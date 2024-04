ESENTIAL Joi, 25 Aprilie 2024, 13:28

0

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a spus joi că şi-ar fi dorit ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, care soluţionează dosarul lui Vlad Pascu, „să spulbere orice fel de semn de întrebare”.

Alina Gorghiu Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a respins, miercuri, în unanimitate, ca neîntemeiată propunerea Inspecţiei Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, care judecă dosarul lui Vlad Pascu, şoferul care, drogat fiind, a intrat cu mașina în două grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, în august 2023.

Ministrul Justiției a reacționat joi în acest caz, spunând că „nu poţi să te faci că nu există controverse şi semne de întrebare” legate de modul în care s-a desfășurat procesul lui Vlad Pascu.

„În calitate de ministru, am o obligaţie de rezervă pe care nu pot să o încalc, nu am voie să mă pronunţ cu privire la dosar, nu am voie să mă pronunţ cu privire la probele din dosar. Însă am spus-o nu o dată, ci de fiecare dată când a venit vorba despre acest caz şi de alte cazuri care au avut aceeaşi încărcătură, că nu poţi să te faci că nu există controverse şi semne de întrebare cu privire la procedura care s-a desfăşurat în acest dosar. Motiv pentru care eu mi-aş fi dorit ca decizia de ieri a Consiliului Superior al Magistraturii să spulbere orice fel de semn de întrebare, de nelămurire a publicului”, a declarat Gorghiu într-o conferință de presă.

Ea a mai spus că, din punctul său de vedere, fiecare decizie a CSM trebuie să ajute la creşterea încrederii în sistemul judiciar: „Sigur, justiţia nu se face la televizor, justiţia nu se face în stradă, justiţia se face în instanţele judecătoreşti. În acelaşi timp, avem obligaţia să ascultăm care sunt nemulţumirile cetăţenilor şi să încercăm să fim transparenţi şi să dăm răspuns acestor nemulţumiri. Rămâne să evalueze fiecare dacă decizia de ieri a fost una înţeleaptă sau nu. Din punctul meu de vedere, fiecare acţiune, fiecare decizie a CSM, a ministrului, a sistemului judiciar trebuie să ajute la creşterea încrederii în sistemul judiciar şi în justiţie şi nu la o mai mare nemulţumire a cetăţenilor”.

Cum explică CSM de ce nu a suspendat-o pe judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, care l-a căutat în sală pe tânărul ucis în accident

Consiliul Superior al Magistraturii argumentează că judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu de la Judecătoria Mangalia nu a fost suspendată pentru că „exercitarea în continuare a funcţiei nu este de natură să afecteze desfăşurarea cu imparţialitate a procedurii disciplinare” în cazul acesteia.

CSM își argumenteză decizia spunând că suspendarea din funcţie a unui judecător poate fi decisă doar în două situații, conform legii:

1. dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare;

2. dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

„Analizând motivele invocate de Inspecția Judiciară în formularea propunerii de suspendare din funcție, Secția a reținut că, în cauza de faţă, nu au fost identificate elemente de natura celor care pot fi circumscrise cazurilor reglementate de textul de lege”, arată Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătorii din CSM susțin că respingerea propunerii de suspendare nu afectează derularea în continuare a procedurii disciplinare în cazul judecătoarei, iar cercetarea disciplinară „nu este de natură a aduce atingere prestigiului justiției”.

Inspecţia Judiciară a anunţat, în 16 martie, că a trimis Consiliului Superior al Magistraturii o propunere de suspendare din magistratură a judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

„Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei", se preciza într-un comunicat al Inspecției Judiciare.

Decizia a fost luată după ce la primul termen judecătoarea a întrebat dacă este în sală și Sebastian Olariu, băiatul ucis în accident.

Cine este magistratul care judecă procesul lui Vlad Pascu

Conform CV-ului său, Ancuța Ioana Popoviciu a absolvit în 2006 Facultatea de Științe Juridice a Universității din Oradea, apoi a urmat un masterat în Drept Privat. A devenit judecător în 2011, când s-a angajat la Judecătoria Ineu (județul Arad), unde a lucrat până în 2022. De atunci, este judecător la Judecătoria Mangalia.

În 2023, judecătoarea a fost vizată de o acțiune a Inspecției Judiciare, fiind sancționată cu avertisment de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a scris Ziua de Constanța.

Judecătoarea a fost sancționată pentru „exercitarea funcției cu gravă neglijență“, mai exact pentru încălcarea art.271 lit. s) teza a II a raportat la art. 272 alin.(2) din legea privind statutul judecatorilor si procurorilor:

„exercitarea funcției cu gravă neglijență“ / „există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual“.

Accidentul a avut loc în 19 august 2023, pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche, după ce Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri care mergeau pe marginea drumului. Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani), ambii fiind studenți la Facultatea de Geografie a Universității București, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori - cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

CITEȘTE ȘI: