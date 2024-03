ESENTIAL Sâmbătă, 30 Martie 2024, 00:43

Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a intervenit, vineri seara, pentru preluarea unui marinar rănit care se afla pe o navă, în apropiere de Sfântu Gheorghe, scrie News.ro.

nava ARSVOM Foto: Agentia de Salvare pe Mare

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că au fost solicitaţi să intervină, vineri seara, pentru realizarea unei intervenţii tip Medevac.

„La bordul navei New Horizon, sub pavilion Panama, aflată la 25 mile travers de Sfântu Gheorghe, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale de urgenţă. Nava SAR Apollo, din cadrul A.R.S.V.O.M a pornit cu toată viteza către direcţia indicată. De asemenea, nava New Horizon a fost redirecţionată de către MRCC, spre a veni în întâmpinarea navei SAR, pentru a reduce timpul de intervenţie”, au precizat reprezentanţii ARSVOM.

Ei au adăugat că echipajul navei Sar Apollo, împreună cu asistenta medicală aflată la bord, au preluat bărbatul, care prezenta o rană la o mână.

Bărbatul a fost predat în condiţii de siguranţă şi în stare conştientă către echipajul medical de ambulanţă, aflat la mal în Portul Sulina.