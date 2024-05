Parteneriat media Marți, 21 Mai 2024, 14:13

Pe data de 20 mai, la Palatul Culturii, în Sala Voievozilor a avut loc o Experiență la Palat, Spectacol și degustare de vinuri, organizată în cadrul festivalului de dans HazarDance. Publicul a fost invitat, astfel, la un eveniment exclusivist, care și-a dorit să îmbine tradiția cu arta și să dea un sens coerent pulsiunilor noastre fundamentale, cele care apar atunci când vinul începe să-și facă efectul. Incursiunea în această experiență a fost pregătită de organizatori printr-o degustare de vinuri, coregrafiată de un expert somelier, care a îndrumat participanții în universul nuanțelor și caracteristicilor unor vinuri de excepție, creând astfel o experiență gustativă de neuitat.

Degustarea a fost urmată de un spectacol electrizant, marca HazarDance, ce a reușit să îmbine armonios muzica, dansul și artele spectacolului. Double Fiesta, spectacol de teatru fizic realizat de Andrea Gavriliu, a ridicat publicul în picioare, iar dansatorii au părăsit sala în ropote de aplauze.

Coregraful și regizorul Ștefan Lupu s-a asigurat că fiecare moment al spectacolului va atinge sensul lui simbolic în percepția publicului, iar dansatoarea și coregrafa Teodora Velescu a coordonat întregul spectacol, îngrijindu-se ca întreaga experiență să fie memorabilă, prin energie și calitatea interpretării actului artistic.

„Ne-am dorit să introducem publicul în experiența spectacolului și, de aceea am și început cu degustarea de vinuri, pentru că se leagă foarte bine de tema spectacolului, care este beția până la epuizare. Bucuria, energia dionisiacă, toate acestea au fost punctele pe care ne-am dorit să le atingem în experiența artistică pe care am adus-o în fața publicului”, a povestit Teodora Velescu pentru publicul RCW.

„Eu am simțit că oamenii au intrat în transă, alături de artiști. Poate câteva persoane au fost puțin sceptice la început, dar cred că toți au fost câștigați 100%, iar ropotele de aplauze de la final cred că au spus totul despre felul în care s-a simțit experiența spectacolului. Anul acesta am simțit întreaga experiență a Romanian Creative Week ca fiind mai bună, mai bogată, cu mai multă energie. Și în cazul festivalului HazarDance, cred că am reușit deja să ajungem exact acolo unde ne-am propus, cu o calitate a spectacolelor dusă la următorul nivel”, a adăugat Ștefan Lupu.

Până pe 26 mai, la Palatul Culturii, publicul se poate bucura de expoziția 3…2..1! Never too early to prepare, carereunește o suită de reprezentări ce depășesc impulsul de a crea conexiuni în timp și spațiu prin activarea unor nostalgii, utopii ori distopii, subversiuni, fluctuații între îndoială și speranță.

Expoziția, curatoriată de Felix Aftene și Maria Bilașevski,este, de fapt, reuniunea școlii ieșene de artiști vizuali, care vine cu amprenta artistică locală.

„În această expoziție sunt și curator, dar și artist, alături de o selecție de alți artiști importanți din școala ieșeană de pictură. Noi, practic, cu această expoziție reprezentăm artele vizuale ieșene. Sunt artiști care s-au format aici și e nevoie și de partea asta într-un festival, pentru că nu poți avea artiști doar din exterior. Și asta suntem noi: capătul de pod de la Iași pentru toți ceilalți invitați, care vin din Cluj, Timișoara, Paris, etc. E frumos că e un dialog și între bresle, dar mai frumos e dialogul cu publicul. Cred că festivalul în ansamblu are și un rol de a educa, pentru că sunt foarte mulți tineri prezenți. Pe mine mă suprinde cât de frumoasă e comunitatea locală și e mare lucru că avem la noi acasă un astfel de festival”, spune artistul vizual Felix Aftene.

„Pentru mine este cea mai spectaculoasă ediție de pe până acum. Din rolul instituțional, cel de președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România filiala Iași, am trăit, alături de colegii mei, cel mai mare vis împlinit prin sprijinul RCW prin deschiderea Tonitza Art Hub, un spațiu prin care țintim poziționarea valorică a artei contemporane. Din perspectivă curatorială, expoziția 3,2,1. Never too early to prepare pe simezele Muzeului de Artă din Iași, Palatul Culturii, este una din puținele expoziții recente conturată exclusiv în jurul conceptului de energie: de la propuneri de limbaje sau re-evaluări de sensuri atavice, la generarea de noi identități, înregistrări sau taxări ale auto-dispariției, la căutări de formă, arhetipuri, de la ideea de sine la ideea de supra-sine, roboți, aripi, pământ, fuziuni, renaștere, social, politic, universal, energia este o funcţie de stare. Personal, cu fiecare ediție simt că aparțin unui întreg, într-o comunitate dinamică, vie, plină de speranță și putere, ce lasă câte o părticică din sine că prezentul să fie viitorul la care doar speram să se întâmple în Iași, România”, a explica Maria Bilașevski, președintele Uniunii Artiștilor Plastici Iași.

