 de euro oferit de Freudenberg va fi însoțit de susținerea realizării unei colecții de podium pentru secțiunea RFW Platform din cadrul Romanian Fashion Week 2025.

Printre numeroasele surprize ale acestei ediții se numără Season Zero, o călătorie fascinantă în memoria colectivă pentru a redescoperi și reevalua momentele-cheie ale modei post-decembriste. Un alt eveniment important de care publicul iubitor de modă se poate bucura este lansarea noii cărți a lui Ovidiu Buta, „O nouă victimă a modei”, care va avea loc pe 25 mai, la ora 13.00, în atriumul Palatului Culturii.

În zilele modei de la Iași, APARTERRE + V:PM pop-up store va găzdui timp de trei zile o selecție a celor mai în vogă piese vestimentare din colecțiile de primăvară-vară 2024 ale unor nume ca Magda Butrym, Mugler, David Koma, Victoria Beckham, 3.1.Phillip Lim sau Alexandre Vauthier, iar magazinul UAP Today. Tomorrow. Tonitza va conecta artiștii vizuali cu celelalte industrii creative.

New Media luminează tot weekenedul, pe Copou

În fiecare an, New Media District, susținut de glo, Pepsi și Vodafone, devine un important centru creativ în Iași, oferind artiștilor, tehnologilor și pasionaților de media digitală o platformă inovatoare pentru a-și împărtăși ideile și a explora noi forme de creativitate. Tema din acest an, „Energy Pattern”, a fost aleasă pentru a sublinia importanța energiei în lumea noastră modernă și pentru a explora modul în care oamenii percep și utilizează energia în diferite moduri. Aceasta este o tematică provocatoare care se axează pe întrebări privind energia exterioară și cea interioară a omului, devenind principala preocupare artistică. „Programul New Media de anul acesta va fi mult mai condensate, pentru că avem 39 de proiecte în perimetrul Parcul Voievozilor și Casa Universitarilor, adică păstrăm perimetrul de district de anul trecut. Aștept ca publicul să își facă timp să vină și să treacă prin toate experiențele, prin toate lucrările și chiar să intre în dialog cu artiștii”, a precizat artistul vizual Andrei Cozlac, curatorul New Media District.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Ministerul Culturii, UniCredit Bank, Iulius, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Pepsi, glo, Lenor, Vodafone, Banca Transilvania, Mobexpert, Lancôme, Philips, Raiffeisen Bank, Centric, Stella Artois, Huawei, McDonald’s, Purcari, Moxy Hotels, BMW Apan Motors Iași, Epson, Quartz Matrix, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Freudenberg, Ordinul Arhitecților din România Iași, Printco, Wink, Greentek, Noir, Zano, Iași Airport, FILIT, Godmother, Omnimind, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Partenerii media: ProTv.ro, PRO TV, Digi 24, HotNews, Libertatea, Newsweek România, Agerpres, Unica, Viva!, Avantaje, Elle, Ringier, TVR Iași, Alist Magazine, Ziarul de Iași, PressHub, Investigatoria, Media Quality, ArtHood, The Woman, Urban.ro.

RCW Friends: Acaju, Beer Zone, Cafeneaua Piața Unirii, Madison, Skin, Nish feat. Nuba, Foom, Nuba Palace.

