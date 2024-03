Articol susținut de HPE Joi, 07 Martie 2024, 12:10

Cum contribuie Hewlett Packard Enterprise (HPE) la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale organizațiilor, încotro se îndreaptă industria IT în contextul exploziei AI și cum poate România să țină pasul cu dezvoltarea AI sunt doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul HPE Executive Summit 2024. Evenimentul, organizat de HPE și susținut de INTEL, a reunit experți cunoscuți din cadrul HPE dar și din industria IT atât din România, cât și din afara țării.

HPE Executive Summit 2024 Foto: HPE.com

Transformarea digitală a devenit o prioritate pentru multe țări, inclusiv pentru România. Potrivit lui Martin Moser, HPE VP and MD East Central Europe, fără transformare digitală nu poți face automatizare, iar fără automatizare nu poți trece la o lume a Inteligenței Artificiale (AI). Ce-și propune HPE în acest sens? Să susțină procesul de transformare digitală, să ofere soluții privind securitatea cibernetică și să contribuie la obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acești trei piloni au stat la baza prezentărilor din cadrul evenimentului ce a avut loc la București.

Ce a făcut HPE?

„Am creat o ofertă de model edge-to-cloud care conectează toate produsele pe care le avem într-o platformă HPE GreenLake ca serviciu, aceasta reprezentând o ofertă de vârf la Cloud. Așa că am transformat literalmente orice produs și l-am pregătit ca serviciu local HPE GreenLake, cloud hibrid”, a precizat Martin Moser.

De asemenea, HPE a venit cu noutăți și în ceea ce privește stocarea datelor. De exemplu, stocarea este acum foarte aproape de a deveni platforma cloud. „Așadar, am transformat asta în ceva foarte mare și oamenii încă trebuie să înțeleagă ce oferă de fapt clienților. Nu este tipul de stocare clasic pe care obișnuiam să-l construim. Încă le avem și pe acestea.” Este vorba despre este un tip de stocare modern pe care îl oferă. Cu toate acestea, reprezentanții HPE nu se opresc aici și își doresc să contribuie în continuare la un viitor digital durabil și mai prosper în România.

Strategie sigură și eficientă

Despre felul în care HPE adresează nevoile companiilor locale prin localizarea strategiei globale derivată din tendințele mondiale ale lumii IT enterprise, am vorbit cu domnul Alexandru Vilcu – Data Solutions and Compute Country Lead:

În epoca dominată de incertitudine în care trăim, auzim, din partea companiilor din regiune, o îngrijorare constantă ce provine din nevoia de a face față ritmului alert al schimbărilor economice și legislative, de a se adapta nevoilor mereu în schimbare ale clienților, de a-și crește competitivitatea și de a urmări obiectivele de sustenabilitate și responsabilitate socială. În vreme ce obiectivele organizațiilor par a gravita în jurul unor țeluri comune, fiecare companie se regăsește în puncte mai mult sau mai puțin avansate pe drumul către îndeplinirea lor. Chiar și distanța până la „capătul drumului”, adică importanța acestor obiective variază de la o companie la alta. În sprijinul acestora, HPE a dezvoltat o strategie de parteneriat prin care, cu ajutorul soluțiilor globale unice și a partenerilor locali, poate ghida companiile ce urmăresc a-și construi o strategie de AI, reducerea amprentei de Carbon, creșterea competitivității, sau creșterea eficienței prin aderarea la modelele de lucru impuse de principiile Economiei Circulare.

Spre exemplu, un motiv al succesului companiilor moderne s-a constatat a fi adoptarea unei strategii de creștere în jurul datelor informatice pe care o companie le deține. Cum ar fi dacă o companie ar putea decide în ce oraș e mai bine să deschidă un nou punct de lucru, sau dacă o anume idee de dezvoltare a unui nou produs va avea succes de piață? Sub conceptul „Data First Strategy”, HPE oferă companiilor produsele și serviciile necesare extragerii informațiilor relevante decidenților, prelucrarea, stocarea, distribuirea și protejarea și securizarea datelor, indiferent de cantitatea, distribuția lor geografică sau tipul acestora. În practică, puterea companiilor de a lua decizii rapide, asistate de modele AI, bazate pe date corecte și complete duce la creșterea competitivității la un nivel ce nu putea fi anticipat în urma cu 5 ani.

Ce ne rezervă viitorul dominat de AI

Despre lumea inteligenței artificiale, dar și despre construirea unui ecosistem durabil și de încredere a vorbit Iveta Lohovska, HPE Chief Technologist for AI, Data and Supercomputing. Cât de bine credeți că este poziționată România pentru a capta revoluția AI? De ce toată lumea vorbește despre AI? Potrivit expertului, AI este o revoluție mai mare decât internetul, datorită naturii disruptive pe care o va avea pentru muncă, dar și a oportunităților pe care le va aduce. ChatGPT, MidJourney, Remini sunt doar câteva dintre platformele de inteligență artificială lansate. Iveta Lohovska susține că trebuie să învățăm să folosim aceste instrumente pentru a ne simplifica viața și munca.

