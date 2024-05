Articol susținut de Raiffeisen Bank Joi, 16 Mai 2024, 12:27

Raiffeisen Bank România susține Dăruiește Viață cu 1 milion de euro pentru demararea construcției campusului medical de la Marie Curie astfel încât toți pacienții care se tratează la acest spital din București să beneficieze de aceleași condiții de tratament la cele mai bune standarde.

”Credem în schimbare și în acțiuni cu impact, de aceea an de an de ansusținem cauze care ne dau speranță că putem privi cu încredere în viitor. Este extraordinar tot ce a reușit să realizeze în ultimii 12 ani Dăruiește Viață. Suntem onorați să susținem în continuare demersul asociației cu 1 milion de euro care să contribuie la demararea următoarei etape în construcția campusului medical,” -Zdenek Romanek, CEO și Președinte, Raiffeisen Bank România.

”Dăruiește Viață, alături de peste 350.000 de români și peste 8000 de companii au reușit să construiască un Spital. Și nu există bucurie mai mare, pentru cei care s-au implicat, decât să vadă imagini cu copii zâmbind și jucându-se într-un spital și cu părinți în ai căror ochi se citește speranța că se poate, că în sfârșit avem aici, acasă, ca afară. În ultimii ani, mediul privat din România a întors înapoi comunității, prin donații, sume importante, care, iată, se transformă în șanse la viață, iar azi suntem onorate să anunțăm parteneriatul cu Raiffeisen Bank, alături de care pornim la drum, pentru a împlini următorul vis: primul campus medical adevărat, din România, care va asigura condiții moderne de tratament pentru toți copiii care ajung la spitalul Marie Curie, indiferent de patologie” – Oana Gheorghiu, co-fondatoare Dăruiește Viață.

Totodată, Raiffeisen Bank lansează, în premieră, în România, Cardul Galben Care Face Bine. Aceasta este o inițiativă care continuă implicarea băncii în susținerea cauzelor cu impact pozitiv în comunitate.

Astfel, pentru fiecare tranzacție la POS sau online făcută de clienți cu noul card galben de debit în lei, indiferent de sumă, Raiffeisen Bank donează în contul Asociației Dăruiește Viață, suplimentar față de susținerea în valoare de 1 milion de euro.

Contribuția către asociație este o donație din partea băncii, necondiționată de valoarea tranzacției pe care clientul o face cu cardul.

Raiffeisen Bank estimează că în perioada următoare se vor realiza aproximativ 100 de milioane de tranzacții cu Cardul Galben care face bine.

Raiffeisen Bank România intră într-un parteneriat exclusiv cu Visa

Noul card marchează debutul parteneriatului exclusiv dintre Raiffeisen Bank România și Visa, lider mondial în plăți digitale.

În următoarea perioadă, toate cardurile clienților Raiffeisen vor fi înlocuite, treptat, cu carduri sub sigla VISA: cardurile de credit în perioada 15 iulie – 31 octombrie 2024, iar cardurile de debit în perioada 1 august 2024 – 31 martie 2025.

Visa, lider mondial în domeniul plăților digitale, este partener de încredere Raiffeisen încă de la intrarea pe piața românească. Noul parteneriat vine să consolideze misiunea celor două companii de a oferi soluții de plată eficiente și continuă strategia de investiții pentru dezvoltarea plăților digitale în România.

“Digitalizarea a fost întotdeauna o prioritate pentru Visa întrucât ajută consumatorii și companiile să se adapteze la o economie globală în continuă mișcare prin tranzacții cât mai rapide, simple și sigure. Raiffeisen Bank ne este alături de mai bine de trei decenii la construirea ecosistemului local de plăți, iar noul nostru parteneriat exclusiv, care prevede emiterea sub sigla Visa a tuturor cardurilor din vastul portofoliu al băncii, reprezintă un moment de referință pe piața din România, care ne va permite să accelerăm procesul de inovație de care avem nevoie în sectorul plăților.” – Cătălin Creţu, General Manager pentru Bulgaria, Croația, România, Slovenia la Visa.

Noile carduri Raiffeisen au o identitate vizuală modernă și sunt fabricate din plastic reciclat în proporție de 99%, un pas important în misiunea noastră de a contribui la reducerea amprentei de carbon.

