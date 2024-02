ESENTIAL Miercuri, 21 Februarie 2024, 21:14

​Poliţiştii ieşeni au demarat cercetări, după ce în spaţiul public au apărut imagini care arată cum o femeie loveşte cu piciorul o statuie expusă în centrul Iaşiului. Femeia se arată revoltată că lucrarea ar reprezenta nişte şerpi şi susţine că ar trebui dărâmată, relatează News.ro.

Femeie din Iasi lovind statuia Hidra Foto: Captura video

Opera de artă, intitulată Hidra, a fost realizată de sculptorul Costin Ioniţă şi a fost expusă şi în Bucureşti în anul 2012, aceasta simbolizând lipsa de verticalitate şi umanitate a clasei politice româneşti.

Pe site-ul wowiasi.ro au apărut imagini în care o femeie se arată revoltată de modul în care arată statuia expusă în Iaşi şi o loveşte cu piciorul.

“Mai venim cu cineva şi să dărâmăm, să tăiem asta. Din gâtul ăstuia ies nişte şerpi, nu are cum să fie nişte flori“, precizează femeia.

De asemenea, o altă femeie îşi face cruce în faţa statuii şi spune că a venit să vadă creaţia cu ochii ei.

“Nu am putut să adorm azi-noapte după ce am văzut-o pe internet şi am venit aici să văd cu ochii mei”, a precizat ieşeanca.

Poliţiştii ieşeni au demarat cercetări în urma imaginilor care arată cum una dintre femei loveşte statuia cu piciorul.

“În urma imaginilor apărute în spaţiul public, privind o persoană care loveşte cu piciorul o statuie din Parcul Voievozilor din municipiul Iaşi, facem precizarea că poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi s-au sesizat din oficiu cu privire la această situaţie şi vor fi efectuate verificări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt“, au precizat miercuri reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Lucrarea va rămâne expusă în centrul Iaşiului timp de o lună.