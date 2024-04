Parteneriat media Miercuri, 03 Aprilie 2024, 11:09

Electric Castle și Promenada Mall București au lansat colecta de haine uzate ce vor fi transformate în prima colecție de haine din materiale reciclate sub marca festivalului. Campania “It's not goodbye, it's wear you later” își propune să promoveze consumul sustenabil și reutilizarea creativă, toate fondurile obținute din vânzarea colecției urmând să fie donate unor programe de ajutorare a copiilor din medii defavorizate.

Colectă de haine uzate Foto: Electric Castle

Până pe 9 aprilie, hainele vor fi colectate într-o cutie specială, amplasată la etajul 1 al Promenada Mall București. Poate fi donat orice tip de îmbrăcăminte atât timp cât este curată, indiferent de materialul din care este produs și gradul de uzură, fiind exclusă lenjeria intimă și încălțămintea.Hainele colectate vor fi preluate de Velements, unul dintre promotorii modei sustenabile în România, pentru a fi transformate, prin tehnici de reciclare și redesign, într-o colecție vestimentară de tip capsulă. Pentru ca nicio bucată de material să nu fie risipită, resturile textile vor fi utilizate pentru crearea unor bean bags care vor asigura un plus de confort la festival. Toți cei care se alătură campaniei au șansa de a câștiga un bilet la EC10 dacă pozează cutia de colectare a hainelor și o postează pe Instagram.

Colecția va fi pusă în vânzare la Electric Castle 2024, iar încasările vor fi donate către World Vision cu scopul de a susține proiectele pe care fundația le derulează pentru copiii din medii defavorizate.

Electric Castle are o tradiție lungă în inițiativele de reutilizare creativă. Acum 10 ani, festivalul lansa prima colecție de genți realizate din materialele de promovare outdoor (mesh-uri, bannere), inițiativă reluată cu succes, de-a lungul timpului. Festivalul colaborează constant cu tineri designeri din România, prin colecții dedicate ce se regăsesc în zona anti-mall de la fiecare ediție. La rândul său, Promenada s-a dedicat, de-a lungul timpului, promovării modei sustenabile, găzduind expoziții și colecții de haine din materiale reciclabile, dar și prin susținerea și implicarea în diferite inițiative și proiecte din zona fashion-ului sustenabil.

Mai multe informații despre campania “It's not goodbye, it's wear you later” pot fi găsite aici.

Despre Promenada Mall

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Coccinelle, în exclusivitate în România, LIU JO, GUESS, Musette, Intimissimi, Kultho, Bijuteria TEILOR, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho, ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, Lunet, Chic Chic Urban Fashion, Murmur, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum Asian Vitality SPA, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash și o varietate de servicii bancare.Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber – proiecții de film, spectacole de teatru, concerte în aer liber și alte evenimente dedicate publicului. Restaurantul Trickshot oferă mai mult decât experiențe culinare, cuprinzând și activități de petrecere a timpului liber - biliard și bowling. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

Cei care preferă modalitățile de transport prietenoase cu mediul vor găsi la Promenada singurele Tesla Superchargers din țară (nivelul -2) și alte stații de încărcare disponibile în parcarea subterană.

Despre Electric Castle

Festivalul Electric Castle schimbă o generație oferind contextul perfect pentru a te bucura de libertate și a explora un line-up eclectic într-o atmosferă autentică și inclusivă. Pentru cinci zile, domeniul Castelului Bánffy devine „acasă” pentru iubitorii festivalului, fiind locul în care te poți pierde pentru a te regăsi. Aici, înconjurat de natură, poți deveni o parte a fenomenului cultural care a primit titlul de Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, unul dintre puținele festivaluri din Europa în care muzica și petrecerile continuă pe toată durata evenimentului.

