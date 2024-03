Articol susținut de Regina Maria Miercuri, 13 Martie 2024, 15:16

Dureri atroce, care țin ani în sir. Afectarea vieții de cuplu. Infertilitate și imposibilitatea de a aduce pe lume un copil. Riscuri majore precum ocluzia intestinală. Așa arată tabloul unei boli care afectează o femeie din 10 la nivel mondial.

Dr. Voicu Simedrea este fondatorul Endo Institute și operează la Spitalul Premiere Regina Maria din Timișoara Foto: Regina Maria

Specialiștii numesc endometrioza „cancerul care nu ucide” și o compară din punctul de vedere al frecvenței cu diabetul, deși încă nu beneficiază de aceeași atenție publică, în ciuda efectului la fel de devastator asupra sănătății.

Endometrioza este o afecțiune cronică, cu impact major mai ales în perioada fertilă a unei femei. Boala presupune dezvoltarea în afara uterului a unui țesut similar celui endometrial și poate apărea la nivelul ovarelor, trompelor uterine, vaginului, dar și pe intestine, uretere sau pe vezica urinară.

Pacientele cu endometrioză descriu cel mai bine modul cum boala le afectează calitatea vieții, uneori de la vârste foarte fragede.

Teodora, pacientă cu endometrioză

„Suferința mea a început undeva pe la vârsta de 9 ani, cu o înțepătură puternică în zona buricului. Această durere nu ceda decât prin băi foarte fierbinți. Era o durere atât de cruntă încât nu puteam să respir, nu puteam merge, nimic. Și această durere dispărea de tot abia următoarea zi, după ce dormeam. Am simțit această durere până la vârsta de 23 de ani”, descrie simptomele bolii Teodora, studentă în Timișoară care se confruntă cu endometrioza.

Femeile care suferă de endometrioză spun că întreaga lor viață se organizează în jurul bolii, care implică uneori riscuri vitale. În multe situații, pacientele trăiesc ani în șir cu boala, care este dificil de diagnosticat. Deseori, durerea este pusă pe seama durerilor menstruale și este investigată abia atunci când devine de nesuportat.

Atenție la durerile mari și infertilitate!

„Am avut o pacientă pe care am examinat-o în urmă cu mulți ani, i-am spus că are o boală avansată, avea dureri foarte mari, i-am spus că trebuie să se opereze, a refuzat operația, a dispărut pentru doi ani. Și dintr-odată m-a sunat și mi-a spus:«Dacă nu mă operați luna viitoare, eu mă sinucid». Și îmi spunea că în timp ce vorba cu mine la telefon, stătea pe pervazul geamului la etajul 4 și contempla să se arunce. Deci durerile pot fi atroce”, spune dr. Voicu Simedrea, chirurg de excelență în tratarea multidisciplinară a endometriozei, fondatorul Endo Institute, primul și singurul centru de excelență din România dublu acreditat international de European Endometriosis League (EEL) și Surgical Review Corporation (SRC).

Însă durerea nu este singurul simptom al endometriozei, mai spune dr. Voicu Simedrea, sublinind aspectul complex al bolii.

„Nu numai durerea trebuie să le alerteze pe femei, infertilitatea trebuie să le alerteze pentru că 50 la sută din pacientele infertile prezintă endometrioză. Tulburările de tranzit trebuie să le alerteze, tulburările de micționare trebuie să le alerteze, diverse probleme care par a fi neurologice, dar de fapt sunt suferințe ale nervilor cauzate de endometrioză.”

Diagnosticarea: este nevoie de medici ginecologi care au experiență în depistarea și tratarea endometriozei

De multe ori, endometrioza rămâne mulți ani nediagnosticată. Aceasta pentru că fie pacientele se obișnuiesc cu durerea, o acceptă ca fiind ceva normal, fie se adresează unor medici care nu sunt specialiști în această boală. Boala se diagnostichează corect de către medicii ginecologi care au experiență în depistarea și tratarea endometriozei prin consult, ecografie, dar și RMN cu protocol de endometrioză, în cazurile avansate, când boala este localizată în alte zone decât cele pelvine. În cazul în care nu ajung la specialiștii în endometrioză, pot apărea riscuri majore pentru sănătatea și fertilitatea pacientelor.

