Marți, 12 Martie 2024, 09:39

În medie, în România sunt raportate 160 de cazuri de violență domestică pe zi. Cele mai multe se întâmplă în spatele ușilor închise. Cu o interfață prietenoasă, aplicația Bright Sky oferă asistență și sprijin specializat victimelor violenței domestice – femei, copii și chiar bărbați. Astfel, utilizatorii pot găsi informații despre semnele și consecințele violenței domestice, precum și despre modalitățile de a solicita ajutor și sprijin.

Teodora Munteanu Foto: Hotnews

Despre funcționalitățile aplicației, dar și despre cât de util este acest instrument digital gratuit am vorbit cu Teodora Munteanu, manager de programe la Fundația Vodafone: „Ne dorim ca Bright Sky să fie un instrument care să le dea curaj să facă primii pași de conștientizare și de ieșire din relații, având acolo informații corecte și complete despre cum poate să facă lucrul ăsta în siguranță”.

Ce este aplicația Bright Sky și cui se adresează de fapt?

Teodora Munteanu: După cum bine ați spus, este o aplicație care se adresează victimelor violenței domestice, celor care vor să le ajute, care cunosc un coleg, un vecin sau o prietenă care se află într-o situație de abuz și nu știu ce să facă să le vină în ajutor. Se adresează chiar și specialiștilor care lucrează cu victimele violenței domestice, având informații corecte și complete, la îndemână, la un simplu click.

Cum funcționează aceasta, ce funcționalități are și cum ajută victimele violenței domestice?

Teodora Munteanu: Principalele funcționalități ale aplicației se referă în primul rând la un chestionar de evaluare a riscului relației. Pentru victimă cel mai important este să își dea seama că se află într-o relație abuzivă și să facă primii pași, să iasă din această relație. De multe ori, semnele abuzului sunt atât de subtile încât nu ne dăm seama că ne aflăm într-o situație de abuz sau într-o relație toxică.

Aplicația ne învață să recunoaștem semnele abuzului, să vedem care sunt alte semne ale violenței domestice în afară de violența fizică, care este evidentă. Avem un plan de ieșire, un plan sugerat de ieșire din această relație, o bază de date la care putem să apelăm cu datele de contact ale tuturor instituțiilor și organizațiilor care ajută victimele violenței domestice, care au un rol activ instituțional sau al societății civile care ajută în astfel de situații. Mă refer aici la Poliție, la Institutul de Medicină Legală, la organizațiile neguvernamentale care pot oferi sprijin juridic sau consiliere psihologică pentru victime. Și poate datele de contact al unui adăpost de urgență la care victimele pot apela în cazul în care chiar trebuie să părăsească locuința și să fugă de agresor.

Jurnalul meu – parte esențială a aplicației

Care sunt principalele resurse și informații disponibile în aplicație pentru persoanele afectate de violență domestică?

Teodora Munteanu: Da, ziceam despre această bază de date care poate fi apelată în timp real. Aplicația permite și localizarea – dacă ne aflăm, să zicem, în București, în Sectorul 1, pornim localizarea din aplicație și ne arată cele mai apropiate centre sau instituții la care putem să apelăm. Pe lângă asta, victima are la dispoziție un instrument care se numește „Jurnalul meu” la care poate apela. Sau în situațiile în care viața este pusă în pericol, poate apela 112 direct din aplicație, fără să mai fie nevoie să iasă din aplicație și apoi să caute numărul de telefon.

Ce presupune acest jurnal despre care ați menționat dumneavoastră?

Teodora Munteanu: Este un instrument important din aplicație, pentru că poate să documenteze semnele abuzului, iar această documentare poate fi folosită ulterior în justiție pentru obținerea ordinului de protecție sau chiar și în fața poliției, pentru emiterea ordinului de restricție provizoriu. Ce poate trimite victima? Înregistrări video, audio, poze sau poate scrie ca într-un jurnal fizic și toate aceste informații le trimite către o adresă de e-mail pe care o alege, o adresă confidențială pe care nu o știe abuzatorul, astfel în timp se strâng dovezi pe care le poate folosi mai departe în justiție. De regulă, abuzul nu se întâmplă o dată și gata, de aceea când ajungi în fața instanței, în fața poliției, trebuie să ai cu ce să demonstrezi că ești abuzată.

Ghid de siguranță în mediul online

Care sunt cele mai accesate funcții din aplicație și câte persoane au descărcat-o până acum?

Teodora Munteanu: A fost o surpriză și pentru noi să constatăm că numărul de persoane care au accesat aplicația este mare. Vorbim de aproximativ 90.000 de persoane de la lansare și până în prezent – cele care au descărcat efectiv aplicația sau au accesat varianta web. Există și o variantă de website a aplicației pe care o poți accesa pe laptop sau pe tabletă. Cele mai accesate secțiuni au fost ghidurile, în special cele prin care aflăm despre formele de abuz, chestionarul de evaluare a siguranței în relație și există acolo, foarte important, un ghid de siguranță în mediul online, pe care victimele l-au accesat cu prioritate sau nu neapărat victimele, dar cei care au vrut să afle informații. Pentru că, mai nou, în ultimii ani, și violența cibernetică, hărțuirea online sunt forme ale violenței domestice care se pedepsesc prin lege.