Palatul Culturii din Iași ramâne și anul acesta inima evenimentelor programate în cadrul Romanian Creative Week. Iată programul evenimentelor pe care Palatul Culturii din Iași le mai găzduiește în acest an, până la finele celei de-a patra ediții:

Până pe 26 mai, la Palatul Culturii din Iași poate fi văzută o expoziție curatoriată de Bogdan Iacob, istoric de artă, specializat în istoria artei recente. Expoziția, care poartă titlul: Wanna be Fog With Me? va aduce laolaltă talentații artiști Octav Grigorescu, Diana Popuț, Dan Beudean, Florin Ștefan, Dan Măciucă, Larisa Petcuț, Nuțu Mihai.

Tot până pe 26 mai, între orele 10.00 și 17.00, în Atrium, la Palatul Culturii poate fi admirată o expoziție a stilistului Ovidiu Buta, intitulată Season Zero care a descoperit că ceea astăzi numim cu patos „Moda noastră românească” este un fenomen strâns legat de momentul în care ea s-a înfățișat, post revoluție, publicului. Expoziția este o călătorie fascinantă în memoria colectivă pentru a redescoperi și reevalua momentele cheie ale modei post decembriste. Expoziția e curatoriată de Anda Zota și Elena Viziteu Ionescu.

Până pe 26 mai, în spațiul expozițional din fața Sălii Henri Coandă, la Palatul Culturii din Iași are loc expoziția UAD•FASHION•RESEARCHempowered by irina schrotter. În cadrul acesteia, sunt prezentate patru demersuri masterale, din diferite promoții, care au în comun o cercetare vizuală dublată de experimente pe suprafața textilă, cu rolul de a personaliza fiecare piesă vestimentară și/sau accesoriu. Expozanți: Hegedűs Tünde, Kiss Gyöngyvér, Nagy Klaudia, Daiana Stăncioiu. Toate aceste proiecte sunt realizate cu sprijinul brandului irina schrotter.

Până pe 26 mai, între orele 12.00 și 20.00, la Sala Mașinilor din Palatul Culturii poate fi vizitată expoziția Loc:us, pregătită de Andreea Felciuc și Bogdan Zaha. Compusă dintr-o combinație de componente statice și mobile, Loc:us dă viață spațiului, invitând vizitatorii să privească dincolo de limitele cunoscute și să se conecteze cu spațiul care îi înconjoară.

Până pe 26 mai, în Rotonda Palatului Culturii, se va desfășura și expoziția Hub | Epretext Gallery. Evenimentul prezintă o intervenție solo a artistei Ana Adam cu seria de lucrări „Care-i firul uitat care mă leagă pe mine de mine?/ What’s the forgotten thread that connects me to myself?”. Tema este un poem personal creat dintr-o viziune feminină, despre relația foarte intimă a conștiinței ca proces introspectiv. Lucrările constau într-un număr variabil de perne ale căror huse au fiecare un text brodat de artistă însăși.

Până pe 26 mai, Palatul Culturii și Muzeul Etnografic al Moldovei găzduiesc expozițiaHub | MuzeAR by Centric. În timp ce muzeele păstrează și prezintă artefacte culturale, tehnologiile imersive precum realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR) amplifică implicarea, oferind experiențe interactive și educaționale. Ambele își propun să reducă decalajul dintre trecut și prezent, oferind publicului modalități dinamice de a explora istoria, arta și cultura în moduri captivante și memorabile.Ghidul virtual MuzeAR este o aplicație practică foarte interactivă și interesantă, ghid dezvoltat de echipa Centric de XR pentru Muzeul Etnografic al Moldovei, parte a Palatului Culturii, Iași. MuzeAR este disponibil AICI.

Pe data de 22 mai, în Sala Voievozilor, are loc workshop-ul UniCredit Lab/Speed Mentoring for Wannabe Entrepreneurs. UniCredit Bank continuă să investească activ în dezvoltarea comunităților creative printr-un workshop de educație financiară și antreprenorială, intitulat UNICREDIT LAB.7 profesioniști din banking, business, financiar, juridic, digital marketing și branding vor mentora antreprenorii la început de drum, într-un program personalizat de tip speed mentoring.

Pe data de 23 mai, în Sala Voievozilor, organizatorii Romanian Creative Week pregătesc și o dezbatere despre sustenabilitate, într-o lume în care tema sustenabilității este una care devine, de la un an la altul, vitală.

Pe data de 25 mai, în Atrium, la Palatul Culturii va avea loc și lansarea de carte a stilistului Ovidiu Buta, intitulată "O noua victimă a modei".

Detalii despre Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, precum și pe paginile evenimentului de pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. Aplicația RCW este disponibilă pe prima poziție în căutările din Google Play și Apple Store și conține programul integral al evenimentului. În plus, aplicația le ofere participanților o experiență inedită, prin intermediul unui modul de realitate augmentată.