„Din experiența noastră, prima mare problemă este că în general, în centrele în care nu se practică endometrioza zilnic și chirurgii nu sunt rutinați cu această patologie, se întâmplă următorul fenomen: chirurgii sunt foarte agresivi cu chistele ovariene, cu leziunile ovariene, produc traumatisme ireversibile asupra țesutului ovarian care se soldează cu o pierdere a rezervei ovariene. Și aici deja noi nu mai putem ajuta: rezerva ovariană odată pierdută, este iremediabil pierdută. Și a doua problemă este că leziunile care de fapt sunt cele periculoase pentru pacientă, cum ar fi leziunile de endometrioză profundă, leziuni de intestin, atract urinar, de nervi, acelea sunt de cele mai multe ori fie ignorate, fie nedepistate în timpul operației”, declară dr. Voicu Simedrea.

Tratamentul: „Chirurgia minim invazivă este standardul de aur în chirurgia endometriozei”

La ora actuală, și femeile din România depistate cu endometrioză pot beneficia de tratamente la nivelul celor practicate în clinicile cu reputație din Europa și Statele Unite ale Americii. Aceste tratamente complexe se pot face cu succes la Endo Institute din cadrul Spitalului Premiere Regina Maria din Timișoara. Echipele multidisciplinare de specialiști, coordonate de dr. Voicu Simedrea, au la activ mii de cazuri de endometrioză, cărora le aplică protocoale personalizate, în funcție de gravitatea bolii, protocoale care pot include terapii medicamentoase și intervenții chirurgicale de extirpare a formațiunilor endometriozice.

„Chirurgia minim invazivă este standardul de aur în chirurgia endometriozei pentru că îți oferă în primul rând o vizualizare a câmpului operator mult mai bună decât chirurgia clasică. Vedem cele mai fine structuri, putem să folosim tehnici de colorare care ne evidențiază structuri cum ar fi ureterele, vascularizația intestinelor. În plus, avem instrumente foarte fine cu care putem accesa spații anatomice greu accesibile prin chirurgia clasică. Din punctul meu de vedere, chirurgia minim invazivă este net superioară metodelor clasice de operat, atât în ceea ce privește vizualizarea, cât și în ceea ce privește actul operator în sine”, descrie beneficiile chirurgiei minim invazive dr. Voicu Simedrea.

„Luni am fost operată, joi externată și vineri am făcut 3.000 de pași prin mall!”

Iar rezultatele unui act medical bine condus sunt imediat remarcate de către paciente.

„În 13 noiembrie, am fost operată de endometrioză gradul 4 cu rezecție de rect plus chisturi ovariene și un chist pe vezică. Toate acestea au fost eliminate în urma operației. După operație, m-am simțit extraordinar de bine, surprinzător de bine. Luni am fost operată, joi externată și eu vineri am făcut 3.000 de pași prin mall. Medicamente nu am luat, după operație nu am avut dureri. Țin să specific asta pentru că toată lumea întreabă, după operație, ce dureri ai, cum te simți, ce medicamente iei. Am luat un singur calmant chiar în ziua în care am ieșit din spital, în rest nu a fost necesar. Apoi am continuat cu mișcarea, deci mersul pe jos, simțeam că-mi face bine și că mă ajută”, povestește Norina, o altă pacientă a medicului Voicu Simedrea.

Norina, pacientă cu endometrioză

Dacă vorbim despre tratamentul medical al bolii, el se desfășoară pe o perioadă lungă de timp, este un tratament cronic, îmbunătățirile vin lent, dar sunt consistente de-a lungul timpului.

„În ceea ce privește managementul chirurgical, operația este «game changer». Adică pacientele pe care noi le operăm sunt paciente cu scor mare al durerii pentru că asta este principala indicație a operației, adică vorbim de dureri de 9, 10 pe scara vizuală analogică. 10 pe scara vizuală analogică este o durere comparabilă cu amputația unui membru. Așa dureri au aceste paciente. Iar după operație, în 90 la sută din cazuri, aceste paciente prezintă un scor al durerii de 2,3, adică sunt dureri care până la urmă sunt normale în contextul unei menstruații. În ceea ce privește concepția, avem o rată de concepții spontane de 40 la sută și o rată cumulativă de concepții de 55 la sută. Adică acestea sunt cifre bune, care ne recomandă. Suntem practic acolo unde sunt toate centrele mari din lume, centrele de excelență în managementul endometriozei”, mai spune dr. Simedrea.

