Prefectul județului Olt, Mario de Mezzo, susține că a găsit în mașina sa „un dispozitiv” GPS despre care nu știa nimic, așa că a făcut plângere penală la poliție în legătură cu acest caz. Prefectul spune că le transmite „vătafilor” că pot face orice, „nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina”.

Captură foto postare Facebook a prefectului din Olt, Mario de Mezzo Foto: Captură de ecran

„În urma cu câteva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS”, a anunțat Mario de Mezzo.

Prefectul a depus plângere la poliție și spune că dispozitivul GPS era unul montat în grabă și improvizat. El a avut și un mesaj către cei pe care îi numește „vătafi”.

„1) vătafilor, puteți face orice, nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina.

2) în lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al mașinii personale anul trecut încep să capete o alta formă.

3) de data aceasta pot spune fără nicio rezerva: cineva mi-a umblat in mașină și a plantat acest dispozitiv”, susține Mario de Mezzo.

„Disperarea voastră se vede în astfel de acțiuni”

Prefectul din Olt spune că astfel de acțiuni nu îl sperie.

„Toate tehnicile acestea mafiote sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente.