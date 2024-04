ESENTIAL Sâmbătă, 20 Aprilie 2024, 12:50

HotNews.ro

2

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din România, a postat pe YouTube un video emoționant intitulat „Procedura secretă”, în care a povestit momentele grele prin care au trecut, ea și partenerului ei Iustin Petrescu, din momentul în care au decis să aibă un copil.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu Foto: Captura YouTube

Clipul video a devenit viral pe Youtube, adunând 750.000 de vizualizări în doar 16 ore de la postare.

„O poveste de viață, o poveste grea, din care am invățat foarte multe amândoi. Când vine vorba de online sunt vorba de lucruri pe care trebuie să le trăiești, să le procesezi înainte să vii în fața oamenilor”, a spus Marilu.

Cei doi au încerccat trei ani de zile să conceapă un copil pe cale naturală, dar nu au reușit. Apoi au recurs la ajutorul medicilor, iar ea a făcut 7 fertilizări în vitro și sute de injecții care să o ajute.

Marilu s-a bucurat mult în momentul în care a avut un test de sarcină pozitiv.

Dar apoi medicii i-au spus că sarcina nu este viabilă și o va pierde, iar această veste teribilă a dus până la urmă la distrugerea relației dintre cei doi

„Ne-a afectat foarte tare relația și am încercat... am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Video-ul ăsta nu putem să zicem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns în timp să se încheie. (…) A fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am vrut să fim o familie împreună, n-ai cum să uiți asta”, a spus ea.

Infertilitatea afectează unu din cinci cupluri la vârstă fertilă

Infertilitatea este o boală caracterizată prin eşecul obţinerii unei sarcini după 12 luni de raport sexual regulat, neprotejat, sau din cauza reducerii capacităţii de reproducere a unei persoane sau a partenerului său.