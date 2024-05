Parteneriat media Miercuri, 22 Mai 2024, 13:22

Romanian Fashion Week, cel mai cunoscut și mai longeviv eveniment dedicat industriei modei românești, începe la Iași vineri, 24 mai 2024, în cadrul Romanian Creative Week (RCW). Timp de trei zile, peste o sută de designeri aflați la început de drum, dar și designeri consacrați la nivel național și internațional, își vor prezenta colecțiile pe impresionantul catwalk din Grădinile Palas.

Lucian Broscățean Foto: Romanian Fashion Week

O parte dintre designerii prezenți anul acesta la Romanian Fashion Week, dar și stiliști vestimentari renumiți au fost provocați, pentru publicul RCW, să discute despre cât de mult le influențează munca rețelele de socializare? Și cum se construiesc preferințele vestimentare în „era Tik-Tok”? Răspunsurile acestora au fost variate, fiecare încercând să explice, din propria experiență, dacă rețelele de socializare au venit la pachet cu avantaje pentru ei sau dacă vorbim, de fapt, despre o uniformizare care face ca gusturile publicului să fie cam aceleași peste tot, precum și în ce măsură ar fi acest lucru o problemă pentru designeri.

Designerul Ioana Ciolacu, curatorul RFW Platform, spune că preferă să stea la distanță de social-media, care a devenit un mediu în care mesajele și-au pierdut naturalețea și în care totul se mulează pe trenduri, iar autenticitatea are mult de pierdut în acest ansamblu general al lucrurilor: „Am prins și perioada în care nu exista social-media sau era la început și atunci totul era roz și sincer. Dar am trecut prin fiecare etapă a evoluției social-media până mi-am dat seama că a pierdut naturalețea mesajului. Înțeleg poziția pe care o ocupă social-media în viețile noastre și în viețile profesionale ale brandurilor, doar că eu cred în naturalețea mesajului, și nu cu orice preț. Prefer să nu mă ocup personal de partea de popularizare a activității mele pe social-media, prefer să se ocupe altcineva. Altfel, rămâne o unealtă și, dacă am lăsa orgoliile și competitivitatea la o parte, mesajele ar redeveni mult mai naturale și nu s-ar mai mula tubular pe un trend sau altul.”

Designerul Lucian Broscățean,curator al aceleiași secțiuni dedicate tinerilor designeri, RFW Platform, crede, însă, că problematica trebuie abordată în ansamblul ei, și anume că, până la urmă, un mindset sănătos e cel care folosește toate instrumentele avute la dispoziție pentru a obține rezultate. Și, în cele din urmă, câtă vreme social-media e un astfel de instrument, nu trebuie să existe reserve de a le folosi, chiar și în domeniul modei și stilului:

„Noile generații trebuie să înțeleagă că social-media nu e o finalitate, ci un instrument prin care se poate ajunge la performanță. Cred că acesta ar trebui să fie mindset-ul: să ne folosim de toate aceste platforme într-un mod inteligent. Sigur, încercăm să descoperim mereu alte plaforme, să rămânem updatați cu tot ce se întâmplă în domeniul industriilor creative, dar, pe de altă parte, cred că menirea lor este să devină instrumente foarte clare, care să ne ducă la performanță, din punctul de vedere al cercetării, predării sau chiar al unei afaceri în domeniul modei”.

Pe de altă parte, stilistul Ovidiu Buta crede că în „era Tik-Tok”, stilul este profund influențat, platforma devenind un fel de „birou de tendințe” sau oracol, pe care, dacă știi să-l citești, poți trage niște concluzii despre stilul vremii și poți chiar anticipa în ce direcție se duce moda:

„Cred că Tik-Tok în primul rând influențează stylingul: observ că multe dintre ideile rostogolite aici se regăsesc, mai târziu, în colecțiile designerilor. Din punct de vedere al modei, cred că cel putin în prezent designerii folosesc social-media ca pe un fel de oracol (cum erau Birourile de tendințe) pentru a înțelege cât mai bine încotro se mișcă lumea și gustul ei. Orice designer aflat la debut sau în prima parte a carierei lui ar trebui să înțeleagă că cea mai ușoara formă de a ajunge la un potențial client este doar prin social-media. Eu încurajez colaborarea cu influenceri deoarece, dacă designerul îi alege cu atenție, el va reuși să adauge niște extra-informații: cum arată creația lui într-un look complet, cum arată în mișcare, etc. În plus, influencerul face ce făcea o revistă de modă în trecut: legitimează/dă credibilitate designerului.”

