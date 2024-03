ESENTIAL Marți, 26 Martie 2024, 13:56

Poliția din Constanța a anunțat că a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă pe numele unei învățătoarea de la o școală din municipiu care este acuzată a agresat fizic o elevă de 7 ani. Potrivit publicației locale ZiuaConstanța, părinții au reclamat în repetate rânduri comportamentul femeii, dar directoarea ar fi refuzat să le pună la dispoziție înregistrări din clasă.

Poliția Română Foto: Shutterstock

Presa locală scrie că femeia este învățătoare la clasa I la Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand din Constanța și a fost înregistrată în trecut în timp ce îi numește pe „nesimțit, strâmb, urât, tâmpit, bolnav”.

„Înainte îi lovea, acum îi pune să se lovească între ei. Doamna a fost adusă în 2022 la școală, deoarece era pensionară. Directoarea nu vrea să furnizeze părinților niciun fel de înregistrări video din clasă”, a declarat mama unuia dintre elevi.

Ea a precizat că părinții au sesizat poliția privind comportamentul învățătoarei, dar directoarea a refuzat să pună la dispoziție înregistrări video.

Înregistrări cu jignirile adresate elevilor

Înregistrarea audio cu jignirile aduse de învățătoare a fost publicată de Ziarul Amprenta. Pe înregistrare se poate auzi cum învățătoare îi jignește în mod repetat pe elevii de 7 ani.

„Tâmpita pământului! Mi-ai lipsit o săptămână şi te-a apucat vânzoleala! Ce ai? Dă-te fată și tu aici”, i se adresează ea unei eleve. „Vino încoace, stâmbule! Te-ai strâmbat de tot! (…) Măi, dar speriați mai sunteți!”, mai spune femeia. „Dă-ți peste gură! Gura închisă, vreau liniște! Dă-ți, măi, una peste gură și tu, și tu! Dacă aud o șoaptă”, mai spune ea.

În comunicatul de presă în care anunță începerea cercetării, IPJ Constanța precizează că polițiștii au fost alertați privind acest caz din 10 ianuarie, iar, în urma verificărilor, au decis marți să deschidă un dosar penal pentru purtare abuzivă.

„La data de 10 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că un cadru didactic de la o unitate de învățământ din Municipiul Constanța ar fi agresat fizic, în repetate rânduri, o elevă de 7 ani. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă”, a transmis IPJ Constanța.

Mama care a vorbit cu presa locală a precizat că sunt mai mulți copii care au căzut victime învătățoarei.

„Pe 11 ianuarie 2024 am mers la DGASPC. Până la urmă, dacă nu am reușit să vedem înregistrările cu clasa, am recurs la microfoane. Sperăm ca, acum, cineva să ne creadă, în sfârșit. Am ajuns la consiliere psihologică. Plângerea a fost înregistrată la IPJ Constanța în ianuarie 2024, si abia în februarie au decis începerea urmăririi penale. Suntem cam 6-7 copii în această situație. majoritate de etnie turcă”, a precizat părintele.

Reacția învățătoarei

Învățătoarea a negat toate acuzațiile și a precizat că sunt „insinuări” ale unui singur părinte, în timp ce restul sunt mulțumiți de activitatea ei.

„Toate actele le avem la școală. S-au dezmințit toate acuzațiile, doamna respectivă a rupt toate legăturile cu școala din luna decembrie 2023. Toate aceste acuzații sunt numai insinuările dânsei”, a transmis învățătoarea pentru Ziarul Amprenta.

„Toți părinții sunt alături de mine, am preluat această clasă din cauză că fosta învățătoare nu a mai putut stăpâni copiii. Au insistat foarte mult părinții, sunt mulțumiți, încântați. Numai această doamnă este nemulțuumită. Nu are pe nimeni din colectivul clasei care să îi fie alături”, a mai precizat cadrul didactic.

Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar Constanța care au spus că o cercetează disciplinar pe învățătoare.