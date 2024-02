ESENTIAL Vineri, 23 Februarie 2024, 15:19

Fostul șef al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Ionuț Lupu a făcut primele declarații în legătură cu afacerea „Stuful din Deltă”, după ce a fost demis, marți, de ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu. El spune că angajații APIA din Tulcea „s-au grăbit destul de mult” să autorizeze anumite plăți, iar asta i-a „ridicat suspiciuni”.

Fostul director APIA, Ionuț Lupu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul PSD Agriculturii, Florin Barbu, a susținut că decizia de a-l demite pe liberalul Ionuţ Lupu de la șefia APIA i-a aparținut și că a discutat și în partid despre „incompetența acestuia”, subliniind că hotărârea sa a avut la bază „întârzierile la plată a subvenţiilor către fermieri şi blocajul din sistem”.

„Nu pot să fac nicio speculație cu referire la ceea ce se află în spatele acestei decizii. Pot să spun doar atât: din punctul meu de vedere, succesiunea evenimentelor a fost următoarea: în data de 19 decembrie am primit decizia pentru numirea ca director general APIA.

Abia în data de 28 decembrie am reușit semnarea contractelor pentru dezvoltarea de soft. Suntem într-o logică destul de nesănătoasă, în condițiile în care la nici două luni de la semnarea contractelor pentru dezvoltare de soft eu să fiu acuzat de întârzieri în plata subvențiilor”, a spus Ionuț Lupu, vineri, la Digi24.

„Ministrul Agriculturii a fost informat de către mine aproape zilnic cu privire la situația unor plăți”

Fostul șef al APIA spune că ministrul Agriculturii a fost ținut în permanență la curent cu privire la plățile făcute de către APIA și că acuzațiile la adresa lui „sunt total nefondate și neserioase”.

„Ministrul Agriculturii a fost informat de către mine aproape zilnic cu privire la situația unor plăți, cu situația dezvoltărilor de soft. Împreună cu dumnealui am participat la discuțiile cu dezvoltatorul de soft, cu colegii din APIA. Toate aceste acuze sunt total nefondate și neserioase, având în vedere că se discută într-o intervenție a domniei sale de plăți întârziate de peste 400 de milioane de euro”, a declarat Lupu.

El s-a declarat dezamăgit de Florin Barbu, pe care îi descrie ca fiind „amicul de acum câteva săptămâni”.

„Nemulțumirea mea pleacă din faptul că nici domnul secretar de stat Adrian Pintea, fostul director general APIA, nu a făcut toate diligențele astfel încât măcar semnarea de contracte să poată fi făcută mult mai înainte (…). Chiar sunt total dezamăgit de felul în care Florin Barbu, amicul de acum câteva săptămâni, a putut să pună problema”, a mai spus Lupu, la Digi24.

Fostul director APIA, despre plățile făcute pentru afacerea „Stuful din Deltă”: „O cadență a colegilor mei din Tulcea pe care au am considerat-o nesănătoasă”

Ionuț Lupu a spus că nu vrea să facă „nicio legătură politică”, dar a punctat că angajații APIA Tulcea „s-au grăbit destul de mult” să autorizeze anumite plăți.

„Nu aș vrea să fac nicio legătură politică sau să folosim vreun nume. Este vorba despre niște beneficiari care au solicitat subvenții pe agricultură, vorbim de o cadență a colegilor mei din Tulcea pe care eu am considerat-o nesănătoasă.

S-au grăbit destul de mult să meargă către autorizare plăți într-un timp foarte scurt, în momentul în care eu nu mă aflam în instituție, având două zile de concediu. Au fost niște lucruri care mie mi-au ridicat suspiciuni.

Am cerut puncte de vedere de la direcțiile abilitate: direcția juridică, direcția control teren, direcția antifraudă. Două dintre acestea mi-au dat puncte de vedere negative cu referire la efectuarea plății”, a mai declarat fostul șef APIA.



Anunțul demiterii șefului APIA

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), liberalul Ionuţ Lupu, a fost demis, marţi seară, de ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, din cauza „întârzierilor la plată a subvenţiilor către fermieri şi a blocajului din sistem”.

„Am semnat ordinul de demitere al directorului general al APIA, Ionuţ Lupu, în această seară, din cauza întârzierii plăţilor către fermieri şi a blocajului din sistem”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru agenția Agerpres.

„Am avut şedinţă în această seară despre plata subvenţiilor şi deblocarea noilor scheme pentru fermieri, dar acesta nici măcar nu a venit în instituţie. Le-am dat termen celor de la APIA ca în două săptămâni să plătim Ajutoarele Naţionale Tranzitorii şi eco-schema PD-04 privind înverzirea”, a adăugat Barbu.

G4Media.ro a scris, citând surse, că șeful APIA, Ionuţ Lupu, făcuse în urmă cu câteva săptămâni o plângere la DNA în care a denunţat presupuse presiuni asupra lui pentru a debloca plăţile pentru stuful din Deltă.

Întrebat, miercuri, de jurnaliști, despre demiterea șefului APIA, ministrul PSD al Agriculturii a insistat că a fost decizia sa: „A fost decizia mea. Am discutat și-n partid. Am spus incompetența pe care o are domnul Lupu. A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români. Și am luat această decizie”.

Liderii coaliţiei, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au susţinut, miercuri, că nu au discutat despre demiterea liberalului Ionuţ Lupu de la APIA de către ministrul social-democrat de la Agricultură. Cei doi au precizat că este vorba despre un funcţionar public, nefiind funcţie politică, atributul fiind al ministrului, potrivit News.ro.

