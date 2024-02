Panorama.ro Joi, 22 Februarie 2024, 08:16

O bună parte a industriei globale de fashion s-a aliniat rapid tendințelor de consum și de trăit pe repede-înainte. În era comerțului online, e imposibil să nu găsești ceva de îmbrăcat sau de încălțat pe site-urile de profil, pe care să-l comanzi și să-l primești acasă în cel mai scurt timp.

Temu și Shein Foto: Stefani Reynolds / AFP / Profimedia

Tot acest model de business, care presupune un volum uriaș de haine ieftine aruncate pe piață într-un termen foarte scurt, e cunoscut sub numele de fast fashion și a apărut în urmă cu două decenii.

Dar acum am ajuns deja la următorul nivel: too fast fashion (moda prea rapidă). Direcția e dictată în special de companii chinezești ca Temu și Shein, cunoscute ca a treia generație din acest domeniu, după cum remarcă un raport Business of Fashion (BoF) realizat în parteneriat cu McKinsey.

Cum am ajuns să ne schimbăm hainele cu rapiditatea cu care ne schimbăm de un tricou, cât de sustenabil e acest business bazat pe cantități imense de haine și accesorii foarte ieftine și de ce există îngrijorări majore referitoare la impactul lor asupra mediului?

