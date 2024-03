Articol susținut de Jidvei Vineri, 22 Martie 2024, 10:13

În luna martie, Jidvei are extraordinarul privilegiu de a fi desemnat vinul oficial al vernisajului celei mai ample expoziții retrospective Brâncuși din lume, găzduită de Centrul Pompidou din Paris. Expoziția se va desfășura în perioada 27 martie - 1 iulie 2024, sub înaltul patronaj al președintelui Emmanuel Macron.

În premieră, Jidvei devine vinul oficial al cele mai ample expoziții Brâncuși din lume, organizată la Paris Foto: Jidvei

Gândită ca un omagiu adus „părintelui sculpturii moderne”, expoziția Brâncuși face parte dintr-o serie de evenimente extraordinare care marchează închiderea Centrului Pompidou pentru o perioadă de 5 ani.

În cadrul evenimentului de deschidere, călătoria prin universul operei lui Brâncuși va fi presărată cu accente și arome din inima Transilvaniei - prin intermediul colecțiilor de vinuri exclusiviste semnate Jidvei. Personalități remarcabile din întreaga lume vor degusta vinurile Owner’s Choice Maria Fetească Albă,Pinot Noir Roșu 2019 și Mysterium Roze, în timp ce vor parcurge drumul artistic al Maestrului.

Este pentru prima oară când un producător de vin din România are privilegiul de a participa la un eveniment de o asemenea anvergură culturală internațională.

“Faptul că, la aniversarea a 75 de ani de existență, brandul Jidvei a fost desemnat să ducă un strop de autenticitate din inima Transilvaniei în inima Parisului, omagiindu-l pe Constantin Brâncuși, ne onorează nespus. Este un moment de o importanță unică în viața unui român și un moment istoric pentru vinul românesc.

Ne dorim ca toți cei care apreciază frumusețea și universalitatea artei lui Constantin Brâncuși, prezenți la eveniment, să descopere vinurile Jidvei, ca parte din acest tribut adus geniului său.” – Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei.

Organizată cu sprijinul instituțional al Ambasadei României în Franța și a Institutului Cultural Român din Paris, expoziția retrospectivă Brâncuși reunește în premieră cel mai remarcabil ansamblu de lucrări ale marelui sculptor. Un amplu dialog între operele deținute de Centrul Pompidou și cele aparținând unor colecționari particulari sau aflate în colecțiile permanente ale unor mari muzee ale lumii (Tate Modern, MoMA, Guggenheim, Philadelphia Museum of Art, the Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Național de Artă al României etc.), la care participă peste 120 de sculpturi, precum și fotografii, schițe, filme, materiale de arhivă, unelte și obiecte de mobilier, culminând cu atelierul maestrului.

Jidvei este singurul brand de vin din România inclus de către Luxury Lifestyle Awards în Top 100 cei mai buni producători de vinuri și distilate premium din lume.

*Despre Constantin Brâncuși

Figură emblematică a sculpturii din secolul al XX-lea și a istoriei modernității, Constantin Brâncuși s-a născut în 1876 la Hobița, în România. Din 1904 până la moartea sa în 1957, a trăit și a lucrat la Paris, unde a creat cea mai mare parte a operei sale. În 1957, după ce a fost refuzat de statul român, artistul a donat statului francez, prin testament, întregul său atelier. Reconstruit în 1997, Atelierul Brâncuși cuprinde 137 de sculpturi și 87 de socluri originale, 41 de desene, 2 picturi și păstrează peste 1.600 de plăci fotografice de sticlă și copii originale.

*Despre Centrul Pompidou din Paris

Inaugurat în 1977, Centrul Pompidou deține cea mai bogată colecție de artă modernă și contemporană din Europa și a doua ca mărime din lume, peste 120.000 opere. Viziunea fondatorilor, George și Claude Pompidou, a fost aceea de a crea un centru de artă și cultură unic, un spațiu de dialog între artiști și public. Centrul Pompidou găzduiește simultan Muzeul Național de Artă Modernă și Contemporană - cu o reputație internațională, o mare bibliotecă publică, un centru de creație industrială și un centru de cercetare și creație muzicală (Ircam).

*Despre Jidvei

Jidvei, cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România(D.O.C. Jidvei), este primul brand românesc de vin inclus în elita celor mai prestigioși 100 producători de vinuri și distilate premium din lume, în Top Luxury Lifestyle Awards 2023.

Grupul Jidvei deține cea mai mare plantație viticolă din Europa cu proprietar unic, 2.500 hectare situate chiar în inima Transilvaniei și patru crame, aflate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu, precum și unul dintre cele mai diversificate portofolii de produse de pe piața națională a vinului, variind de la vinuri liniștite la vinuri spumante, vinars și must.

Simbolul vinurilor Jidvei este Castelul Bethlen-Haller, un loc plin de farmec, unde se desfășoară activități de oenoturism pentru a face cunoscută povestea Țării Vinului, ținut al podgoriilor nesfârșite de viță-de-vie, al cetăților de basm și al bisericilor fortificate săsești.

