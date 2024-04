Panorama.ro Joi, 11 Aprilie 2024, 08:24

„Ușa e veche, broasca e nouă, Piața Romană numărul 9”. Sunt versurile unui cântec care au făcut un bloc celebru în București, prin vocea lui Nicu Alifantis. „Așa că vino sus dacă plouă – Piața Romană numărul 9”.

Astăzi, s-a schimbat și ușa, s-a schimbat și broasca, iar cei care trec pe acolo n-au cum să nu observe puzderia de casete cu chei ale apartamentelor de închiriat pe termen scurt sau în regim hotelier. Pe lângă proprietari, urcă și cei care și-au rezervat apartamentele pentru șederea în Capitală.

Pentru că închiriatul pe termen scurt generează venituri mai mari decât o garsonieră sau un apartament dat studenților sau tinerilor pe termen lung, mulți proprietari aleg să facă o afacere din asta. Dar nu toți o fac legal. Mulți fentează statul și evită plata taxelor. Proprietarii mai folosesc platformele și pentru a pescui clienți, care sunt rugați apoi să anuleze rezervarea pe motiv că Booking cere comision mare și „ne mai înțelegem la preț”.

Dacă la noi presiunea pe chirii a venit acum doi ani pe fondul conflictului din Ucraina, adică a unui eveniment neprevăzut, în marile orașe ale lumii – ca New York, Paris, Barcelona sau Porto, invazia de turiști s-a văzut în cifre de la an la an. Asta a stârnit furia localnicilor, care cu greu își mai găseau un loc căruia să-i spună acasă.

Aproape 2.000 de apartamente care pot fi închiriate pe termen scurt în București: acesta este rezultatul pe care l-a generat platforma online Booking la o simplă căutare de cazare pentru un city-break la sfârșitul acestei luni. Peste 1.000 de apartamente sunt și pe Airbnb.

Am vrut să vedem și câte din apartamentele de la Piața Romană numărul 9 le găsim pe Booking: opt. Dintre acestea, doar două figurează pe lista apartamentelor clasificate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Prețul pentru trei nopți în apartamentele de la Romană variază între 800 și 1.200 de lei. La o chirie de 430 de euro pentru două camere în zonă, proprietarii ar încasa într-o lună cât fac într-o săptămână din închiriatul pe termen scurt.

