Luni, 12 Februarie 2024

​Cum se leagă fotbalul american de capitala României? Sau care este conexiunea dintre milioanele de utilizatori care urmăresc în timp real meciurile folosind platforme de streaming și echipele de engineering din Adobe?

O privire din culise asupra Super Bowl 2024 Foto: Adobe România

La o primă vedere sezonul 104 din National Football League (NFL), divizia de fotbal american din SUA, și câteva zeci de linii de cod nu par a fi conectate. În inima Bucurestiului, departe de zgomotul asurzitor al stadioanelor pe care se joacă meciurile de Wild Card sau Super Bowl, echipa de Streaming Media monitorizează în timp real infrastructura care contribuie la successul acestor evenimente.

Super Bowl LVIII, a 58-a ediție a Super Bowl-ului, nu a fost doar un simplu meci de fotbal american; a reprezentat deznodământul unei înșiruiri de meciuri care a început în Septembrie 2023. Timp de 5 luni de zile fanii echipelor implicate au urmărit cu sufletul la gură evoluția echipelor lor favorite, trăind emoțiile fiecărui punct marcat în competiție.

Aceste evenimente nu atrag numai milioanele de utilizatori care își doresc să urmărească meciurile pe platformele de streaming, ci și marile companii care difuzează reclame în pauze și care care investesc sume considerabile pentru a le difuza în timpul audiențelor de vârf.

Pentru a ajuta aceste companii să înțeleagă mai bine modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul media, video sau audio, Adobe pune la dispoziție produsul Adobe Analytics for Streaming Media.

Bazele produsului de Streaming Media au fost puse integral în București, puțin după anul 2010. Folosit preponderent pentru evenimentele sportive din Statele Unite ale Americii, acest produs a evoluat constant și într-un ritm accelerat ținând pasul cu milioanele de utilizatori care au ales să renunțe la conținutul clasic difuzat la televizor și l-au înlocuit cu abonamente de streaming în mediul online.

12 luni de pregătiri, 5 ore de transmisiune live, zeci de milioane de urmăritori

Pentru SuperBowl, pregătirile încep cu câteva luni înainte de eveniment, desfășurându-se printr-o serie de discuții detaliate cu marile companii partenere pentru a stabili estimările de trafic. Echipele tehnice intră apoi în acțiune, realizând analize amănunțite și planificări detaliate pentru evenimentul în sine. Acestea identifică soluții eficiente pentru configurarea infrastructurii necesare, țînând cont de tipul și volumul de trafic estimat. Un pas crucial constă în testarea riguroasă end-to-end a acestei infrastructuri, garantând astfel buna funcționare în condiții reale. Pe parcursul evenimentului, monitorizarea atentă a parametrilor asigură adaptabilitatea și performanța optimă a sistemului.

Sub aspect tehnic, provocarea majoră constă în menținerea funcționării în timp real a unei infrastructuri care se adaptează proporțional cu milioanele de utilizatori care se conectează simultan pentru a urmări evenimente precum Super Bowl. An de an, provocările tehnice variază – echipele finaliste, artiștii care susțîn concerte în timpul pauzelor dintre reprize, modalitățile de difuzare a jocului – toate acestea influențează direct numărul de utilizatori care accesează conținutul și, în același timp, comportamentul lor în timpul transmisiei live.

O Privire din Culise asupra Super Bowl 2024

Pentru ediția de anul acesta, Adobe s-a pregătit intens pentru a gestiona un trafic estimat a fi de 5 ori mai mare față de anii precedenți. Cu tradiția în ADN, echipa a urmărit în timp real evoluția sistemului, bucurându-se de meci, vizionând reclame exclusive și asistând la concertul susținut de Usher.

Având în vedere amplitudinea evenimentului, echipa s-a organizat în grupuri mai mici, monitorizând îndeaproape diversele componente ale infrastructurii. Totodată, a menținut o comunicare strânsă cu echipele externe și interne din alte fusuri orare.

Execuția excepțională a permis echipelor să se bucure și de momente relaxante, făcând glume și savurând delicii culinare din bucătăria libaneză.

Epopeea meciului de fotbal s-a incheiat la ora 5:47, cu victoria echipei Kansas City Chiefs în fața echipei San Francisco, marcând astfel cel mai vizionat Super Bowl din istorie. Cu această performanță notabilă, Adobe a adăugat încă o filă în istoria sa impresionantă!

