Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Florin Barbu a explicat, luni, referitor la afirmaţiile sale în care îl cita cu admiraţie pe fostul dictator Nicolae Ceauşescu, că „poate a fost o declaraţie neinspirată a mea” şi nu are cum să fie nostalgic după regimul comunist, fiindcă aveam 10 ani la Revoluţie. „Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a adăugat ministrul PSD, potrivit News.ro.

Florin Barbu Foto: Inquam Photos / Saul Pop

„Da, aici cred că nici eu nu am răspuns corect şi nu m-am referit la Ceauşescu. În al doilea rând, am văzut în presă…nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist pentru că eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a declarat Florin Barbu, luni la TVR 1.

Ministrul Agriculturii a adăugat că, „a fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie” şi a explicat că săptămâna trecută a fost una încărcat, deoarece a avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, a mers şi în teritoriu să stea de vorbă cu fermierii, atât cu privire la sistemul de irigaţii, cât şi despre domeniul zootehniei şi vegetal.

„Poate că a fost o declaraţie neinspirată a mea. Sigur, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte încărcată, am avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, am mers şi în terioriu pentru că foarte mulţi fermieri, atât în sistemul de irigaţii, cât şi în zootehnie şi vegetal solicită prezenţa mea să discutăm despre proiectele pe care le vom lansa începând cu luna iulie. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie. Dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceauşescu”, a conchis Barbu.

Noile declarații vin după ce, miercurea trecută, Florin Barbu și-a justificat acțiunile în legătură cu afacerea „Stuful din Deltă” printr-un citat din Nicolae Ceaușescu.

„Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României.”, a spus ministrul agriculturii săptămâna trecută.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a confirmat, pe 3 martie, deschiderea unei anchete privind subvențiile din bani europeni pentru stuful din Delta Dunării, care ar fi urmat să ajungă la firme din anturajul liderului PSD Paul Stănescu.

Echipa „România, te iubesc!” arăta într-o anchetă din octombrie 2023 cum o modificare legislativă promovată de actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, transforma terenurile din Deltă în pășuni pentru care se pot primi subvenții.

Ministrul PSD Agriculturii, Florin Barbu, a susținut că decizia de a-l demite pe liberalul Ionuţ Lupu de la șefia APIA i-a aparținut și că a discutat și în partid despre „incompetența acestuia”, subliniind că hotărârea sa a avut la bază „întârzierile la plată a subvenţiilor către fermieri şi blocajul din sistem”.