„Cine va cuceri lumea? Nu inteligența artificială. Oamenii care învață de fapt cât mai repede posibil să o folosească. Și asta am văzut-o în munca mea ca asistent universitar, ca profesor universitar și, de asemenea, în munca mea în cadrul HPE”, a menționat Iveta Lohovska.

Aceasta a mai subliniat că compania se ocupă de inteligență artificială și că o face cu o complexitate ridicată. HPE a mizat pe resursele open source, deoarece consideră că open source stimulează inovația, în special în spațiul AI. Iar conform IDC, HPE este lider de piață în domeniul serviciilor de inteligență artificială.

Abordarea de tip Cloud

Florian Bettges, HPE Head of Cloud Services Category Central Europe a vorbit despre soluțiile de cloud hibrid, despre beneficii, dar și despre HPE GreenLake.

Un cloud hibrid utilizează atât sisteme cloud privat cât și public pentru a efectua funcții distincte în cadrul aceleiași organizații. Soluția pe care o oferă compania este HPE GreenLake, prin care livrează sisteme complete, care includ componente hardware, soluții software și servicii cloud integrate nativ în pachete special concepute pentru a acoperi o gamă cât mai extinsă. „ HPE GreenLake vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele operaționale și financiare”, a menționat expertul.

Industria IT în contextul exploziei AI

Dacă încă nu știți ce face HPE Financial Services, Julie Da Silva, HPE Global Accounts Asset Upcycling Services, a oferit mai multe informații. De fapt, spune că este ramura de management al activelor și finanțare a HPE. Mai exact, combină cunoștințele tehnologice, expertiza financiară și se concentrează pe sustenabilitate pentru a crea cicluri de viață IT mai inteligente pentru clienți și parteneri. Mai exact, expertul subliniază că este și motorul HPE GreenLake.

„Dar ceea ce vrem să facem este să creăm o colaborare și un parteneriat mai strategic cu clienții noștri. (...) Indiferent ce aleg să facă, fie că doresc să facă upgrade și să scape de echipamentele lor existente sau dacă doresc să-și mențină echipamentele pentru mai mult timp, am creat un serviciu sau un program care îi poate ajuta cu orice strategie”, a subliniat Julie Da Silva.

România și dezvoltarea AI

Martin Moser a menționat că vede un potențial major pentru România în ceea ce privește piața IT de aceea va investi în țara noastră. Acesta susține că România are cel mai mare potențial față de Cehia, Slovacia și Ungaria.

În ceea ce privește inteligența artificială, Iveta Lohovska a subliniat că cel mai important indicator al succesului este capitalul uman în acest domeniu, iar din punctul său de vedere România, în comparație cu multe alte țări, are acest capital uman. De asemenea, a explicat de ce are nevoie România ca să țină pasul cu dezvoltarea AI. Astfel, colaborarea cu universități, centre de cercetare, precum și parteneriatele cu startup-uri și cu companii inovatoare ne pot oferi o poziție valoroasă.

Când vine vorba de furnizarea de soluții de top în industrie, HPE conduce prin inovație cu managementul său ușor de utilizat, accesibil de oriunde din lume și care raportează amprenta de carbon a infrastructurii de calcul HPE, prezent pe cele mai sigure servere Proliant de până acum – ajunse la generația a 11-a – cu ajutorul celei mai noi tehnologii Intel. Cu peste 40 de ani de parteneriat, HPE și Intel oferă cea mai bună performanță și cel mai bun raport de consolidare care va ajută să economisiți energie, bani, spațiu, timp și să reduceți riscurile asociate cu securitatea cibernetică, a spus Florin Andrieș, HPE Servers Category Manager.

Martin Moser, HPE VP and MD East Central Europe a reunit în cadrul HPE Executive Summit 2024 mai mulți specialiști din domeniul IT dar și din cadrul HPE. Printre speakerii care au fost prezenți la eveniment se numără Alexandru Vilcu, Data Solutions and Compute Country Lead, Dragoș Dan, HPE Services Country Lead, Andrei Savin, Brinel General Manager, Valentin Vancea, Patria Bank COO, Iveta Lohovska, HPE Chief Technologist for AI, Data and Supercomputing, Florian Bettges, HPE Head of Cloud Services Category Central Europe, Julie Da Silva, HPE Global Accounts Asset Upcycling Services, Florin Andrieș, HPE Servers Category Manager, dar și jurnalistul Florin Negruțiu.