Aplicația a fost dezvoltat în colaborare cu Poliția Română. Astfel, toate informațiile din aplicație sunt actuale, la zi, conform legislației din România, conform procedurilor noastre pe care le avem. Alături de Poliția Română am avut suportul Asociației Necuvinte și al Asociației Code for Romania.

Aplicația este disponibilă în România din anul 2020. De cât timp a fost nevoie pentru lansarea acesteia și care au fost etapele?

Teodora Munteanu: N-am avut nevoie de mult timp. Am început să lucrăm la aplicație în 2019. Colegii noștri de la Fundația Vodafone din Marea Britanie aveau o aplicație similară. Ne-am interesat ce presupune să o aducem în România și să o adaptăm nevoilor de aici, de la noi din țară. Am semnat parteneriatul de care vă ziceam cu Poliția Română, cu Asociația necuvinte și cu Code for Romania și s-a format un grup de lucru. Au venit și colegi din Marea Britanie, astfel a durat aproximativ un an. A fost gata fix înainte de începerea pandemiei, în mai 2020.

Câte persoane s-au înregistrat în perioada pandemiei?

Teodora Munteanu: Atunci a fost într-adevăr un grad de accesare ridicat, spunem noi, ne-a depășit așteptările. Sigur că depinde și acțiunile care se desfășoară pentru popularizarea aplicației și oamenii, situațiile politice sau economice din țară, dar a fost peste așteptări.

Informații pe înțelesul tuturor

De cele mai multe ori, copiii sunt victime ale violenței domestice sau martori ai violenței în familie. Ce măsuri ați luat pentru ca aplicația să fie accesibilă și ușor de utilizat pentru toate vârstele, inclusiv pentru persoanele care se confruntă cu diverse dificultăți sau cu restricții?

Teodora Munteanu: Într-adevăr, copiii pot fi ori martori, ori, din păcate, victime ale violenței domestice. Aplicația se adresează vârstelor 14+, pentru că sunt și informații mai sensibile pe care un copil mai mic nu le-ar înțelege și se adresează tuturor categoriilor de vârstă peste 14 ani: femei, bărbați, chiar și vârstnici. De multe ori abuzul se întâmplă și între persoanele vârstnice, din păcate, sau între ele sau tinerii care își abuzează familia, părinții ș.a.m.d. Aplicația are inserate și niște videouri scurte despre instituțiile și organizațiile care pot ajuta victimele. Ele sunt subtitrate, astfel încât le poți vizualiza și fără sonor. Aplicația este prietenoasă cu utilizatorii, deoarece conține informații pe înțelesul tuturor, chiar dacă sunt termeni juridici sau legali foarte complicați. Am încercat să-i adaptăm și să-i facem în așa fel încât utilizarea să fie cât mai prietenoasă.

Cum asigură Bright Sky confidențialitatea și securitatea datelor utilizatorilor?

Teodora Munteanu: Aplicația nu stochează niciun fel de date personale ale utilizatorului. Noi putem să vedem doar nivelul de accesări și ce secțiuni au fost utilizate mai mult. La descărcare aplicația nu-ți cere date de logare personale, nu trebuie să-ți faci un cont, nu trebuie să dai nicio informație despre tine. Ea poate fi ștearsă și reinstalată ulterior, fără să se piardă informațiile. Adresa de e-mail pe care victimele o folosesc ca să-și trimită dovezi o știu doar ele. Noi nu avem acces. În spate nu se stochează astfel de informații.

În ce mod considerați că aplicația poate contribui la schimbarea perspectivei și a abordării violenței domestice în societatea noastră?

Teodora Munteanu: Noi asta ne dorim! Scopul principal al aplicației este să schimbe mentalități, în primul rând, atât în rândul victimelor, dar și mai important, în rândul cercului mare de prieteni al societății și al instituțiilor care sunt abilitate să intervină în astfel de cazuri. Pentru că există, din păcate, încă foarte multe prejudecăți și mituri legate de violența domestică. Blamăm victima de cele mai multe ori și găsim scuze agresorului pentru faptele de violență, lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Poate fiecare dintre noi am avut prejudecăți de genul „Sigur a făcut victima ceva, dar dacă este într-adevăr în pericol, de ce nu pleacă”? Și multe astfel de prejudecăți. Victima nu pleacă pentru că de cele mai multe ori nu are unde să meargă, poate are copii și îi este teamă pentru copii.

De cele mai multe ori victimele depind financiar de agresori și nu au posibilitatea să se întrețină, însă și mai important, sunt legate în continuare afectiv de agresor și le este foarte greu să iasă din relație. Statisticile spun că o victimă se întoarce de șapte ori la agresor până să-l părăsească definitiv, să aibă acest curaj să iasă din relație de tot. Asta ne dorim, ca Bright Sky să fie un instrument care să le dea curaj să facă primii pași de conștientizare și de ieșire din relații, având acolo informații corecte și complete despre cum poate să facă lucrul ăsta în siguranță.