„Nu am discutat cu domnul Lupu, este o chestiune care ţine nemijlocit de activitatea internă la Ministerul Agriculturii., Sincer, chiar nu am avut timp să discutăm despre acest aspect şi nu vreau să speculăm”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, întrebat despre demiterea directorului APIA, liberalul Ionuţ Lupu.

Acesta a adăugat că, înainte de a lua o poziţie în această chestiune ar trebui să aibă date despre ce s-a întâmplat. La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că este vorba despre un funcţionar public.

„Nu este funcţie politică. Nu am auzit ca vreodată eu cu domnul Ciucă să fi împărţit funcţiile publice. Ar fi trebuit să fim arestaţi amândoi. Este atributul ministrului, nici nu trebuie să mă informeze”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Afacerea „Stuful din Deltă”, legată de familia baronului PSD Paul Stănescu, blocată de APIA. Implicarea lui Florin Barbu

APIA București, condusă de liberalul Ionuţ Lupu, a blocat recent o cerere de plată de peste 5 milioane de euro în afacerea legată de stuful din Delta Dunării, cerută de firme care erau controlate de fiul liderului PSD Paul Stănescu și un fost consilier al senatorului social-democrat.

Și Parchetul European a intrat pe fir, potrivit Știrile Pro TV. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost cel care a promovat o modificare legislativă ce transformă terenurile din Deltă în pășuni pentru care se pot primi subvenții.

Potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, fiul lui Paul Stănescu urma să fie beneficiar al unor subvenţii date de APIA pentru recoltarea stufului din Delta Dunării, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, declarând că a aflat din presă despre această situaţie. El a anunţat atunci că toate reclamaţiile care au venit la minister pe acest subiect au fost transmise Corpului de control al ministerului, care va face toate verificările, iar raportul final va fi făcut public.

Agenția pentru Plăți în Agricultură și Comisia Europeană au început să facă verificări după ce două firme în care erau acționari și fiul liderului PSD Paul Stănescu, Ștefan Stănescu, și soția unui preot din Tulcea, care i-a fost consilier lui Paul Stănescu.

Echipa „România, te iubesc!” arăta într-o anchetă din octombrie 2023 cum o modificare legislativă promovată de actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, transforma terenurile din Deltă în pășuni pentru care se pot primi subvenții. La inițiativa social-democratului Florin Barbu, pe vremea când era șeful comisiei de agricultură a Camerei Deputaților, în octombrie 2023, Parlamentul a modificat pe ascuns o lege prin care zeci de mii de hectare de teren din Delta Dunării erau transformate în pajiște.

Proiectul a fost votat rapid de parlamentari și ulterior promulgat de președintele Klaus Iohannis. Cele două firme care controlau tăierile de stuf din Deltă au depus acte pentru a primi banii europeni, iar după difuzarea anchetei Ștefan Stănescu și soția preotului au ieșit din acționariatul celor două societăți.

Florin Barbu a spus că nu știa că fiul lui Stănescu era în acționariat

„Nu știam că fiul dlui Paul Stănescu este în aceste societăți pentru care UE a dat aprobare pentru plata pășunilor cu stuf în România. Corpul de control verifică documentele pentru legalitate privind subvențiile. Nu vorbim numai de stuf, nu numai de vaca de lapte, nu vorbim doar de vegetal, este pentru toate subvențiile din România”, a declarat Florin Barbu, citat de Digi24.

La Agenția pentru Plăți în Agricultură a fost depusă o cerere de plată pentru 36.000 de hectare de stuf din Delta Dunării, suma ridicându-se la peste 5 milioane de euro, potrivit Știrile Pro TV. Plata a fost blocată în contextul suspiciunilor semnalate de ancheta „România, te iubesc!”.

APIA a oprit plata subvenției pentru că banii se plătesc firmelor care au concesionate suprafețe de teren, nu activitatea desfășurată pe aceste suprafețe, iar cele două societăți nu au concesionat de la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării suprafețele acoperite de stuf, ci doar activitatea de recoltare a stufului, potrivit informațiilor G4Media.

APIA Tulcea a aprobat acordarea subvențiilor, dar APIA București a început verificări pentru a vedea dacă instituția a procedat corect.

Semne de întrebare în privința cererii depuse pentru subvenții

Șeful APIA, Ionuț Lupu, a arătat că sunt multe semne de întrebare pe care le ridică dosarul depus de cele două firme.

Acestea nu au concesionat terenul, așa cum prevede legea, și nici recoltarea cantității de stuf verde pretinse nu era posibilă, pentru că din nou legea nu permite tăierea acestuia decât iarna, când e deja uscat și necomestibil pentru animale, notează și Digi24.

Florin Barbu a negat că i-ar fi cerut demisia lui Ionuț Lupu de la APIA, după ce a controlat situația acestor fonduri, mai notează Digi24. Paul Stănescu este senator PSD din 2016, secretar general al partidului condus de Marcel Ciolacu, lider al PSD Olt și fost președintele al Consiliul Județean Olt.

Este unul dintre cei mai puternici și influenți lideri PSD și un apropiat al Gabrielei Firea, fost ministru al Familiei și actual senator PSD. Florin Barbu, actualul ministru al Agriculturii, a fost propulsat în Guvern de către Paul Stănescu, potrivit presei centrale.