Maurice Munteanu, fashion editor al revistei Elle, spune că nu vede prea multe plus-uri în sfera rețelelor de socializare și, cu precădere, în sfera Tik-Tok. Mai mult decât atât, el crede că platforma menționată nu face altceva decât să popularizeze non-valorile din toate categoriile. Dar nu consideră că a ajuns la o asemenea influență, încât să-și pună amprenta asupra muncii designerilor vestimentari:

„Nu cred că tendințele marca Tik-Tok influențează colecțiile. Există referințe clare din zona underground, cultura clubbing, moda străzii din orașe-cheie etc. care reprezintă în continuare surse de inspirație. TikTok-ul a contribuit masiv la scăderea nivelului general de educație, și asta global. TikTok e responsabil direct de popularizarea non-reperelor, a non-vocilor, a non-valorilor, pe toate palierele, inclusiv în modă. E un eșec! Dar poate fi util în promovarea produselor. Un business relevant din Europa de Est, care nu are un buget uriaș de promovare, poate ajunge, cu puțin noroc, inclusiv pe piețele cu forță de cumpărare și interes major pentru micro-tendințe, cum ar fi Seoul. Evident, e vital să îți cunoști clientela, să știi ce și cui vrei să vinzi, și să selectezi cu atenție persoanele cu care colaborezi. “

Romanian Fashion Week, evenimentul care scrie istoria modei românești de 25 de ani, a pregătit, pe lângă prezentările noilor colecții ale designerilor români și o serie de evenimente conexe. Cu designeri consacrați, dar și noi talente care se afirmă, Romanian Fashion week se desfășoară în perioada 24 – 26 mai, în Grădinile Palas din Iași.

Printre numeroasele surprize ale acestei ediții se numără Season Zero, o călătorie fascinantă în memoria colectivă pentru a redescoperi și reevalua momentele-cheie ale modei post-decembriste. Curatoriată de Ovidiu Buta, expoziția propune o reîntoarcere la momentele care au definit atât moda anilor 90, pentru a înțelege ce se întâmplă astăzi: apetitul exacerbat pentru experimente și culori, influențele mai mult sau mai puțin sesizabile din alte culturi și de la alți designeri, idealuri de frumusețe reciclate cu succes în prezent. Setup-ul Season Zero este asigurat de Anda Zota, arhitect și redactor-șef igloo media și Elena (Viziteu) Ionescu, arhitect și membru fondator Via Arhitecture.

UAD•FASHION•RESEARCH by irina schrotter va prezenta anul acesta patru demersuri masterale incluse în proiectul instituțional de practică în cadrul căruia echipele Departamentului Modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca și ale brandului internațional irina schrotter din Iași colaborează din 2017.

Trimiteri la Istoria Costumului, referințe culturale țesute în planșele de tip „Development Boards” sau „Thinking Process”, metode de reciclare, materiale de tip „deadstock”, imprimeuri digitale modulare, broderii, tehnici arhaice modernizate, o abordare minuțioasă a de(re)construcției tiparelor clasice – sunt elemente ce configurează proiecte complexe, cu identități vizuale distincte.

Un alt eveniment important de care publicul iubitor de modă se poate bucura este lansarea noii cărți a lui Ovidiu Buta, „O nouă victimă a modei”, care va avea loc pe 25 mai, la ora 13.00, Palatului Culturii, Atrium. Stilistul și curatorul RFW, Ovidiu Buta, vrea să aducă în fața publicului, prin cartea sa, o perspectivă care nu se vede altfel decât din culisele modei. Ovidiu Buta este cel mai cunoscut stilist din România, cu o carieră internațională de peste 20 de ani. A lucrat cu vedete precum Kanye West, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Tony Ward, Sebastian Stan, Lydia Hearst, Jane Seymour și David Gandy, iar editorialele sale au apărut în prestigiase reviste de modă din lume: Numero, L’Officiel Russia, Vogue, GQ Italy, GQ Brasil, GQ Mexico, GQ France, GQ Romania, Elle, Elle Deco, Cosmopolitan, Beau Monde, Harper’s BAZAAR.

În zilele modei de la Iași, APARTERRE + V:PM pop-up store va găzdui timp de trei zile o selecție a celor mai în vogă piese vestimentare din colecțiile de primăvară-vară 2024 ale unor nume ca Magda Butrym, Mugler, David Koma, Victoria Beckham, 3.1.Phillip Lim sau Alexandre Vauthier, iar magazinul UAP Today. Tomorrow. Tonitza va conecta artiștii vizuali cu celelalte industrii creative.

„Sunt fericită să aduc în premieră în același spațiu Aparterre și VPM, brandurile mele de suflet! Sper ca publicul ieșean să vină în număr cât mai mare și să rezoneze cu selecția noastră. Aștept cu nerăbdare să cunosc femeile de aici, să stăm de vorbă și să le consiliez. Apreciez foarte tare inițiativa Irinei Schrotter de a transforma Iașiul într-un oraș artsy & fashion, la fiecare colț de stradă se întâmplă ceva, ceea ce e amazing! Sper ca pop-up ul nostru să devină o tradiție în cadrul RCW!”, a precizat Domnica Mărgescu, stilist și fondator Aparterre.

Mai multe informații despre secțiunea Design a Romanian Creative Week pot fi descoperite pe site-ul evenimentului, www.romaniancreativeweek.ro. De asemenea, aplicația RCW, nou lansată împreună cu Centric IT Solutions, care cuprinde informații despre programul celor 170 de evenimente, precum și o parte inovativă de realitate augumentată, poate fi descărcată din magazinele Google Play și Apple Store.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

