Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi motivul pentru care l-a revocat pe Cristi Pascu, „hairstylistul vedetelor” din funcția de vicepreședinte al Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la două zile de la numirea în funcție: „Nu avea profil pentru acel post”. Ciolacu a spus că propunerea a venit de la ministrul Finanțelor și a fost verificată de SGG.

Marcel Ciolacu face declarații de presă la Guvern Foto: Inquam Photos / George Calin

„Când vine la mine (propunerea - n.r.) nu stau să verific CV-ul. M-am uitat pe CV și nu are profilul”, a spus joi Ciolacu.

Care ar trebui să fie profilul viitorului șef de la ONJN? Un om care a avut treabă cu acest domeniu, a răspuns Ciolacu înainte de ședința de guvern.

Premierul a semnat miercuri seară demiterea lui Cristi Pascu din funcția de vicepreședintele al Oficiului pentru Jocuri de Noroc, funcție în care îl numise luni, la propunerea PNL. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Demiterea acestuia vine după ce presa a relatat că Pascu, cunoscut în lumea mondenă drept „hairstylistul vedetelor”, nu are nicio legătură cu domeniul, iar studiile nu-l recomandă pentru funcție.

G4Media a dezvăluit că Pascu deține o diplomă de specializare în coafură și a terminat Dreptul la Universitatea Hyperion, la 32 de ani. Potrivit CV-ului prezentat de G4Media, Pascu este în prezent consilier local la Sectorul 6, președinte la Clubul oamenilor de afaceri PNL din același sector și consultant la mai multe firme.

Pascu a obținut o diplomă de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privată, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut cândva de Sorin Ovidiu Vîntu. Pascu este cunoscut drept hairstylistul vedetelor, având numeroase apariții în presa tabloidă.

Cum a motivat PNL numirea

Întrebat de HotNews.ro despre numire, președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat marți că a fost alegerea partidului și că Pascu are experiență ca antreprenor, iar faptul că nu are legătură cu domeniul este benefic.

„​Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid și ținând cont că este membru al filialei sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea PNL. Nu este în domeniul frizeriilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, are mai multe companii. Este o alegere a PNL, asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul care profesează cred că este foarte bun”, a declarat marți, Ciucă, în Parlament.

Surse din PNL au spus pentru Hotnews.ro că numirea lui Pascu nu s-a făcut la propunerea organizației Sector 6 a PNL, ci a lui Remus Borza, fostul deputat PNL, cel care recent a intermediat întâlnirea dintre Ciucă și omul de afaceri Dan Ostahie.

„Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație”

Contactat de G4Media marți, Pascu, a fost întrebat despre legislația care stă la baza instituției unde va fi șef. A recunoscut că nu știe nimic despre asta: „Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta, e un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că numirea a fost făcută aseară, acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cereți să știu legislația. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație”.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Cristian-Gabriel Pascu deține un teren de 500 de mp în Ilfov, o casă de locuit, 128.000 de dolari și are datorii de 13.000 de euro scadente anul acesta. În 2022, Pascu a avut venituri de 46.000 de lei, adică ar fi trăit în medie cu 3900 de lei/lună.

Ce atribuții are vicepreședintele Oficiului pentru Jocurile de Noroc

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN), vicepreședintele instituției are rang de subsecretar de stat. El este numit prin decizia premierului.

