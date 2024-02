Articol susținut de FOTC România Joi, 22 Februarie 2024, 11:15

Smile Media

0

Probabil că ați mai întâlnit termenul Google Workspace și ați presupus că este vorba de o singură aplicație. Chiar dacă vorbim de o suită cu aproape 20 de aplicații, nu ați fost departe de adevăr. Workspace este pe de-a întregul un serviciu indivizibil, integrat, care funcționează ca un abonament pentru mai multe servicii interconectate.

Google Workspace Foto: FOTC România

Aplicații de birou pentru comunicarea în echipă, videoconferințe și mesagerie internă companiei, aplicații de colaborare pe proiecte, spațiu generos de stocare în cloud și, nu în ultimul rând, e-mail de afaceri găzduit pe Gmail cu domeniul web al companiei, astea sunt în mare instrumentele garantate de fiecare licență Google Workspace.

E-mail în domeniul companiei sub forma nume@companie.ro

Cu peste 1.8 miliarde de utilizatori la nivel mondial, Gmail este cel mai popular client de e-mail din lume. Spre deosebire de varianta gratuită, oferta pentru companii vă intermediază o platformă de e-mail customizată pentru afaceri. Fără mari diferențe de interfață și mod de lucru, Gmail-ul via Google Workspace vă oferă ocazia să câștigați încrederea clienților și colaboratorilor dvs. cu o adresă de e-mail profesională având sufixul domeniului companiei. Vorbim aici despre adrese sub forma nume@companie.ro sau opțiunea de a folosi grupuri de e-mail precum marketing@companie.ro.

În plus, aplicația de e-mail vă permite să rămâneți mereu în contact cu echipa via Google Meet sau Google Chat, să lansați invitații la ședințe sau să bifați sarcini, toate fără a părăsi Gmail. Cu Gmail, aveți și o platformă securizată pentru corespondența de afaceri, fără reclame, sub protecția filtrelor anti-spam. Toate aspectele unui flux de lucru modern sunt integrate în aplicațiile robust integrate Google Workspace.

Păstrați toate fișierele companiei la îndemână, stocate în cloud, cu Google Drive

Ca parte din suita Workspace, veți avea la îndemână și opțiuni flexibile de stocare în cloud, via aplicația Google Drive. Vorbim aici despre toate fișierele companiei stocate într-un loc sigur în cloud, accesibil pentru orice membru al echipei de pe orice computer, telefon sau tabletă care se poate conecta online.

Aceste opțiuni se întind de la 30 GB de stocare în cloud per utilizator ca parte a abonamentului Google Workspace Business Starter și până la 5 TB stocare în cloud per utilizator pentru planurile Business Plus sau chiar și mai multă flexibilitate pentru planurile Enterprise. Mai mult, la nevoie, puteți achiziționa pachete suplimentare de câte 10 TB suplimentari fără a fi nevoie să treceți la un plan Workspace superior. Cu o administrare centralizată, DLP și Google Vault pentru Drive, puteți să gestionați inteligent distribuția de fișiere în companie pentru a vă asigura că lucrați conform reglementărilor în vigoare privind partajarea de informații.

Google Workspace, o platformă de lucru în cloud pentru companiile moderne

Fiecare licență Google Workspace oferă utilizatorului acces la toate instrumentele necesare pentru comunicare, colaborare în timp real asupra sarcinilor și proiectelor și gestionarea datelor companiei în cloud. Să ne uităm în detalii asupra celor mai importante aplicații din acestea.

Comunicare în Google Workspace:

Gmail profesional integrat cu toate aplicațiile care urmează;

Google Meet, o soluție de videoconferință echipată cu diverse funcții AI, precum anularea zgomotului, luminozitatea ecranului, subtitrări în timp real și traduceri.

Google Chat, o aplicație de mesagerie text care permite crearea de spații pentru echipe sau săli de chat obișnuite pentru conversațiile de zi cu zi cu colegii.

Google Calendar, un instrument cloud pentru programarea întâlnirilor care vă ajută să țineți pasul cu agenda zilnică a celorlalți colegi;

Colaborare în Google Workspace:

Google Docs, o aplicație de editare a documentelor permite utilizatorilor să lase sugestii, corecții sau feedback în timp real pe un fișier lucrat de către un coechipier;

Google Sheets, un editor de foi de calcul care acoperă partea de sarcini analitice, financiare, matematice și organizaționale, ușor de automatizat.

Google Slides: aplicație de editare a prezentărilor care să ajută la concordanța cu elementele vizuale cheie ale companiei, cum ar fi logo-ul, culorile, fonturile, formele, temele sau fotografiile specifice acesteia.

Google Forms, un instrument pentru publicarea chestionarelor și sondajelor online;

Google Drive, un spațiu de stocare online pentru fișierele create în aplicațiile de mai sus și orice tip de fișier pe care doriți să-l încărcați de pe dispozitivul dvs. de lucru;

Management și administrare în Google Workspace:

Consola de administrare Google Workspace, o aplicație managerială a Google unde se pot configura și controla conturile de utilizator, setările de securitate, domeniile, aliasurile, politicile actuale de date, alertele de activitate suspectă, procedurile care privesc utilizarea dispozitivelor mobile, direcții privind parolele și autentificarea cu doi factori etc.

Google Vault: o soluție pentru arhivarea emailurilor și a fișierelor create în alte aplicații Google Workspace care previne ștergerea accidentală de date importante sau sensibile.

Pe scurt, Google Workspace este un mediu flexibil, în continuă dezvoltare, care acomodează diversele nevoi de lucru ale afacerilor digitale și nu numai. Este o suită accesibilă, scalabilă și sigură, garantând aceleași servicii marca Google pentru antreprenori, companii mici sau corporații. Dacă sunteți interesați în a contracta aceste licențe de lucru în cloud pentru echipa dvs., contactați FOTC România pentru a testa gratuit pentru 30 de zile oricare dintre planurile de afaceri Google Workspace.

Articol susținut de FOTC România