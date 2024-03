ESENTIAL Luni, 25 Martie 2024, 10:39

România se află la un moment de cotitură în ceea ce privește antreprenoriatul, cu o dinamică și un potențial în creștere. În acest context, susținerea viitorilor antreprenori încă din etapa studiilor devine esențială pentru a valorifica această energie inovatoare și pentru a transforma țara noastră într-un hub de afaceri vibrant.

Fondul de burse pentru studii de business NN România și EA - Entrepreneurship Academy Foto: NN

În 2023, NN Romania a lansat primul fond de burse pentru educația practică de business a generațiilor viitoare de antreprenori, împreună cu EA - The Entrepreneurship Academy, marcând un pas semnificativ spre susținerea și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România. Fondul a pornit cu burse de 200.000 de euro care susțin deja educația studenților cu posibilități limitate în primul an de studii la EA - The Entrepreneurship Academy.

Inițiativa continuă în acest an, NN Romania și EA - The Entrepreneurship Academy angajându-se să sprijine educația mai multor tineri care visează să devină antreprenori. Prin acest fond, NN oferă nu doar susținere financiară, ci și mentorat, acces la un ecosistem de business și oportunități de networking care asigură o abordare holistică în dezvoltarea competențelor antreprenoriale, consolidând astfel poziția României ca un viitor hub de business în Europa.

„Bursele din fondul pe care l-am creat ajută tinerii cu posibilități financiare limitate să beneficieze de studii aplicate de business și să facă parte dintr-o comunitate unde pot învăța unii de la ceilalți, din provocări și bune practici, dar și de la mentorii care își împărtășesc experiența și expertiza pentru a contribui la succesul lor”, spune Kuldeep Kaushik, CEO al NN România.

În perioada studiilor la EA - The Entrepreneurship Academy, fiecare student își deschide propriul business și învață să-l crească prin cursuri aplicate de învățare practică: cursuri de cash flow, balance sheet, drept, project management, vânzări, digital și marketing. Studenții au parte de vizite în 100 de companii din România și cel puțin 20 din străinătate, aproape cinci luni de experiențe de învățare în Europa, SUA și Asia, ore de mentorat în afaceri, cursuri predate de experți în afaceri, sesiuni intense de lucru pentru provocări reale lansate de companii mari, precum și o listă prețioasă de contacte pentru viitorul proiectelor lor.

„Mă bucur că am ocazia să fiu una dintre persoanele care au primit bursa de la NN, pentru căm-a ajutat să mă înscriu la școală și să îmi ating țelurile, să mă conving că dacă vrei, orice este posibil”, spune Izabela Capră, bursieră NN România și The Entrepreneurship Academy în 2023. „E foarte importat pentru mine că sunt bursier NN, a contribuit foarte mult la posibilitatea de a învăța în această universitate”, adaugă și Mihnea Țurloiu, un alt bursieri din generația 2023.

Tineri cu posibilități financiare care vor să studieze la EA - The Entrepreneurship Academy pot aplica pentru anul universitar 2024-2025 și pentru o bursă care să le susțină educația. Iar mediul de business și societatea poate contribui la educația mai multor viitori antreprenori. Orice companie sau persoană fizică poate investi în viitorul tinerilor antreprenori români, accesând pagina www.nn.ro/doneaza-burse-ea. Companiile pot redirecționa 20% din valoarea impozitului anual pe profit sau pe venit. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din valoarea impozitului anual pe venit sau pot face contribuții personale, unice sau recurente.