Performanțele sunt posibile datorită experienței de 10 ani a centrului Endo Institute, a abordării multidisciplinare a bolii, dar și a evaluării constante a rezultatelor de către organisme internaționale cu reputație în managementul endometriozei.

„Vorbim aici despre Liga Europeană de Endometrioză, a cărei acreditare o avem de 4 ani, și la Surgical Review Company care este instituția americană care evaluează centrele de excelență chirurgicale în general și a cărei acreditare o avem de doi ani. Deci ne-am raportat la aceste organisme tocmai ca să putem să livrăm un act medical de calitate și această calitate să fie auditabilă și această calitate a actului medical să nu scadă de-a lungul timpului. Pentru că noi, dincolo de acreditări, trebuie să ne reacredităm la 2,3 ani. Aceasta presupune un proces de evaluare. Noi trebuie să livrăm toate datele pe care le avem cu privire la paciente către aceste centre, centrele le auditează și avem un dialog permanent cu aceste instituții de acreditare. Și aceste efort pe care îl facem noi și pe care îl fac și ei, de fapt cresc calitatea actului medical și nu ne dau voie să lăsăm ștacheta mai jos”, adaugă specialistul.

Teodora și Norina sunt doar două dintre pacientele cărora medicul Voicu Simedrea le-a redat sănătatea și le-a ameliorat calitatea vieții. Recunoscătoare echipelor care le-au ajutat să treacă peste momentele mai dificile, cele două femei au câteva sfaturi pentru cele care încă se confruntă cu dureri sau stări cumplite de disconfort care pot sugera endometrioza.

„Nu e de stat acasă când ești foarte balonată, constipată, ai dureri menstruale sau menstre abundente”

„Ce le-aș sfătui eu? În primul rând, să meargă la medic, la ginecolog, iar în momentul în care apar chisturi endometriozice sau sunt diagnosticate cu endometrioză sau suspecte de endometrioză, să se adreseze unui specialist ginecolog în endometrioză. Eu am foarte, foarte mare încredere în domnul doctor Simedrea și pentru că e foarte implicat și atent cu tot ce se întămplă. Nu e de stat acasă când ești foarte balonată, constipată, ai dureri menstruale sau menstre abundente. Acest lucru nu este normal. Și se poate să scapi de acestea, de toate simptomele, ceea ce e extraordinar”, spune Norina.

„Sfatul meu pentru femeile care suferă de endometrioză este să fie puternice, să nu se dea niciodată bătute și să nu lase pe absolut nimeni să le spună că absolut totul se petrece în mintea lor. Acele dureri sunt reale și chinuitoare”, adaugă Teodora.

Legătura dintre endometrioza și stilul de viață

Dr. Voicu Simedrea este de părere că stilul de viață care s-a schimbat a dus la creștere numărului de cazuri de endometrioză în România

Există mai muți factori incriminați în apariția endometriozei, însă nu se știe cu precizie care este cel care face ca pacientele să se confrunte cu simptomele care le afectează major calitatea vieții. „Ceea ce este foarte ciudat din punctul meu de vedere este că această boală a explodat în România,după Revoluție. Generația anterioară de ginecologi aveau puține cunoștințe cu privire la endometrioză pentru că se întâlneau extrem de rar cu ea. Problema este de ce incidența a crescut așa de mult, de ce acum asistăm la această creștere a incidenței în rândul adolescentelor. Și, din punctul meu de vedere, e clar că este vorba despre schimbarea stilului de viață a femeii postdecembriste, ca să spunem așa. Trebuie să înțelegeți că absolut tot ceea ce este în jurul nostru ne intoxică până la urmă, adică hrană, aer, cosmetice, tampoane igienice. Toate pot să contribuie la apariția și la dezvoltarea endometriozei”, concluzionează dr. Voicu Simedrea.

