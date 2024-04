ESENTIAL Vineri, 05 Aprilie 2024, 13:00

2

​Asociația ACCEPT a anunțat că în acest an marșul comunității LGBTQIA+ va avea loc în 29 iunie, într-o zi de sâmbătă. Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în fiecare an, începând cu 2004. Peste 25.000 de oameni sunt așteptați să se alăture marșului.

Bucharest Pride 2023 Foto: HotNews.ro / Nicoleta Onofrei

Tema marșului de anul acesta este aceeași ca anul trecut: „We are ready. Suntem pregătiți”.

„Pentru a al doilea an la rând, Bucharest Pride abordează nevoia urgentă de recunoaștere legală și protecție a tuturor familiilor formate din persoane de același sex și va transmite un mesaj din partea societății: We are ready. Suntem pregătiți pentru o Românie în care persoanele LGBTQIA+ și familiile lor sunt văzute, recunoscute și protejate. Adoptarea unor legi care să răspundă acestor nevoi reale nu mai suportă amânare”, transmite Asociația ACCEPT.

Statisticile arată că nivelul de empatie al românilor față de familiile LGBTQIA+ „a crescut considerabil în ultimii ani”. 56% dintre cetățenii României sunt de acord cu căsătoria sau o altă formă de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex, o creștere cu 13% față de 2021, conform ACCEPT.

„În plus, 72% dintre români consideră că familiile lor nu ar avea nimic de pierdut dacă familiile same sex ar avea drepturi egale”, arată aceeași sursă.

Bucharest Pride 2024, programat să aibă loc pe 29 iunie

La marșul din acest an sunt așteptate peste 25.000 de persoane.

„În 2023, marșul comunității LGBTQIA+ a atras peste 25.000 de persoane, cu mult mai multe decât în 2022, când s-au alăturat marșului 15.000 de participanți. Pentru 2024, organizatorii preconizează o creștere exponențială a gradului de participare, ca reacție la atitudinea sfidătoare pe care Guvernul o afișează în raport cu nevoile comunității LGBTQIA+ din România”, au anunțat organizatorii.

Pride Park 2024: 27-29 iunie, Parcul Izvor

Înainte de ziua marșului, comunitatea LGBTQIA+ și susținătorii acestora se pot bucura de o serie de evenimente organizate special pentru ei.

„Cu prima ediție organizată în 2021, Pride Park a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate în București, în aer liber. Ca promotor al diversității, acest festival aduce în lumina reflectoarelor talentele artiștilor LGBTQIA+ autohtoni, oferindu-le vizibilitate și celebrând creațiile culturale care îmbrățișează și reprezintă comunitatea LGBTQIA+. De asemenea, Pride Park construiește un spațiu sigur pentru inițiativele și proiectele altor organizații LGBTQIA+ din România. Accesul la toate evenimentele din cadrul Pride Park este gratuit”, transmit reprezentanții Asociației ACCEPT.

Artiștii și cei care doresc să se înscrie pentru a se implica în organizarea Pride Park 2024 pot trimite propuneri către organizatori prin completarea unui formular.

„Evenimentele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: relevanța pentru tema acestui an (#WeAreReady), intersecționalitate, reprezentativitate, potențial de creștere a gradului de conștientizare, resursele necesare pentru organizare, publicul căruia se adresează”, mai transmit organizatorii.

CEDO obligă România să protejeze familiile formate din persoane de același sex

Statul român este obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex. Colegiul de judecători ai Marii Camere a CEDO a respins contestația făcută de Guvernul de la București asupra deciziei istorice pronunțate în luna mai de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care statul român e obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex.

În luna august 2023, statul român a atacat la Camera Superioară decizia CEDO din 23 mai care obligă România să recunoască prin lege și să protejeze drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex care vor să devină oficial o familie. Ministerul Afacerilor Externe este instituţia care exercită, în numele Guvernului, prerogativele de agent guvernamental în faţa CEDO.

Marea Cameră a CEDO a respins însă solicitarea României de rejudecare a cauzei, conform site-ului CEDO.

„Practic, hotărârea este acum definitivă și executabilă. Autoritățile trebuie să ofere o formă de protecție juridică cuplurilor homosexuale, conform standardelor CEDO. Aceste standarde nu te obligă să recunoști o căsătorie între aceste cupluri, ci măcar un parteneriat civil. Acesta este minimum”, a explicat un expert pentru HotNews.ro.

Ce a stabilit CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis în 23 mai 2024 plângerea formulată de Asociația ACCEPT și de mai multe persoane împotriva statului român prin care s-a sesizat încălcarea Articolului 8 din Convenția Curții care prevede „dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”.

Decizia a fost pronunțată de CEDO în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și al altor 20 de familii formate din persoane de același sex. În decizia sa, CEDO a constatat că România a încălcat articolul 8 din Convenție în privința „vieții private”, cât și al „vieții de familie”.

Ce prevede articolul 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie:

„Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”.

Citește și: