Miercuri, 14 Februarie 2024, 11:55

Smile Media

Accesarea online pentru cele mai bune oferte Microsoft Office poate fi o sarcină descurajantă. Pentru a vă ajuta să aflați cum să obțineți o licență Microsoft Office ieftină fără a încălca legea (și, eventual, portofelul), dorim să vă împărtășim oferta Godeal24 de Ziua Îndrăgostiților.

Reducere de Ziua Îndrăgostiților Foto: GoDeal24

Să presupunem că cauți cea mai bună ofertă cu Microsoft Office 2021 Professional pentru biroul tău de acasă. Dar prețul oficial în MS este de 439,99 USD. Acum aruncați o privire la catalogul Godeal24 pentru Microsoft Office 2021 Professional Plus: în acest moment, prețul este de 25,25 EUR, ceea ce înseamnă că veți economisi peste 90% față de lista oficială de prețuri. Cheia este 100% autentică și garantată, în plus, veți fi acoperit cu o garanție completă de rambursare a banilor. Să verificăm și alte oferte, poate doriți să economisiți și mai mulți bani. Trebuie să plătiți doar 49,25 EUR de la Godeal24 pentru o licență Office 2021 Home and Business for Mac autentică. Poate doriți să economisiți puțin bani în plus pentru că nu aveți nevoie de cea mai recentă versiune de Office, deci ce rămâne cu Microsoft Office 2019? Aici, Microsoft Office 2019 Professional Plus are un preț de 22,25 EUR în loc de 179,99 USD, așa că vei economisi peste 80%. Mai favorabile sunt pachetele cheie și Business Wholesale. Obține cele mai bune oferte de la Godeal24 și cumpără-l iubitului tău! Ziua Indragostitilor fericita!

Cantități limitate! MS Office 2021 original de la 15,05€

Windows 10/11 Pro și Windows 10 /11 Home de la 6.83€

62% reducere la Pachete și mai multe MS Office (cod cupon "SGO62")

Cei ce vor să cumpere en gros:

Mai jos vei găsi alte câteva oferte tentante de la GoDeal24, inclusiv licențe Office pentru Mac, alte oferte Windows și câteva soluții PC de aplicații de editare foto și antivirus. Ca reminder, GoDeal24 acceptă plata prin paypal și că există o secțiune de suport la care poți apela pentru întrebări, probleme sau nelămuriri și anume service@godeal24.com.

Nu uitați, întâi descărcați versiunile originale, după care le activați cu codurile primite pe email. Codurile se instalează, de preferință, pe variante curate de windows.

Windows 10 Pro – [Download Link]

Windows 11 – [Download Link]

Microsoft Office 2021 Professional Plus – [

Download Link]

MS Office 2021 Home and Business for Mac - [Download Link]

Microsoft Office 2016 Professional Plus – [Download Link]

Microsoft Office 2019 Professional Plus – [Download Link]

Cum se activează Microsoft Office 2021 Professional Plus key:

1. Descărcați aplicația folosind linkul oficial, de mai sus..

2. Dezarhivați.

3. Apăsați Settings Launcher în folderul dezarhivat.

4. Folosiți instrucțiunile din email pentru a completa instalarea.

5. Porniți orice aplicație Office și folosiți cheia pentru a înregistra Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Cheile se livrează rapid pe email (verificați folderul de spam sau, dacă aveți gmail, folderul promoții). Dacă aveți email principal care folosește listă RBL, folosiți altceva, e posibil să nu nu vă ajungă mailul. Nu folosiți email de firmă, codul nu va ajunge la voi, va fi reținut de filtrele de spam, ca să nu avem vorbe. Da, sunt perfect legale.