Academia de Sustenabilitate oferă companiilor din industria HoReCa granturi de 6.000 de euro și conținut educațional dedicat dezvoltat de 18 antreprenori, manageri și experți locali.

Programul de granturi este asociat lansării unui nou modul de self-paced e-learning disponibil prin platforma Academia de Sustenabilitate dezvoltată de Social Innovation Solutions. Acest modul educațional este dedicat antreprenorilor din HoReCa interesați să își transforme afacerea într-una mai sustenabilă.

“Vrem să îi ajutăm pe antreprenorii din domeniul ospitalității să reducă presiunea pe care o simt prin adaptarea la noile tendințe și norme de sustenabilitate și să găsească în aceste schimbări o adevărată oportunitate. De aceea am creat în Academia de Sustenabilitate un modul centrat pe nevoile specifice din industria HoReCa, alături de un instrument de suport pentru învățare accelerată prin cohorte și un program de granturi prin care susținem antreprenorii să transforme noțiunile teoretice despre sustenabilitate în impact concret.” a spus Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions.

Noul modul HoReCa conține 8 capitole care însumează peste 12 ore de conținut. Antreprenorii vor putea învăța cum să își îmbunătățească operațiunile, să reducă efortul generat de schimbările legislative din domeniu, să își creeze prima strategie de sustenabilitate pentru afacerea lor și să își îmbunătățească reputația brandului.

Fiecare capitol are o structură de sine stătătoare, iar informația esențială este prezentată succint, astfel că fiecare antreprenor are libertatea să urmărească elementele care sunt în focus pentru nivelul la care se află business-ul pe care îl conduce – de la cum să își creeze propriul lanț de aprovizionare local, la cum să gestioneze consumul de resurse sau chiar să acceseze noi fonduri de finanțare.

Implementarea unor măsuri de sustenabilitate în afaceri necesită resurse financiare care, de cele mai multe ori, le lipsesc IMM-urilor la început de drum. De aceea, Academia de Sustenabilitate oferă celor mai activi antreprenori care urmează modulul HoReCa șansa de a obține unul dintre cele două granturi în valoare de 3.000 de euro. La finalul modulului, antreprenorii vor pune bazele primei lor strategii de sustenabilitate și, cu ajutorul granturilor, vor putea începe transformarea ei în acțiuni concrete. Aplicațiile pentru primul grant se pot face până pe 08.04.2024, iar pentru al doilea, până pe 06.05.2024.

Pentru a parcurge și mai ușor modulul și pentru a avea cele mai mari șanse de a obține grantul, vor fi organizate și două cohorte (grupuri de studiu) în perioada 11.03 – 05.04 și 08.04 – 03.05. Prin participarea la cohorte, cursanții vor avea ocazia de a se conecta cu colegi de breaslă, de a schimba bune practici și de a lucra împreună la strategia de sustenabilitate. Cei înscriși vor primi, săptămânal, obiective clare, teme și vor avea ocazia să discute conținutul modulului cu echipa Academiei de Sustenabilitate.

Printre experții prezenți în modul, se numără Dragoș Panait (Fondator Next Root Management Systems și Red Angus Steakhouse), Călin Ile (Senior Partner la Premier Hospitality și Președinte de onoare FIHR), Daniel Mischie (CEO City Grill Group), Vasi Andreica (CEO TED'S COFFEE CO), Raluca Simiuc (Co-fondatoare și Brand Shaper OTOTO), Adrian Adam (Executive Manager Singureni Manor) și Ioana Voinescu (Head of Sustainability, BCR). Așa cum se poate observa, experții vin din zone diferite HoReCa, tocmai pentru a oferi antreprenorilor sprijin și sfaturi cât mai utile și ușor de aplicat pentru nevoile lor.

Academia de Sustenabilitate este platforma creată de Social Innovation Solutions cu scopul de a ajuta antreprenorii din România să se alinieze la noile cerințe din piață. Platforma le prezintă, într-un mod prietenos și ușor de învățat, cum pot transforma sustenabilitatea într-o oportunitate de business, indiferent de domeniul în care aceștia activează. Proiectul a fost lansat anul trecut și este constant actualizat cu noi module care prezintă atât oportunități noi din piață, cât și schimbări legislative importante pentru antreprenori.

Noul modul Sustenabilitate în industria HoReCa, asemenea tuturor celelalte deja publicate pe platformă, este absolut gratuit și necesită doar înscrierea antreprenorilor pe site cu business-ul lor. De asemenea, tot pe www.academia-de-sustenabilitate.ro, este încurajată crearea de noi contacte de business printr-o platformă socială în care antreprenorii pot comunica, cere sfaturi de la experți și împărtăși cu toți cei înscriși deja bune practici din domeniile lor.

Despre Academia de Sustenabilitate

Academia de Sustenabilitate este un proiect inițiat de Social Innovation Solutions alături de Fundația Coca‑Cola, partener fondator și BCR, partener principal și OMV Petrom, partener. Printre partenerii organizaționali se numără Ambasada Sustenabilității în România, Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Viitor Plus, Global Shapers Bucharest Hub, WWF România, CCIFER sau SNRB. Proiectul beneficiază de sprijinul organizațiilor internaționale SME Climate Hub, Exponențial Roadmap Initiative, FutureShift, The Rock Group, având ca partener academic Envisia. Academia de Sustenabilitate are o componentă de Advisory Board, un consiliu consultativ care joacă un rol esențial în asigurarea resurselor educaționale de înaltă calitate, relevante și actualizate, astfel încât IMM-urile să poată adopta cele mai bune practici în domeniul sustenabilității și să rămână competitive pe piață.

Despre Social Innovation Solutions

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație care are ca misiune să susțină indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale.

SIS organizează mai multe incubatoare și programe educaționale în România și Europa Centrală și de Est, precum Future Makers, Academia de Sustenabilitate, TRANSFORMATOR și Games of Science, lucrând cu aproape 10.000 mii de tineri, start-ups și ONG-uri în ultimii ani. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații precum Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

